Gafă imensă făcută de Gicu Grozav în U Cluj – Petrolul Ploiești 4-1! A anulat golul unui coleg. Video

Mai exact, la scorul de 3-1 pentru Universitatea Cluj, Paul Papp a fost la un pas de a face „dubla” și de a face ca finalul meciului să fie cu adevărat incandescent. Din păcate, Gicu Grozav a dat cu capul în minge, deși mingea intra în poartă fără ajutorul său, iar starul „lupilor galbeni” se afla în ofsaid.

Gafă imensă făcută de Gicu Grozav în U Cluj – Petrolul Ploiești

Gicu Grozav a făcut o gafă imensă în duelul dintre , anulând al doilea gol al lui Paul Papp, pentru că a lovit cu capul mingea care oricum ar fi intrat în poartă.

Fotbalistul „lupilor galbeni” se afla în ofsaid, iar golul a fost anulat de arbitru, spre disperarea colegilor săi, care tocmai sperau că pot să obțină un punct, după ce meciul fusese controlat de „șepcile roșii”.

Fotbalistul Petrolului Ploiești și-a dorit mult să își treacă numele pe lista marcatorilor, însă nu s-a concretizat nimic. Dacă golul ar fi fost validat, Gicu Grozav ar fi ajuns la cinci goluri într-un total de 20 de meciuri jucate în acest sezon.

„De-asta nu vrea lumea Petrolul în play-off!”

După derby-ul recent cu Rapid, despre șansele Petrolului Ploiești de a intra în play-off: „Am ajuns la o vârstă, am mai stat pe bancă de-a lungul carierei.

Știu să gestionez asemenea situații, mă bucur că am revenit și că am plecat cu un punct de aici, din Giulești. Venim după o înfrângere, după un alt derby, cu Dinamo. Din păcate, nu am reușit să scoatem nimic din acel meci.

E important că-i ținem acolo sub noi, în rest uităm repede. Ne așteaptă un alt meci important, în Cupă. Probabil lumea aude diverse lucruri (n.r. – despre problemele financiare) și, din cauza asta, nu doresc Petrolul în play-off”.

„Noi știm cât muncim în fiecare zi la antrenament și chiar ne dorim din suflet să putem să ne clasăm în primele șase și să jucăm în play-off.

Fanii vin peste tot cu noi. Petrolul Ploiești, lăsând la o parte problemele financiare, merită să fie în play-off. O să jucăm cu stadionul plin, e clar. Echipele de tradiție, cu siguranță aș dori să le văd în play-off”, a mai spus Gicu Grozav.