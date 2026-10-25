Sport

Gafa colosală a televiziunii spaniole la finalul El Clasico. Ce a afișat pe ecran. Foto

Flaviu Popa
26.10.2026 | 00:31
Gafa colosala a televiziunii spaniole la finalul El Clasico Ce a afisat pe ecran Foto
ULTIMA ORĂ
Victorie mare pentru Real Madrid la Barcelona
Real Madrid a învins Barcelona, în deplasare, cu 2-1, însă televiziunea spaniolă care a transmis meciul a comis o gafă colosală. Ce scor a apărut la final pe grafica televiziunii.
ADVERTISEMENT

Gafă a televiziunii din Spania care a transmis meciul dintre Barcelona și Real Madrid. La final de meci, grafica a afișat scorul final de 1-1, deși în realitate madrilenii câștigaseră cu 2-1. Mbappe a înscris ambele goluri pentru Real Madrid, însă se pare că televiziunea care a transmis partida a uitat de al doilea gol. Desigur, gafa a fost corectată după câteva zeci de secunde.

Televiziunea spaniolă a afișat eronat rezultatul final al meciului dintre Barcelona și Real Madrid

Nu este nici prima nici ultima gafă pe care o televiziune importantă a făcut-o în timpul unui meci. De-a lungul timpului, multe posturi TV importante au comis erori greu de explicat. De exemplu, în 2011, chiar la un El Clasico, ESPN în confunda pe Cristiano Ronaldo cu brazilianul Ronaldo Nazario, folosind imaginea atacantului brazilian în grafica de prezentare a meciului.

ADVERTISEMENT

O altă gafă la fel de spectaculoasă s-a produs în 2017, într-un meci dintre Malaga și Atletico Madrid. Tabela grafică a transmisiei televizate a luat-o razna pentru câteva momente și a afișat un neverosimil 10-0 în favoarea lui Atletico.

O altă televiziune, britanică de această dată, afișat în 2023 scorul de 4-0 pentru Chelsea într-un meci cu Luton Town, deși rezultatul era 3-1. Tot în 2023, Amazon Prime prezenta victoria lui Liverpool contra lui Burnley cu 1-0, deși „cormoranii” câștigau atunci cu 2-0.

ADVERTISEMENT
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump...
Digi24.ro
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta

Și alte televiziuni au comis-o: de la poza greșită pentru Ronaldo la scoruri afișate aiurea de grafica TV

În 2025, Sky Sports afișa scorul eronat de 2-1 pentru West Ham în duelul cu Newcastle, deși scorul corect era 3-1, în timp ce în 2026 ITV a prezentat rezultatul greșit 1-1 după un meci Leyton Orient și Huddersfield. Meciul se terminase 2-1 pentru gazde, iar golul victoriei fusese omis inclusiv la rezumatul partidei de la final.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina

Un alt exemplu relevant datează din 2020, atunci când beIN Sports a afișat scorul de 4-1 la partida dintre Zamalek și Raja Casablanca, deși rezultatul real era 3-1.  Astfel de episoade demonstrează că până și cele mai mari televiziuni din lume au în spate, deocamdată, oameni care pot să comită erori. Până când totul va fi Inteligență Artificială și oamenii vor rămâne doar în fața televizorului.

ADVERTISEMENT
Gafă a televiziunii spaniole
Gafă a televiziunii spaniole
Mbappe a câștigat duelul stelar cu Yamal în El Clasico! Francezul a învins...
Fanatik
Mbappe a câștigat duelul stelar cu Yamal în El Clasico! Francezul a învins Barcelona de unul singur
Barcelona – Real Madrid 1-2, LIVE în La Liga. „Galacticii” câștigă pe Camp...
Fanatik
Barcelona – Real Madrid 1-2, LIVE în La Liga. „Galacticii” câștigă pe Camp Nou și relansează campionatul!
Kylian Mbappe a marcat în Barcelona – Real Madrid cel mai ciudat gol...
Fanatik
Kylian Mbappe a marcat în Barcelona – Real Madrid cel mai ciudat gol din carieră!
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!