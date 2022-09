Gafă de cascadorii râsului la standul Ferrari în Marele Premiu al Olandei. Mecanicii au uitat o roată la boxe! Video

Max Verstappen și-a reconfirmat supremația la Zandvoort și în Formula 1, adjudecându-și astăzi Marele Premiu al Olandei. Iar dacă laureatul din 2021 a fost eroul, fără îndoială, oamenii din stafful Ferrari au fost, din nou, clovnii. De această dată gafa le aparține mecanicilor, care i-au răpit lui Carlos Sainz jr. șansa de a se bate măcar pentru podium.

Zandvoort a revenit în calendarul Formulei 1 anul trecut, pentru prima dată după 1985, iar Max Verstappen a câștigat întrecerea. Și, cum ieri a obținut pole-position, fără îndoială, era favoritul întrecerii.

Ferrari spera însă într-o minune. Iar faptul că Charles Leclerc și Carlos Sainz jr. ocupaseră locurile 2 și 3 le dădea un plus de speranțe. Însă, așa cum s-a mai întâmplat în acest sezon, piloții Scuderiei au fost sabotați la boxe.

De această dată nu a mai fost vorba despre o eroare a Directorului Mattia Binotto. Au greșit, în schimb, mecanicii. În turul 15, atunci când Carlos Sainz jr., aflat în poziția a treia, de pe care plecase în cursă, a intrat la boxe pentru a trece pe pneuri medii.

Ei bine, echipa de la pit a venit cu numai trei roți. Iar până a fost adusă și montată cea de-a patra, au trecut 12,7 secunde. Iar spaniolul a ieșit pe pistă doar în poziția a 11-a.

ferrari is such a disappointment.

„Oh, Dumnezeule”, a reacționat pilotul spaniol pe radio. În timp ce : ”Nu se poate”. A venit ulterior și reacția Directorului Ferrari, Mattia Binotto.

Acesta a spus pentru Sky Sport: ”Schimbul de pneuri a fost un dezastru. A existat confuzie pentru că Sainz a fost chemat la boxe în ultima clipă”.

Firesc, reacția fanilor nu s-a lăsat așteptată. Iar pe rețelele sociale a plouat cu meme ironice la adresa mecanicilor, dar și a întregului staff al Scuderiei italiene.

The car Ferrari were expecting in the pits

— CMcG (@cmcg_f1)