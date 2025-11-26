Sport

Gafă de curtea școlii în Champions League! Ce a putut să facă coechipierul lui Vlad Dragomir la Pafos – Monaco. Video

Portarul lui Pafos a oferit în meciul cu Monaco un moment cum rar se vede la nivel de Champions League! Cum s-a făcut de râs coechipierul lui Vlad Dragomir
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 21:50
Gafa de curtea scolii in Champions League Ce a putut sa faca coechipierul lui Vlad Dragomir la Pafos Monaco Video
ULTIMA ORĂ
Gafă de proporții la meciul Pafos - Monaco din Champions League. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Pafos și AS Monaco s-au duelat miercuri seară în Cipru în etapa cu numărul 5 din grupa de UEFA Champions League, scor 2-2. Vlad Dragomir a fost din nou titular la gruparea cipriotă. Monegascii au deschis rapid scorul, încă din minutul 5, grație reușitei semnate de japonezul Takumi Minamino, fost fotbalist la Liverpool și Southampton.

Gafă de proporții în Champions League, sub ochii lui Vlad Dragomir, titular în meciul Pafos – Monaco

După doar 13 minute însă, gazdele au reușit să egaleze. Vedeta David Luiz s-a înălțat exemplar peste apărarea adversă la un corner executat de ciprioți din partea dreaptă și a marcat cu o lovitură superbă de cap, trimisă sub bară. În minutul 26, cei de la AS Monaco au trecut din nou în avantaj. Atunci, Folarin Balogun, fost la Arsenal, a profitat de o gafă imensă comisă de portarul Neofytos Michail și a marcat cu o execuție destul de complicată, din ușoară cădere, la colțul scurt.

ADVERTISEMENT

Goalkeeper-ul cipriot a pasat în mod inexplicabil direct la adversarul său, în condițiile în care nu se afla sub vreo mare presiune din partea unui alt fotbalist de la Monaco, iar atacantul echipei din Ligue 1 nu l-a iertat și l-a taxat din plin pentru această eroare de neconceput la acest nivel.

ADVERTISEMENT
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o...
Digi24.ro
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital

În cele din urmă cei de la Pafos au reușit totuși să obțină un egal în acest meci. În minutul 88, ciprioții au profitat de autogolul lui Salisu, astfel încât scorul final al acestei partide a fost 2-2. 

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când...
Digisport.ro
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota

Echipele de start de la Pafos – Monaco:

Pafos (3-4-1-2): Michael- Luckassen, David Luis, Goldar- Bruno, Sunjic, Pepe, Dragomir- Orsic- Quina, Anderson; Rezerve: Petrou, Papadoudis, Pileas, Bassouamina, Dimata, Jaja, Langa; Antrenor: Juan Carlos Carcedo

Monaco (3-4-2-1): Hradecky- Caio Henrique, Vanderson, Salisu- Teze, Camara, Zakaria, Minamino- Akliouche, Golovin- Balogun; Rezerve: Kohn, Kehrer, Pogba, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Ouattara, Michal, Bamba, Coulibaly, Ansu Fati, Cabral; Antrenor: Sebastien Pocognoli

ADVERTISEMENT
Doi dintre jucătorii de bază de la FCSB, urmăriți de scouterii unor echipe...
Fanatik
Doi dintre jucătorii de bază de la FCSB, urmăriți de scouterii unor echipe de top la Belgrad: „Să lase văicărelile și statul pe jos!”
Ovidiu Mihăilă, interviu înaintea debutului României la Campionatul Mondial: „Facem parte din elita...
Fanatik
Ovidiu Mihăilă, interviu înaintea debutului României la Campionatul Mondial: „Facem parte din elita handbalului şi asta ne obligă să fim din ce în ce mai buni”. De ce n-au fost convocate Bazaliu şi Stoica. Exclusiv
Dinamo, înfrângere dureroasă la Kielce! Portarul a salvat victoria polonezilor în ultimele secunde....
Fanatik
Dinamo, înfrângere dureroasă la Kielce! Portarul a salvat victoria polonezilor în ultimele secunde. Clasamentul din Champions League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!