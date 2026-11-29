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cu un egal, scor 0-0, în cadrul etapei cu numărul 18 din Championship, pe terenul lui Derby County, echipa de pe ultimul loc. Ca urmare a acestui rezultat, formația românului a rămas la doar două puncte deasupra primului loc direct retrogradabil în liga a treia din Anglia.

Cei de la Watford i-au greșit numele lui Edi Iordănescu după debutul său în Championship

În ciuda acestor aspecte, fostul selecționer al României El a subliniat două aspecte statistice destul de importante în contextul dat și astfel a apreciat că acest egal ar putea reprezenta un punct foarte bun de pornire în drumul său pe banca tehnică a „viespilor”.

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O scurtă parte din discursul său a fost citată imediat după meci și pe pagina oficială de Facebook a celor de la Watford. Doar că cei care se ocupă de această chestiune i-au scris greșit numele antrenorului român, respectiv Iordânescu în loc de Iordănescu. În afara acestui aspect, au existat și care nu au fost de acord cu abordarea tehnicianului.

De ce l-au contrazis unii dintre fanii lui Watford pe Edi Iordănescu

Și astfel ei s-au exprimat în acest sens în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă, prin mesaje de genul: „Un egal împotriva ultimei clasate nu e un motiv de mare bucurie” sau „Derby se află pe ultimul loc în clasament, iar astăzi au avut două goluri anulate. Iubesc Watford, dar prestația de azi a fost groaznică.

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Le doresc jucătorilor și antrenorului mult succes în continuare în acest sezon, însă trebuie să recunoaștem că astăzi lucrurile au stat foarte prost. Altfel, nimic nu se va schimba, mai ales că se apropie perioada de transferuri. Avem nevoie de câteva întăriri esențiale și de un lider înnăscut”.

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Au existat însă și destul de multe reacții pozitive la adresa lui Edi Iordănescu

Pe de altă parte însă, trebuie menționat și faptul că au fost și suporteri, destul de mulți chiar, inclusiv români, care l-au încurajat pe Edi Iordănescu și i-au urat succes în continuare, considerând că el nu avea cum să facă mare lucru în acest meci în condițiile în care abia ce a ajuns la Watford și astfel a avut doar câteva zile la dispoziție pentru a lucra cu jucătorii înaintea acestui meci de pe terenul lui Derby County.

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Comentariile fanilor lui Watford despre Edi Iordănescu