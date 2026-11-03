Sport

Gafa incredibilă de la începutul ascensiunii lui Kimi Antonelli. Organizatorii Marelui Premiu au fost rușinați după ce i-au greșit numele

Gabriel Neagu
03.11.2026 | 21:44
Gafa incredibila de la inceputul ascensiunii lui Kimi Antonelli Organizatorii Marelui Premiu au fost rusinati dupa ce iau gresit numele
SPECIAL FANATIK
Organizatorii Marelui Premiu al Chinei i-au greșit numele lui Kimi Antonelli. sursa foto: hepta
Kimi Antonelli a avut o creștere fulminantă în acest an. Parcursul către marele titlu mondial a început cu o gafă uriașă din partea organizatorilor unui Grand Prix.
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Kimi Antonelli (20 de ani) a terminat pe locul 3 Marele Premiu al Mexicului și a devenit noul campion mondial. Pilotul italian a intrat în istorie, fiind cel mai tânăr câștigător al competiției. Totuși, începuturile drumului către trofeu au consemnat o gafă uriașă din partea organizatorilor unei curse în care a triumfat.

Organizatorii unui Grand Prix i-au greșit numele lui Kimi Antonelli

Totul s-a întâmplat în martie, la Marele Premiu de Formula 1 al Chinei. Atunci, tânărul pilot a terminat pe locul 2 în calificările Sprint, locul 4 în Sprint și, cel mai important, pe prima poziție în ziua cursei, fiind prima victorie din cariera sa în Formula 1. Succesul italianului avea să dea naștere unei gafe monumentale din partea organizatorilor cursei de la Shanghai.

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Înainte de a urca pe podium, crainicul competiției, Bob Constanduros, trebuia să îi strige numele. Totuși, acesta a făcut greșeala de a-l confunda cu fostul campion mondial din 2007, Kimi Raikonnen. În momentul în care a strigat numele legendarului pilot finlandez, Antonelli a intrat în scenă, bucuros de succesul pe care l-a obținut. Tânărul pilot din Bologna și-a păstrat calmul și a urcat pe prima treaptă a podiumului.

De menționat este că gafa a fost mai mare ținând cont de faptul că pilotul finlandez Kimi Raikkonen nu a participat la întrecere. Fostul campion mondial s-a retras din activitate în 2021, după Marele Premiu de la Abu Dhabi. Astfel, în momentul succesului lui Antonelli, Raikkonen nu mai activa deja de 4 ani, 3 luni și 3 zile. După eroarea hilară a lui Bob Constanduros, Kimi Antonelli a fost întrebat despre momentul care a stârnit confuzie: ”Nu voiam să cred. Nu știam dacă să urc sau nu pe podium, eram atât de confuz”, a declarat Italianu, pentru ORF, conform F1 Fan-site.

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Italia cucerește primul titlu mondial după 73 de ani

Succesul lui Kimi Antonelli a fost mult așteptat de pasionații de Formula 1 din ”Cizmă”. Titlul mondial câștigat la Ciudad de Mexico a fost primul trofeu mondial cucerit de un pilot italian în ultimii 73 de ani. Înaintea lui Antonelli, ultimul câștigător din Italia a fost Alberto Ascari, în 1953. Atunci, calendarul Formula 1 avea numai 9 etape, iar Ascari câștigase 5 dintre acestea. Pilotul a devenit, matematic, campion în Marele Premiu al Elveției. Alberto Ascari are o performanță unică în dreptul numelui său. Fostul pilot originar din Milano a fost declarat campion mondial de două ori: în 1952 și 1953. Ambele titluri au fost câștigate alături de Scuderia Ferrari.

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