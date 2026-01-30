Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor a scăpat mingea printre picioare. Video

Deși se află pe ultimul loc, Metaloglobus pare să pună probleme foarte mari echipelor de tradiție din fotbalul românesc. După ce a învins-o pe FCSB în tur, „laneterna roșie” a campionatului a avut un nou meci memorabil și în „Gruia”. Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a primit un gol rușinos.
Metaloglobus a început foarte bine duelul din „Gruia” și nu a avut nicio teamă în fața unei echipe ce tocmai venea după un galop de sănătate împotriva campioanei en-titre. Formația lui Mihai Teja a deschis scorul încă din minutul 9, însă nu s-a putut bucura foarte mult de avantaj.
Andrei Cordea a ieșit din nou la rampă și i-a pasat perfect lui Alibek Aliev în fața porții, care a îndeplinit doar o formalitate. Scorul a fost 1-1 până în minutul 51, când Mihai Popa a făcut o greșeală cum rar se vede. Marian Sârbu, proaspăt intrat în repriza secundă, a scăpat foarte bine în flancul stâng și și-a încercat norocul cu un șut pe jos, la colțul scurt.
Șutul nu a fost periculos, iar Mihai Popa părea că are totul sub control. Portarul transferat definitiv de CFR Cluj în această iarnă a vrut să prindă mingea în brațe, însă lipsa de concentrare a făcut ca mingea să-i treacă printre picioare și să se scurgă în propria poartă. VEZI VIDEO AICI.
CFR Cluj a dat multe lovituri pe piața transferurilor în această iarnă. Aflat sub amenințarea play-out-ului, Neluțu Varga a decis să acopere gaura din buget prin vinderea vedetelor. Astfel, Louis Munteanu și Emerllahu au plecat de la CFR, transferuri despre care FANATIK a scris în exclusivitate.
Un alt jucător important care a părăsit „Gruia” în această iarnă este Otto Hindrich, portarul titular al ardelenilor, informație oferită tot de FANATIK. Tânărul portar a plecat pentru suma de 800.000 de euro în Polonia, la Legia Varșovia, iar CFR a ales să-l transfere definitiv pe Mihai Popa, care era împrumutat de la Torino.
Înainte să ajungă la CFR Cluj, Mihai Popa a mai jucat în România pentru Astra Giurgiu, Farul, Rapid și FC Voluntari. În acest moment, cota sa de pe Transfermarkt.com este de 500.000 de euro.