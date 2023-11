Gafă incredibilă făcută de Papură în ultimele 10 minute din U Craiova – FCU Craiova 1-1: “Cum e posibil?”

Ce a făcut, mai exact Papură, sau mai bine spus ce nu a făcut? Potrivit regulamentului, o echipă are dreptul să facă mai nou cinci schimbări, însă doar în trei întreruperi pe repriză, fără a lua în considerare pauza. Papură a schimbat doar trei jucători, pentru că n-ar fi avut nevoie de mai multe astfel de schimbări, însă s-a trezit cu Juraj Badelj accidentat spre final de meci.

TITLU: Gafă incredibilă facută de Papură în ultimele 10 minute din U Craiova – FCU Craiova 1-1

Concret, Papură a ordonat schimbările Kojlic – Ivan în minutul 64, Crețu cu Houri în minutul 74 și Căpățînă cu Markovic în minutul 82. Așadar, trei schimbări diferite și trei întreruperi diferite ale meciului, care au dat naștere ulterior situației din final.

Atunci, după minutul 82, fundașul Juraj Badelj s-a accidentat, astfel că echipa a jucat în 10, pentru că nu mai existau schimbări disponibile. Vivi Răchită, antrenor la rândul său, a criticat proasta strategie a lui Corneliu Papură.

”Dacă ne uităm aseară, Craiova după accidentarea lui Badelj (n.r. Juraj Badelj) a jucat în 10 oameni. Minutul 82 plus prelungiri. Cum poți să faci 3 schimbări și să nu-ți oprești o schimbare?”, s-a întrebat Vivi Răchită.

În discuție a intervenit jurnalistul Andrei Vochin, cel care i-a luat apărarea lui Papură. ”Era totuși minutul 89+. Ultima schimbare o faci în minutul 80, când să o mai faci. Au avut ghinion că s-a accidentat. Aici poate să fie o problemă, cu leziune musculară în minutul 90 trebuie să pui semn de întrebare”, a explicat Vochin, în direct la Fanatik SuperLiga.

Regula celor cinci schimbări a revoluționat fotbalul

Regula celor cinci schimbări a revoluționat fotbalul european, după ce campionatele importante din Europa, printre care Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 și Premier League, au adoptat această regulă. Potrivit regulamentului, sunt permise 5 schimbări de echipă, însă doar trei întreruperi pe repriză, fără a lua în considerare pauza.

Și mai mult, dacă meciul ajunge în prelungiri în cazul unor finale sau meciuri de Cupă, există și posibilitatea celei de-a 6-a schimbări. Inițial echipele mici s-au opus acestei măsuri, considerând că aceasta favorizează cluburile mari care au loturi numeroase și bănci de rezervă mult mai interesante.

