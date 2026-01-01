Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere și incompetența e sălbatică”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că în Premier League se învârt cei mai mulți bani, asta nu înseamnă că totul este perfect. Primul meci din 2026 a venit cu o gafă impardonabilă, taxată imediat de suporteri.

Gafă de proporții la un meci din Premier League

Anul 2026 a fost deschis în Premier League cu partidele Crystal Palace – Fulham și Liverpool – Leeds, din etapa a 19-a. Dacă pe Anfield Road totul a fost în regulă, jocul de pe Selhurst Park din Londra a creat mari probleme fanilor aflați în fața televizoarelor.

Postul Sky Sports a fost cel care a difuzat întâlnirea, dar a comis o eroare colosală în minutele de prelungire ale primei reprize. Conform , în timp ce jucătorii își vedeau nestingheriți de treabă pe teren, transmisia a fost întreruptă.

Timp de un minut, canalul a difuzat diverse reclame spre uimirea celor aflați în fața micilor ecrane. Imaginea de la joc a revenit cu 30 de secunde înainte ca arbitrul Tony Harrington să pună capăt primei părți.

Internetul a explodat după eroarea comisă de Sky Sports

În ciuda faptului că în minutul în care transmisia a fost întreruptă nu s-a întâmplat nimic important pe teren la partida Crystal Palace – Fulham, fanii au taxat în termeni duri gafa comisă de postul de televiziune care transmite .

”Oricum nu am vrut să mă uit la ultimele trei minute ale primei reprize dintre Fulham și Palace”, a glumit un telespectator, în timp ce altul a scris: ”Pauza publicitară a început în timpul meciului Palace – Fulham, în timp ce prima repriză încă se desfășura???”.

”Chiar a trecut Sky Sports la o pauză publicitară în timp ce meciul era încă în desfășurare? E IREAL, plătești o avere și incompetența e sălbatică” sau ”Cineva va fi concediat”, sunt alte reacții ale fanilor dezamăgiți.

Premier League a creat scandal cu programările

Reacțiile vehemente vin la doar câteva zile după ce o decizie luată de conducerea Premier League . Mai exact, programarea unui singur meci de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, când de obicei se jucau între cinci și opt jocuri.

”Încotro se îndreaptă lumea? Nu-mi vine să cred că există un singur meci de a doua zi de Crăciun. Aș fi pierdut fără fotbal în perioada sărbătorilor. Nu-mi amintesc când am avut liber ultima zi de Boxing Day.

Chiar și acum, am lucrat mereu în a doua zi de Boxing Day. Am continuat să lucrez chiar și după ce am terminat, oferindu-mă voluntar pentru Meciul Zilei. Pare o nebunie că există un singur meci în a doua zi de Boxing Day. Mi se pare foarte ciudat”, a spus extrem de dezamăgit fostul mare atacant Alan Shearer.