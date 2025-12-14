Sport

Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul

Brigada de arbitri de la Dinamo - Metaloglobus a comis o eroare nepermisă în timpul meciului de pe Arena Națională. Colegii l-au chemat eronat la VAR pe „central”
Cristian Măciucă
14.12.2025 | 18:46
Gafa impardonabila la VAR in Dinamo Metaloglobus centralul chemat eronat la monitor Ce spune regulamentul
ULTIMA ORĂ
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo - Metaloglobus! „Centralul”, chemat eronat la monitor. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Brigada de arbitri de la Dinamo – Metaloglobus a avut o primă repriză extrem de complicată. Oamenii lui Vassaras au comis o gafă impardonabilă la o fază în oaspeții au cerut penalty.

Arbitrii de la VAR, gafă uriașă la Dinamo – Metaloglobus

În minutul 29 al partidei din etapa a 20-a din SuperLiga, Dinamo – Metaloglobus, nou-promovata a cerut penalty la scorul de 1-0 pentru gazde. În teren, „centralul” Viorel Flueran a dictat fault pentru echipa lui Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

În timp ce faza era verificată la VAR, iar Flueran aștepta un semn din partea colegilor săi, pe reluările TV se vedea cum fotbalistul de la Metaloglobus e cel faultat. Totuși, Zakir era în ofsaid înainte ca mingea să ajungă în zona contactului.

După câteva minute, arbitrii de la VAR, Bogdan Dumitrache și Sorin Costreie, l-au chemat pe Flueran să vadă faza de penalty. „Centralul” din Craiova s-a convins că trebuie să dea penalty pentru Metaloglobus, dar nu a făcut-o. Lui Flueran i s-a transmis că, înainte de fault, Zakir era în afara jocului, astfel că decizia finală a rămas lovitură liberă indirectă pentru dinamoviști.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

Brigada de arbitri a încălcat astfel protocolul VAR, care spune că, prima dată se verifică dacă există poziție regulamentară pentru faza respectivă, adică ofsaidul, și abia apoi este chemat la monitor „centralul” pentru a vedea dacă a fost henț sau fault.

ADVERTISEMENT
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au...
Digisport.ro
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”

Arbitrii de la Dinamo – Metaloglobus au procedat exact invers și au greșit. Cei din camera VAR trebuiau să vadă că este ofsaid în prima fază, motiv pentru care Flueran nu ar mai fi fost chemat să revadă faza de penalty. În cele din urmă s-a luat decizia corectă, chiar dacă Dumitrache și Costreie au comis o gafă imensă de la VAR. – vezi VIDEO

Centralul Flueran a fost chemat eronat la VAR de colegi în Dinamo - Metaloglobus. Foto: captură Digi Sport.
Centralul Flueran a fost chemat eronat la VAR de colegi în Dinamo – Metaloglobus. Foto: captură Digi Sport.

Golul lui Dinamo, validat după verificarea VAR

VAR-ul a fost implicat serios în prima repriză a meciului Dinamo – Metaloglobus. Golul lui Soro din minutul 24, cu care „câinii” au deschis scorul, s-a verificat nu mai puțin de 5 minute.

ADVERTISEMENT

Atât a fost oprit meciul pentru a stabili dacă fotbalistul lui Dinamo este în poziție regulamentară înainte de a marca. Reluările TV au demonstrat cât se poate de clar că reușita spaniolului a fost una valabilă.

Rezultate SuperLiga, etapa 20. LIVE Dinamo – Metaloglobus. Deschidere de scor pe Arena...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 20. LIVE Dinamo – Metaloglobus. Deschidere de scor pe Arena Națională
Ce sfaturi i-au dat părinții lui David Popovici. Lecția de viață primită de...
Fanatik
Ce sfaturi i-au dat părinții lui David Popovici. Lecția de viață primită de la tatăl său
Dinamo – Metaloglobus, întrerupt de un „intrus” intrat pe teren! Probleme mari pentru...
Fanatik
Dinamo – Metaloglobus, întrerupt de un „intrus” intrat pe teren! Probleme mari pentru un steward. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu...
iamsport.ro
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu tine cât trăiesc, îți bați joc de oameni, ești hoț, pușcăriaș, ai furat țara! Pentru mine ești zero, nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!