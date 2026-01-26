Sport

Gafă cum rar se vede la Oțelul – Csikszereda, primul meci al zilei din SuperLiga! Portarul s-a făcut de râs în minutul 5. Video

Meciul de la Galați a început cum nu se putea mai rău pentru Csikszereda Miercurea Ciuc! Eduard Pap a făcut o greșeală de începător, care a dus la deschiderea scorului
Ciprian Păvăleanu
26.01.2026 | 17:50
Eduard Pap a greșit impardonabil la primul gol marcat de Oțelul Galați. Foto: Colaj FANATIK
Eduard Pap a fost eroul negativ al celor de la Csikszereda în debutul partidei de la Galați. Fostul portar al celor de la FC Botoșani a făcut o greșeală impardonabilă care a dus la deschiderea scorului încă din minutul 5.

Eduard Pap, greșeală incredibilă în Oțelul – Csikszereda. Ce a făcut portarul ciucanilor

Oțelul Galați este una dintre echipele ce s-au înscris pentru locurile de play-off, iar elevilor lui Laszlo Balint nu le arde de glume. Oțelarii au început vijelios meciul cu Csikszereda, iar în minutul 10 aveau deja 2-0.

Dacă golul al doilea a fost o bijuterie a lui Nuno Pedro și nici măcar un portar de clasă mondială nu ar fi putut scoate acea minge, deschiderea de scor a venit în urma unei greșeli colosale a lui Eduard Pap, portarul ciucanilor.

Experimentatul portar a vrut să trimită mingea lung, în terenul advers, însă a întârziat prea mult. Patrick a făcut un presing agresiv, iar Pap a degajat direct în atacantul Oțelului, care a profitat de această oportunitate și a deschis scorul la Galați. VEZI VIDEO AICI.

Oțelul Galați și-a pierdut golgheterul în această iarnă

Nefiind o echipă cu o putere financiară extraordinară, Oțelul Galați poate refuza cu greu o ofertă pe bani pentru jucătorii săi. Chiar și așa, suma pe care moldovenii au încasat-o în schimbul lui Paulinho este una foarte de mică. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Oțelul a primit doar 200.000 de euro în schimbul brazilianului.

Chiar și în lipsa sa, gălățenii continuă să performeze în SuperLiga României unde atacă un loc între primele șase echipe. De la venirea lui Laszlo Balint, Oțelul a arătat o altă față și a dovedit că este o echipă importantă încă din play-out-ul sezonului trecut, unde a fost o nucă extrem de tare și a terminat pe locul 8.

