Gafa colosală a televiziunii spaniole la finalul El Clasico. Ce a afișat pe ecran. Foto

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Gafă a televiziunii din Spania care a transmis meciul dintre Barcelona și Real Madrid. La final de meci, grafica a afișat scorul final de 1-1, deși în realitate madrilenii câștigaseră cu 2-1. Mbappe a înscris ambele goluri pentru Real Madrid, însă se pare că televiziunea care a transmis partida a uitat de al doilea gol. Desigur, gafa a fost corectată după câteva zeci de secunde.

Televiziunea spaniolă a afișat eronat rezultatul final al meciului dintre Barcelona și Real Madrid

Nu este nici prima nici ultima gafă pe care o televiziune importantă a făcut-o în timpul unui meci. De-a lungul timpului, multe posturi TV importante au comis erori greu de explicat. De exemplu, în 2011, chiar la un El Clasico, ESPN în confunda pe Cristiano Ronaldo cu brazilianul Ronaldo Nazario, folosind imaginea atacantului brazilian în grafica de prezentare a meciului.

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într-un meci dintre Malaga și Atletico Madrid. Tabela grafică a transmisiei televizate a luat-o razna pentru câteva momente și a afișat un neverosimil 10-0 în favoarea lui Atletico.

, afișat în 2023 scorul de 4-0 pentru Chelsea într-un meci cu Luton Town, deși rezultatul era 3-1. Tot în 2023, Amazon Prime prezenta victoria lui Liverpool contra lui Burnley cu 1-0, deși „cormoranii” câștigau atunci cu 2-0.

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Și alte televiziuni au comis-o: de la poza greșită pentru Ronaldo la scoruri afișate aiurea de grafica TV

În 2025, Sky Sports afișa scorul eronat de 2-1 pentru West Ham în duelul cu Newcastle, deși scorul corect era 3-1, în timp ce în 2026 ITV a prezentat rezultatul greșit 1-1 după un meci Leyton Orient și Huddersfield. Meciul se terminase 2-1 pentru gazde, iar golul victoriei fusese omis inclusiv la rezumatul partidei de la final.

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Un alt exemplu relevant datează din 2020, atunci când beIN Sports a afișat scorul de 4-1 la partida dintre Zamalek și Raja Casablanca, deși rezultatul real era 3-1. Astfel de episoade demonstrează că până și cele mai mari televiziuni din lume au în spate, deocamdată, oameni care pot să comită erori. Până când totul va fi Inteligență Artificială și oamenii vor rămâne doar în fața televizorului.