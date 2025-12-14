Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul

ADVERTISEMENT

Brigada de arbitri de la Dinamo – Metaloglobus a avut o primă repriză extrem de complicată. Oamenii lui Vassaras au comis o gafă impardonabilă la o fază în oaspeții au cerut penalty.

Arbitrii de la VAR, gafă uriașă la Dinamo – Metaloglobus

nou-promovata a cerut penalty la scorul de 1-0 pentru gazde. În teren, „centralul” Viorel Flueran a dictat fault pentru echipa lui Zeljko Kopic.

În timp ce faza era verificată la VAR, iar Flueran aștepta un semn din partea colegilor săi, pe reluările TV se vedea cum fotbalistul de la Metaloglobus e cel faultat. Totuși, Zakir era în ofsaid înainte ca mingea să ajungă în zona contactului.

După câteva minute, l-au chemat pe Flueran să vadă faza de penalty. „Centralul” din Craiova s-a convins că trebuie să dea penalty pentru Metaloglobus, dar nu a făcut-o. Lui Flueran i s-a transmis că, înainte de fault, Zakir era în afara jocului, astfel că decizia finală a rămas lovitură liberă indirectă pentru dinamoviști.

Brigada de arbitri a încălcat astfel protocolul VAR, care spune că, prima dată se verifică dacă există poziție regulamentară pentru faza respectivă, adică ofsaidul, și abia apoi este chemat la monitor „centralul” pentru a vedea dacă a fost henț sau fault.

Arbitrii de la Dinamo – Metaloglobus au procedat exact invers și au greșit. Cei din camera VAR trebuiau să vadă că este ofsaid în prima fază, motiv pentru care Flueran nu ar mai fi fost chemat să revadă faza de penalty. În cele din urmă s-a luat decizia corectă, chiar dacă Dumitrache și Costreie au comis o gafă imensă de la VAR. – vezi

Golul lui Dinamo, validat după verificarea VAR

VAR-ul a fost implicat serios în prima repriză a meciului Dinamo – Metaloglobus. Golul lui Soro din minutul 24, cu care „câinii” au deschis scorul, s-a verificat nu mai puțin de 5 minute.

Atât a fost oprit meciul pentru a stabili dacă fotbalistul lui Dinamo este în poziție regulamentară înainte de a marca. Reluările TV au demonstrat cât se poate de clar că reușita spaniolului a fost una valabilă.