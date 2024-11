Gafa comisă de Meghan Markle înainte de căsătoria cu prințul Harry. Ce a spus într-un interviu

Meghan Markle și prințul Harry sunt căsătoriți din 2018, însă gafa comisă de fosta actriță înainte de acest eveniment a provocat multe controverse. Aceasta a abordat un anumit subiect în timpului unui interviu, deși soțul ei a rugat-o să nu facă acest lucru.

Gafa pe care Meghan Markle a comis-o în timpul unui interviu. S-a întâmplat înainte de căsătoria cu prințul Harry

, se numără printre cele mai controversate personaje din familia regală. De-a lungul timpului, aceasta a comis comis anumite gafe, chiar și înainte de căsătorie.

De exemplu, înainte ca logodna dintre ea și prințul Harry să devină publică, fosta actriță i-a acordat un interviu jurnalistului Sam Kashner pentru publicația Vanity Fair, în care nu ar fi trebuit să discute despre anumite subiecte.

În cartea sa, Revenge: Meghan, Harry and the War between Windsor (Răzbunarea: Meghan, Harry și războiul din familia Windsor)”, Tom Bower a oferit mai multe informații în acest sens.

i-a cerut partenerei sale să nu vorbească despre subiecte precum relația lor, probleme de rasă sau politică.

“Știind că, anterior, prințesei Diana și ducesei Sarah Ferguson le-au fost distruse reputațiile în interviuri, Harry i-a cerut în mod explicit lui Meghan să nu comenteze subiectele sensibile cum ar fi Donald Trump, probleme de rasă, relația lor și, mai ales, persoana lui, prințul. El era un subiect ce trebuia evitat”, a mai precizat autorul.

Fosta actriță din serialul “Suits” nu a respectat, însă, rugămintea prințului Harry. Meghan Markle a dezvăluit prea multe detalii privind relația lor. Interviul a fost publicat atunci cu titlul “E înnebunită după Harry”.

Cum a încercat Meghan Markle să rezolve situația

După ce a văzut titlul, prințul Harry ar fi fost foarte deranjat. Meghan Markle și-a contactat angajații și le-a cerut să rezolve această situație.

“La doar câteva ore de la apariția revistei, Meghan i-a sunat pe Ken Sunshine [fondatorul Sunshine Sachs Consultants] și pe Keleigh Thomas Morgan.

Era isterică și descria furia de la Palat în urma apariției copertei. Sunshine Sachs a spus că Meghan trebuia să se asigure că ale sale comentarii despre Harry fuseseră eliminate”, a mai scris Tom Bower, notează .

De asemenea, soția prințului Harry a fost enervată de faptul că jurnaliștii nu au scos în evidență actele sale filantropice.

La vremea respectivă, prințul Harry nu a comentat în legătură cu acest subiect. Anul trecut, însă, acesta a lansat cartea “Rezervă”, în care a abordat mai multe subiecte controversate.

“De ce nu s-a pus accentul pe filantropia și activismul ei? Ken Sunshine se temea că Meghan își va concedia agenția.

Nedumerit de ce Palatul Buckingham era furibund, el l-a sunat pe editorul revistei pentru a livra ceea ce el și-a imaginat a fi amenințarea supremă: «Va trebui să te ocupi de asta»”.

În acea perioadă, însă, Harry prefera să fie cât se poate de rezervat, așa că lucrurile au rămas așa. Câțiva ani după, el nu a mai menajat pe nimeni în cartea sa, ‘Rezervă’”, a mai scris autorul.