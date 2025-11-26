Gafă de curtea școlii în Champions League! Ce a putut să facă coechipierul lui Vlad Dragomir la Pafos – Monaco. Video

ADVERTISEMENT

Pafos și AS Monaco s-au duelat miercuri seară în Cipru în etapa cu numărul 5 din grupa de UEFA Champions League, scor 2-2. Vlad Dragomir a fost din nou titular la gruparea cipriotă. Monegascii au deschis rapid scorul, încă din minutul 5, grație reușitei semnate de japonezul Takumi Minamino, fost fotbalist la Liverpool și Southampton.

Gafă de proporții în Champions League, sub ochii lui Vlad Dragomir, titular în meciul Pafos – Monaco

După doar 13 minute însă, gazdele au reușit să egaleze. Vedeta David Luiz s-a înălțat exemplar peste apărarea adversă la un corner executat de ciprioți din partea dreaptă și a marcat cu o lovitură superbă de cap, trimisă sub bară. În minutul 26, cei de la AS Monaco au trecut din nou în avantaj. Atunci, Folarin Balogun, fost la , a profitat de o gafă imensă comisă de portarul Neofytos Michail și a marcat cu o execuție destul de complicată, din ușoară cădere, la colțul scurt.

Goalkeeper-ul cipriot a pasat în mod inexplicabil direct la adversarul său, în condițiile în care nu se afla sub vreo mare presiune din partea unui alt fotbalist de la Monaco, iar atacantul nu l-a iertat și l-a taxat din plin pentru această eroare de neconceput la acest nivel.

Folarin Balogun 26′ Champions League | 🇪🇺 Pafos 1-2 Monaco — Goals Xtra (@GoalsXtra)

În cele din urmă cei de la Pafos au reușit totuși să obțină un egal în acest meci. În minutul 88, ciprioții au profitat de autogolul lui Salisu, astfel încât

Echipele de start de la Pafos – Monaco:

Pafos (3-4-1-2): Michael- Luckassen, David Luis, Goldar- Bruno, Sunjic, Pepe, Dragomir- Orsic- Quina, Anderson; Rezerve: Petrou, Papadoudis, Pileas, Bassouamina, Dimata, Jaja, Langa; Antrenor: Juan Carlos Carcedo

Monaco (3-4-2-1): Hradecky- Caio Henrique, Vanderson, Salisu- Teze, Camara, Zakaria, Minamino- Akliouche, Golovin- Balogun; Rezerve: Kohn, Kehrer, Pogba, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Ouattara, Michal, Bamba, Coulibaly, Ansu Fati, Cabral; Antrenor: Sebastien Pocognoli