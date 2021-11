Gafă incredibilă a unui rapper britanic: „Am mers să îl cunosc pe Nwankwo Kanu și când colo m-am întâlnit cu Emma Răducanu”

Emma Răducanu este în centrul atenției din septembrie, când s-a impus la US Open și a devenit prima jucătoare in istorie care câștigă titlul la Flushing Meadows venind din calificări, fără cedeze vreun set.

Emma Răducanu a apărut într-o reclamă de Crăciun

Cu toate acestea, ea a fost confundată fostul fotbalist al lui Arsenal Londra, nigerianul Nwankwo Kanu. La începutul acestei luni, sportiva aflată pe locul 20 WTA, a apărut într-o reclamă de Crăciun, realizată de Sports Direct, alături de mijlocașul lui Manchester City Jack Grealish și de o mulțime de alte vedete ale sportului.

În clip a apărut și rapperul Big Narstie, care, ulterior, a recunoscut că a fost pus într-o încurcătură destul de jenantă, informează .

În cadrul propriei emisiuni TV, muzicianul a dezvăluit că a fost de acord să apară în reclamă, deoarece își dorea foarte mult să-l cunoască pe fostul fotbalist nigerian Nwankwo Kanu, care a jucat la trei echipe din Anglia: Arsenal (1999-2004), West Brombich Albion (2004-2006) și Porthsmouth (2006-2012).

Confuzia a plecat de la faptul că rapperul nu a auzit și ‘Emma Radu’, cu doar ‘Kanu’

Big Narstie a dezvăluit și cum au decurs discuțiile. „Am fost întrebat dacă doresc să apar în reclamă și mi s-a spus: ‘Vei fi alături de Kanu’. Așa că am acceptat imediat, a dezvăkuit rapperul la propria emisiune, „The Big Narstie Show”, de la Channel 4.

„Am ajuns la locul unde urma să fie filmată reclama, iar puimul lucru pe care l-a î nytrebat a fost: ‘Unde e Kanu?’. Am fost foarte supărat. Fata asta este o mare jucătoare de tenis, este un superstar”, a mai precizat muzicianul.

La final, el a dezvăluit și de unde a plecat confuzia. „Când am purtat primele discuții, nu am auzit și ‘Emma Radu’. Tot ce am înțeles a fost ‘Kanu’”, a încheiat muzicianul.

Big Narstie este un raper britanic care, până în prezent, a scos un singur album, BDL Bipolar, în 2018, are cinci EP-uri, mai multe mixaje, dar a apărut și în cinci producții de televiziune, invlusiv The Big Narstie Show, care se difuzează de trei ani.

Emma Răducanu se află într-o binemeritată vacanță

, pe 11 septembrie, Emma a fost învinsă în primul tur la Infian Wells, de Aliaksandra Sasnovich (Belarus) cu 6-2, 6-4, a ajuns în sferturile de finală la Transylvania Open, unde a cedat în fața ucrainencei Marta Kostyuk cu 6-2, 6-1, și a fost învinsă în Turul 2 la WTA Linz, de chinezoaica Wang Xinyu (106 WTA) cu 6-1, 6-7 (0), 7-5.

„Nu am mai mers într-o vacanță de 7 ani. Țin minte că ultima vacanță a fost un weekend prelungit în Elveția, alături de părinții mei. Sper să pot să fac ceva similar acum, pentru că am nevoie să mă deconectez de la tenis, timp de câteva zile”, .

De precizat că britanica a fost desemnată principala favorită la turneul din Austria și, pe cale de consecință, a fost exceptată de la primul tur.

Surpriza oferită de Billie Jean Cup King la aniversarea Emmei Răducanu

Emma Răducanu împlinește sâmbătă 19 ani. Sportiva născută în Canada din tată român și mamă chinezoaică a fost felicitată de mai multe personalități, iar cei care adminsitrează pagina Billie Jean Cup King (fosta Fed Cup) au prezentat o poză cu Răducanu de când era foarte mică.