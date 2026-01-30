Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor a scăpat mingea printre picioare. Video

ADVERTISEMENT

Deși se află pe ultimul loc, Metaloglobus pare să pună probleme foarte mari echipelor de tradiție din fotbalul românesc. După ce a învins-o pe FCSB în tur, „laneterna roșie” a campionatului a avut un nou meci memorabil și în „Gruia”. Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a primit un gol rușinos.

Gafă de proporții în CFR Cluj – Metaloglobus! Popa a scăpat mingea în poartă printre picioare

Metaloglobus a început foarte bine duelul din „Gruia” și nu a avut nicio teamă în fața unei echipe ce tocmai venea după un galop de sănătate împotriva campioanei en-titre. Formația lui Mihai Teja a deschis scorul încă din minutul 9, însă nu s-a putut bucura foarte mult de avantaj.

ADVERTISEMENT

Andrei Cordea a ieșit din nou la rampă și i-a pasat perfect lui Alibek Aliev în fața porții, care a îndeplinit doar o formalitate. Scorul a fost 1-1 până în minutul 51, când Mihai Popa a făcut o greșeală cum rar se vede. Marian Sârbu, proaspăt intrat în repriza secundă, a scăpat foarte bine în flancul stâng și și-a încercat norocul cu un șut pe jos, la colțul scurt.

Șutul nu a fost periculos, iar Mihai Popa părea că are totul sub control. Portarul transferat definitiv de CFR Cluj în această iarnă a vrut să prindă mingea în brațe, însă lipsa de concentrare a făcut ca mingea să-i treacă printre picioare și să se scurgă în propria poartă.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și-a vândut portarul titular în Polonia

Aflat sub amenințarea play-out-ului, Neluțu Varga a decis să acopere gaura din buget prin vinderea vedetelor. transferuri despre care FANATIK a scris în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Un alt jucător important care a părăsit „Gruia” în această iarnă este Otto Hindrich, portarul titular al ardelenilor, informație oferită tot de FANATIK. care era împrumutat de la Torino.

Înainte să ajungă la CFR Cluj, Mihai Popa a mai jucat în România pentru Astra Giurgiu, Farul, Rapid și FC Voluntari. În acest moment, cota sa de pe Transfermarkt.com este de 500.000 de euro.