Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere și incompetența e sălbatică”

În ciuda faptului că în Premier League se învârt cei mai mulți bani, asta nu înseamnă că totul este perfect. Primul meci din 2026 a venit cu o gafă impardonabilă, taxată imediat de suporteri.
Anul 2026 a fost deschis în Premier League cu partidele Crystal Palace – Fulham și Liverpool – Leeds, din etapa a 19-a. Dacă pe Anfield Road totul a fost în regulă, jocul de pe Selhurst Park din Londra a creat mari probleme fanilor aflați în fața televizoarelor.
Postul Sky Sports a fost cel care a difuzat întâlnirea, dar a comis o eroare colosală în minutele de prelungire ale primei reprize. Conform The Sun, în timp ce jucătorii își vedeau nestingheriți de treabă pe teren, transmisia a fost întreruptă.
Timp de un minut, canalul a difuzat diverse reclame spre uimirea celor aflați în fața micilor ecrane. Imaginea de la joc a revenit cu 30 de secunde înainte ca arbitrul Tony Harrington să pună capăt primei părți.
În ciuda faptului că în minutul în care transmisia a fost întreruptă nu s-a întâmplat nimic important pe teren la partida Crystal Palace – Fulham, fanii au taxat în termeni duri gafa comisă de postul de televiziune care transmite campionatul Angliei.
”Oricum nu am vrut să mă uit la ultimele trei minute ale primei reprize dintre Fulham și Palace”, a glumit un telespectator, în timp ce altul a scris: ”Pauza publicitară a început în timpul meciului Palace – Fulham, în timp ce prima repriză încă se desfășura???”.
”Chiar a trecut Sky Sports la o pauză publicitară în timp ce meciul era încă în desfășurare? E IREAL, plătești o avere și incompetența e sălbatică” sau ”Cineva va fi concediat”, sunt alte reacții ale fanilor dezamăgiți.
Reacțiile vehemente vin la doar câteva zile după ce o decizie luată de conducerea Premier League a scandalizat lumea fotbalului din Anglia. Mai exact, programarea unui singur meci de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, când de obicei se jucau între cinci și opt jocuri.
”Încotro se îndreaptă lumea? Nu-mi vine să cred că există un singur meci de a doua zi de Crăciun. Aș fi pierdut fără fotbal în perioada sărbătorilor. Nu-mi amintesc când am avut liber ultima zi de Boxing Day.
Chiar și acum, am lucrat mereu în a doua zi de Boxing Day. Am continuat să lucrez chiar și după ce am terminat, oferindu-mă voluntar pentru Meciul Zilei. Pare o nebunie că există un singur meci în a doua zi de Boxing Day. Mi se pare foarte ciudat”, a spus extrem de dezamăgit fostul mare atacant Alan Shearer.