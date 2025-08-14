Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani. Va fi nevoit să dea explicații în fața superiorilor

Acest incident a avut loc la doar o zi după ce , a reușit să fugă de sub nasul polițiștilor. Ce greșeli a făcut polițistul supraveghetor în cazul lui Crainiciun Ștefan.

Gafa comisă de polițistul în grija căruia se afla deținutul evadat din Botoșani

Amintim că , în timp ce era dus de la Botoșani la spitalul Penitenciarului Jilava. Imediat, acesta s-a făcut nevăzut într-un lan de porumb de lângă satul Letea Veche, pe centura oraşului Bacău.

Crainiciuc Ștefan a profitat de neatenția polițiștilor. Ba chiar mai mult, nu a putut să fie prins nici în momentul în care a fugit din ambulanță, deoarece polițistul care s-a dat jos s-a împiedicat și și-a rupt o mână, conform .

În același timp, protocolul nu a fost respectat, deoarece deținutul a fost lăsat singur în spatele mașinii. Ofițerul supraveghetor a stat pe bancheta din față, în dreapta șoferului, potrivit sursei menționate.

Crainiciuc Ștefan a fugit de două ori într-o zi

Surse judiciare spun pentru Observator News că deținutul Crainiciuc Ștefan nu era la prima abatere. Ba mai mult, în aceeași zi acesta mai reușise o dată să fugă. Le-a cerut supraveghetorilor să i se dea jos cătușele pe motiv că-l strâng, apoi s-a făcut dispărut.

În acest context, polițiștii au pornit în misiunea de căutare. Au fost trimise inclusiv elicoptere. Cu toate acestea, bărbatul a fost prins după șapte ore, de un localnic, relateaza publicația citată.

„A fost reîncarcerat, în prezent aflându-se la Spitalul Mavromati, secţia de psihiatrie, pentru tratarea afecţiunilor cu care aceste este în evidenţă”, a declarat Anamaria Rotariu, purtător cuvânt penitenciar Botoşani.

Bărbatul era arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins beat la volan. Acum riscă până la trei ani de închisoare pentru că a încercat să evadeze. Acum, mai rămâne ca ofiţerul supraveghetor să dea explicaţii superiorilor pentru greşeli.