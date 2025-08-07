Gafă de proporții în direct: „Sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”. Prezentatoarea nu a corectat informația

Un moment halucinant a avut loc în direct la Euronews România, chiar în timpul unei emisiuni despre funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Gafă de proporții în direct: „Sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”

În timp ce vorbea despre ceremonia de la Palatul Cotroceni, prezentatoarea a făcut o greșeală uriașă: în sicriu, în locul lui Ion Iliescu, l-a pus pe În timpul jurnalului, în momentul în care imaginile arătau sosirea oficialilor și amplasarea sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Iliescu, prezentatoarea a spus calm:

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc. Începe acum momentul în care oficialii și foști șefi de stat ajung la Palatul Cotroceni să-și prezinte condoleanțele. Din minut în minut, îl așteptăm pe Emil Constantinescu”, a spus prezentatoarea.

Totul s-a întâmplat în contextul în care televiziunea transmitea în direct sosirea foștilor președinți și demnitarilor la ceremonia de rămas-bun pentru Ion Iliescu, decedat pe 5 august 2025. Gafa a avut loc chiar în timp ce prezentatoarea făcea trecerea către momentul sosirii lui Emil Constantinescu. În urma acestei gafe, în studio nu a urmat nicio reacție. Prezentatoarea a trecut mai departe fără să corecteze informația.



Ion Iliescu a murit. Fostul președinte suferea de cancer

, în zi de doliu național, la Cimitirul Ghencea III din Capitală. Sicriul fostului președinte al României a ajuns la locul de veci după ce ceremonia religioasă s-a încheiat la Biserica Cotroceni, iar cortegiul funerar a parcurs un traseu stabilit de autorități.

Garda de Onoare a preluat sicriul și l-a așezat pe un afet de tun, în timp ce militarii au pregătit cele 21 de salve trase în onoarea primului șef de stat postdecembrist. În tot acest timp, accesul în cimitir a fost restricționat complet, iar dispozitivul de securitate a fost întărit de forțele MAI.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la Spitalul „Agrippa Ionescu”, unde era internat din luna iunie. Fusese diagnosticat cu o formă agresivă de cancer pulmonar și a suferit mai multe intervenții chirurgicale.