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Scene incredibile în derby-ul nordului ! Lovro Stubljar, portarul lui Groningen, a comis o eroare greu de explicat în confruntarea cu Heerenveen. O minge aparent simplă i-a scăpat printre mâini și picioare, iar adversarii au profitat imediat. Greșeala goalkeeperului a cântărit serios într-un meci încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-1.

Lovro Stubljar, gafă uriașă în Groningen – Heerenveen 1-3! Cum a primit primul gol

Momentul care a atras toate privirile s-a petrecut în minutul 41, când tabela indica încă 0-0. Lovro Stubljar părea că nu va avea nicio problemă în a controla mingea trimisă spre el, însă a ratat complet intervenția. Balonul i-a trecut printre mâini și picioare și a ajuns la Dylan Vente.

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Atacantul lui Heerenveen nu a avut nevoie de prea mult efort pentru a profita de cadoul primit. Rămas cu poarta goală în față, Vente a împins mingea în plasă și a deschis scorul, iar imaginile cu eroarea portarului sloven au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

😬….. https://t.co/tyecf5xFcE — EuroFoot (@eurofootcom)

Dylan Vente a făcut „dubla”, iar Heerenveen a câștigat derby-ul

Groningen a reușit să revină în joc în minutul 57, când Thom van Bergen a restabilit egalitatea. Bucuria gazdelor nu a durat însă prea mult. Dylan Vente a lovit din nou în minutul 73 și a readus-o pe Heerenveen în avantaj.

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Scorul final a fost stabilit de Dirk Proper, în minutul 81. Heerenveen s-a impus astfel cu 3-1 și a plecat cu toate cele trei puncte dintr-o deplasare importantă, în timp ce Groningen a rămas cu regretul unei înfrângeri în care gafa portarului a avut un rol major.

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Heerenveen, în partea superioară a clasamentului din Olanda! Pe ce loc a ajuns Groningen

Victoria din derby-ul nordului a consolidat poziția lui Heerenveen în zona superioară a clasamentului din Eredivisie. Formația oaspete a ajuns pe locul cinci, cu 24 de puncte după 13 etape, în timp ce FC Groningen ocupă poziția a zecea, cu 15 puncte.

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În fruntea campionatului se află PSV Eindhoven, echipa lui , cu 29 de puncte, urmată de Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam și Twente Enschede.