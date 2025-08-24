Sport

Gafă de blondă autentică la flash interviu. Un fotbalist a fost întrebat dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat patru goluri

Katharina Kleinfeldt, reporter la Sky, l-a confundat pe Marco Friedl cu un adversar și l-a întrebat dacă e fericit, după ce formația lui a pierdut la scor
Catalin Oprea
24.08.2025 | 07:45
Katharina Kleinfeldt l-a întrebat pe Marco Fridl dacîă e fericit după ce a pierdut la scor FOTO X

O confuzie de jucători a provocat un moment hilar în timpul transmisiei Sky, după meciul dintre Eintracht Frankfurt și Werder Bremen (4-1), în prima etapă din Bundesliga. Autoarea lui, o reporteriță blondă a postului tv.

Confuzia a plecat de la un schimb de tricouri

Căpitanul lui Bremen, Marco Friedl (27 de ani), a îmbrăcat tricoul lui Frankfurt după ce a făcut schimb cu fostul său coleg Michael Zetterer (30 de ani). El a fost chemat la flash interviu, iar prezentatoarea Katharina Kleinfeldt (32 de ani) l-a luat în primire.

Fără a realiza pe cine are în față, aceasta l-a întrebat despre victorie când de fapt pierduse cu 4-1. “Este această victorie la debut cea la care te așteptai?”, l-a abordat blonda de la televiziune. Întrebarea a fost însoțită de un zâmbet larg.

Uluit, căpitanul învinsei a replicat: “Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi”. “Oh… Eu… scuzați!”, a spus jurnalista Sky jenată și a adăugat: “E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze”” Cei doi și-au dat mâna.

A fost cea mai tânără reporteriță de la Sky Sport News

“O vom lua de la capăt”, a adăugat Kleinfeldt – și apoi a realizat interviul cu jucătorul de la Bremen. O gafă nefericită la postul de televiziune, pentru care abonații plătesc abonament. Kleinfeldt a fost cea mai tânără reporteriță de la Sky Sport News ca stagiar. În 2023 s-a mutat la Sport1 și apoi la Amazon Prime. Acum s-a întors la vechiul ei angajator, unde a revenit cu o gafă antologică!

Friedl a recunoscut că nu a mai pățit așa ceva

Ea își ține urmăritorii la curent cu viața ei prin Instagram. Se știe că îi place să meargă cu motocicleta în timpul liber, să facă drumeții vara și să schieze iarna. Katharina adoră, de asemenea, să călătorească în țări îndepărtate – așa cum a făcut iarna trecută – în Indonezia și Australia.

Presa germană a raportat că ea ar avea o relație cu Sebastian Kehl, directorul sportiv al Borussie Dortmund, dar aceasta nu a fost confirmată de niciuna dintre părți. Katharina este totuși una dintre cele mai populare reporterițe din Germania, asemenea Ecaterinei Icardona din Italia.

Cât despre Friedl, fotbalistul intervievat și confundat cu un adversar, el a dezvălui apoi în zona mixtă că nu a mai avut o asemenea experiență. “Nu am mai pățit așa ceva până acum. A fost curios și puțin ridicol acest moment”, a spus Friedl.

 

