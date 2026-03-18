I-au luat sânge lui Nicușor Dan cu aparatură „expirată”? Gafă incredibilă în filmarea de la Cotroceni. Video

Nicușor Dan a postat pe contul său oficial un clip în care donează sânge în Sala Unirea din Palatul Cotroceni, în cadrul unei campanii pe care președintele a anunțat că o inițiază. Un detaliu care apare la finalul filmării dă peste cap toate eforturile șefului statului.

Nicușor Dan s-a filmat la Cotroceni când dona sânge în Sala Unirii

Între două războaie și un scandal în coaliție, Nicușor Dan și-a făcut timp și pentru o donare de sânge. Operațiunea s-a desfășurat la începutul acestei săptămâni prin intermediul unei echipe mobile de recoltare de la centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale ”Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”.

Campania s-a dorit și de PR, în sensul de mobilizare a cetățenilor într-un demers nobil. ”Am organizat un program de donare de sânge împreună cu centrul de transfuzii al Ministerului Apărării. Vreau să mulțumesc colegilor care au donat sânge și să-i încurajez pe români să doneze sânge pentru că asta salvează vieți”, a spus Nicușor Dan în filmarea care-l arată în mijlocul sălii de procol, lungit pe un scaun și cu o branulă în braț.

Președintele României a anunțat că dă startul unei campanii de donare de sânge

Centrul de transfuzie al MApN organizează destul de des colecte mobile, la sediul unor instituții publice sau companii. Pagina de social media a unității abundă în astfel de imagini. Din acest punct de vedere, nu este ceva ieșit din comun, chiar dacă nu vezi foarte des un președinte donând sânge la locul de muncă.

”Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical.

Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a scris președintele pe contul lui de .

Clipul se încheie cu o scenă în care apar câteva dispozitive medicale, eprubete și pungi cu sânge colectat, așezate într-un suport special.

Ce sunt dispozitivele medicale care apar la finalul filmării de la Cotroceni

Dispozitivele din imagine fac parte dintr-un sistem automat folosit pentru recoltarea și procesarea probelor de sânge, respectiv a sângelui colectat de centrele de transfuzie.

Sângele recoltat în vederea transfuziei este plasat într-un dispozitiv numit agitator sau balanță de recoltare, care are rolul de a menține sângele omogenizat cu anticoagulantul din interior. Acesta poate fi sub formă de dispozitiv electronic cu un suport mobil (în cazul pungilor de sânge) sau de role care se rotesc constant, cu un anumit număr de rotații pe minut (destinat eprubetelor). În imaginile postate pe pagina lui Nicușor Dan este prezentat un agitator cu role (Test Tube Roller) într-o dimensiune compactă, folosită adeseori în unitățile mobile, așa cum se poate contata și în alte fotografii postate la acțiunile .

Procedura de donare de sânge presupune și o etapă de analize de laborator necesare pentru siguranța pacientului care va primi transfuzia. Cadrele medicale vor preleva o cantitate de sânge în eprubete în vederea testării pentru boli transmisibile, pentru determinarea grupei sanguine, precum și alte analize de calitate.

Un alt dispozitiv care apare în imagini este echipamentul pentru sudarea tubulaturii. Acest aparat asigură lipirea/îmbinarea etanșă a unor tuburi flexibile din plastic medical (cum ar fi pungile de sânge), prin căldură controlată, fără a folosi adezivi. Prin acest procedeu, sângele nu este contaminat sau expus aerului.

Aparatul medical care ”sigilează” pungile cu sânge, ieșit din garanție în 2020

Problema este că din , rezultă că dispozitivul este unul care trebuia scos din uz cu multă vreme în urmă. Pe eticheta lipită de dispozitiv apare data punerii în funcțiune: 20.11.2018 și cea a ieșirii din garanție: 20.11.2020. În partea de sus este trecută denumirea oficială a dispozitivului: echipament pentru sudarea tubulaturii și numărul unității militare: UM 02379 (Centrul de transfuzie sanguină ”Col. Prof Dr. Nicolae Nestorescu”).

În cazul în care echipamentul este ieșit din garanție, probele nu mai pot fi considerate sigure din punct de vedere medical. Acestea nu mai pot fi folosite clinic, cu atât mai mult pentru transfuzii, iar specialiștii consideră că aceste probe trebuie scoase din circuitul medical.

În cazul în care echipamentul nu mai încălzește corect, nu mai sigilează etanș sau nu mai funcționează la parametri se poate considera risc de contaminare bacteriană, expunere la aer și hemoliză (distrugerea celulelor sanguine).

Eroare medicală gravă sau gafă uriașă de PR?

În principiu, un astfel de scenariu poate duce la sancționarea laboratorului și declanșarea unor anchete DSP sau ANMCS. Cu atât mai mult cu cât un astfel de incident s-ar fi putut întâmpla la Cotroceni, după o donare de sânge a șefului statului român.

Există și posibilitatea ca imaginile de la finalul înregistrării să fi fost mai vechi și adăugate ”la montaj”, iar în acest caz vorbim doar despre o uriașă gafă de comunicare pentru că nimeni din echipa prezidențială nu a observat data de pe eticheta dispozitivului. Din punct de vedere al imaginii publice, ambele variante sunt de neacceptat la acest nivel.