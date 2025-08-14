News

Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani. Va fi nevoit să dea explicații în fața superiorilor

Ce greșeli a făcut polițistul care îl supraveghea pe Crainiciuc Ștefan, deținutul care a evadat din ambulanță și a fugit în lanul de porumb de lângă satul Letea Veche
Codrina Menţel
14.08.2025 | 22:17
Gafele comise de polițistul care îl supraveghea pe Crainiciuc Ștefan, deținutul care a ieșit pe geamul ambulanței. Foto: Facebook/ ANP/ colaj Fanatik

Acest incident a avut loc la doar o zi după ce un alt deținut, aflat în Penitenciarul Mărgineni din Dâmbovița, a reușit să fugă de sub nasul polițiștilor. Ce greșeli a făcut polițistul supraveghetor în cazul lui Crainiciun Ștefan.

Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani

Amintim că deținutul Crainiciuc Ștefan, în vârstă de 58 de ani, a reușit să iasă pe geamul ambulanței, în timp ce era dus de la Botoșani la spitalul Penitenciarului Jilava. Imediat, acesta s-a făcut nevăzut într-un lan de porumb de lângă satul Letea Veche, pe centura oraşului Bacău.

Crainiciuc Ștefan a profitat de neatenția polițiștilor. Ba chiar mai mult, nu a putut să fie prins nici în momentul în care a fugit din ambulanță, deoarece polițistul care s-a dat jos s-a împiedicat și și-a rupt o mână, conform observatornews.ro.

În același timp, protocolul nu a fost respectat, deoarece deținutul a fost lăsat singur în spatele mașinii. Ofițerul supraveghetor a stat pe bancheta din față, în dreapta șoferului, potrivit sursei menționate.

Crainiciuc Ștefan a fugit de două ori într-o zi

Surse judiciare spun pentru Observator News că deținutul Crainiciuc Ștefan nu era la prima abatere. Ba mai mult, în aceeași zi acesta mai reușise o dată să fugă. Le-a cerut supraveghetorilor să i se dea jos cătușele pe motiv că-l strâng, apoi s-a făcut dispărut.

În acest context, polițiștii au pornit în misiunea de căutare. Au fost trimise inclusiv elicoptere. Cu toate acestea, bărbatul a fost prins după șapte ore, de un localnic, relateaza publicația citată.

„A fost reîncarcerat, în prezent aflându-se la Spitalul Mavromati, secţia de psihiatrie, pentru tratarea afecţiunilor cu care aceste este în evidenţă”, a declarat Anamaria Rotariu, purtător cuvânt penitenciar Botoşani.

Bărbatul era arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins beat la volan. Acum riscă până la trei ani de închisoare pentru că a încercat să evadeze. Acum, mai rămâne ca ofiţerul supraveghetor să dea explicaţii superiorilor pentru greşeli.

