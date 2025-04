Gafă de cascadorii râsului la primul gol al etapei din SuperLiga! Greșeala a fost urmată de o execuție fabuloasă. Video

Partida a început cum nu se poate mai prost pentru echipa lui Ilie Stan. Defensiva a gafat incredibil, iar moldovenii au deschis scorul.

Eroare incredibilă în Gloria Buzău – Poli Iași

Lupta pentru salvarea de la retrogradare devine din ce în ce mai interesantă. Nicio echipă nu pare, în acest moment, 100% sigură de supraviețuirea în Superligă. Au loc surprize în fiecare etapă și, mai mult ca sigur, totul se va decide în ultima rundă.

, se întâlnesc în etapa a 4-a din Superligă. Moldovenii au deschis scorul după o greșeală uluitoare a defensivei lui Ilie Stan. Skuka a profitat și a înscris un gol frumos.

Cirrani a încercat să respingă un balon cu capul, însă a lovit extrem de prost mingea și a deviat-o în spate. Skuka a fost atent și, după ce a recuperat, l-a învins pe portarul advers, Lazăr, cu un lob frumos, dintr-un unghi complicat. Vezi video.

Vasile Miriuță: „Nu cred că vom pierde la Buzău. Mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut”

„Ne așteaptă un meci extrem de greu. Gloria e o echipă bună, cu un antrenor bun, Ilie Stan. A venit și face o treabă extraordinară, a bătut la Sepsi, la Sibiu, echipa a arătat bine, chiar și cu Galațiul, când au pierdut. Noi venim după o înfrângere, la Galați, o înfrângere meritată, la cum am arătat în primele 60 de minute.

Ne-am antrenat bine zilele astea, băieții sunt motivați, am avut discuții constructive cu ei. Am mare încredere în băieți, deoarece cu ei am făcut aceste puncte. Înfrângerea de la Galați, din etapa trecută, nu a picat bine, dar am văzut cum s-au pregătit apoi – sunt mai motivați decât oricând. Vineri depinde numai și numai de noi!

Câteodată depinzi și de șansă, dar dacă în ziua jocului vom fi bine – fizic, mental, psihic –, vom câștiga duelurile, vom fi agresivi, pozitivi, vom lupta pentru fiecare minge, toată lumea va alerga, se va apăra, toată lumea va veni în faza de atac, vom funcționa ca o echipă. Nu cred că vom pierde la Buzău. Mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut. Va fi un meci de care pe care!”, a declarat Vasile Miriuță înainte de meciul cu Gloria Buzău.