Sport

De ce a fost anunțat câștigătorul Balonului de Aur 2026 înainte de termen. Gafă imensă sau strategie genială?

Gabriel-Alexandru Ioniță
26.10.2026 | 20:04
De ce a fost anuntat castigatorul Balonului de Aur 2026 inainte de termen Gafa imensa sau strategie geniala
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Site-ul oficial al Balonului de Aur a anunțat câștigătorul înainte de gală. Foto: Profimedia
Organizatorii au anunțat din greșeală câștigătorul Balonului de Aur 2026 înainte de începerea galei propriu-zise, dar se crede că de fapt ar fi fost vorba despre o strategie bine pusă la punct dinainte
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Câștigătorul Balonului de Aur 2026 a apărut în mod aparent accidental pe site-ul oficial al marelui premiu decernat anual de France Football chiar în timp ce gala de la Londra abia începuse. Astfel, potrivit acestei „scurgeri de informații”, urmază în principiu ca Harry Kane (33 de ani), starul lui Bayern Munchen și al naționalei Angliei, să primească luni seară, chiar la el acasă deci, cel mai râvnit trofeu individual din lumea fotbalului.

UPDATE: Nu doar Harry Kane a fost anunțat câștigător al Balonului de Aur 2026, ci și Lamine Yamal și Kylian Mbappe

Pe site-ul oficial al Balonului de Aur au apărut luni seară, în timpul galei de la Londra, trei articole diferite, fiecare dând un alt câștigător. Este vorba bineînțeles despre cei trei mari favoriți, Kylian Mbappe, Harry Kane și Lamine Yamal. Ulterior, toate materialele au fost șters, însă „știrile” respective apucaseră deja să se viralizeze la nivel mondial.

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Astfel, există o teorie conform căreia cei de la France Football ar fi făcut în mod intenționat acest lucru, tocmai pentru a crea și mai multă vâlvă în jurul acestui eveniment. Așadar, în principiu încă nu se cunoaște câștigătorul, dar este clar că acesta va fi ales dintre cei trei.

Harry Kane a fost anunțat câștigător al Balonului de Aur 2026 chiar pe site-ul oficial al râvnitului premiu

În acel articol publicat așadar pe site-ul ballondor.com, se titrează, mai mult decât evident: „Harry Kane câștigă Balonul de Aur 2026: aici sunt cele mai importante și cele mai semnificative reușite ale sale dintr-un sezon cu 61 de goluri marcate”. La scurt timp însă, organizatorii au șters articolul. Totuși, informația apucase deja să se propage în spațiul public internațional, astfel încât se poate spune că este vorba despre un fiasco total deja pentru cei de la France Football.

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Revenind, în continuare, în textul articolului, s-a explicat de ce se consideră că atacantul englez reprezintă alegerea corectă pentru câștigarea Balonului de Aur din acest an:„Un număr record de goluri marcate în campionat și cupă în sezonul 2025/26 l-a propulsat pe Harry Kane spre câștigarea Balonului de Aur. În cele ce urmează, trecem în revistă cele mai emblematice și spectaculoase reușite ale sale dintr-un an cu adevărat prolific”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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