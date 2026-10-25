Gafă incredibilă în Farul – Oțelul! Cum și-a explicat Dur-Bozoancă greșeala, după ce a comis-o ca la juniori. Update

Farul conducea cu 2-0 pe Oțelul Galați în meciul disputat la Ovidiu, iar nimeni nu putea să prezică ce va urma. La o fază banală, Răzvan Marincean a făcut 3-0 pentru Farul, profitând de eroarea portarului echipei oaspete. Ce s-a întâmplat, mai exact?
După gafa din meciul Farul – Oțelul 4-3, Dur-Bozoancă, portarul oțelarilor, a explicat în detaliu ce s-a întâmplat la faza în care le-a oferit un gol pe tavă constănțenilor: „Am pierdut meciul în prima repriză. A doua am fost altă echipă, mult mai motivați. Seria continuă, nu găsim victoria, din păcate. Nu am o explicație în acest moment, vom analiza. Nu pot să-mi dau seama. În prima repriză am luat gol la prima acțiune, cred că ne-a dezechilibrat, ne-a dat planul peste cap. Pregătisem altceva.
Golul al treilea a fost greșeala mea. Am făcut preluare, am vrut să degajez, am alunecat și nu am mai apucat să degajez corect. S-a dus în contră și a intrat în poartă, îmi pare rău. Am mai trecut prin serii din acestea și sunt sigur că ne vom monta. Avem mare nevoie să-și revină jucătorii accidentați, cu experiență, care să ne dea un plus. Trebuie să muncim și să găsim prima victorie”, a spus Cosmin Dur-Bozoancă la Digi Sport.
În minutul 40 al partidei dintre Farul și Oțelul, Marincean a fost inspirat să urmărească o minge care nu avea cum să se transforme în gol. A profitat, însă, de o preluarea neinspirată a portarului Dur-Bozoancă și l-a învins pe acesta, profitând și de faptul că goalkeeper-ul s-a dezechilibrat și a căzut în fund.
Așadar, Marincean și-a trecut numele pe tabela de marcaj după o gafă nemaivăzută de ceva vreme în Superliga. Pentru Marincean este al doilea gol în acest sezon din Superliga. Farul deschisese scorul la Ovidiu prin Ahlinvi, care a înscris în minutul 8 după o centrare a lui Ionuț Vînă. După o oră de joc, Farul conducea cu 3-1 și se apropia de locurile de play-off.
În urmă cu o săptămână, Ioan Ovidiu Sabău își certa jucătorii după înfrângerea cu rezervele Universității Craiova, scor 0-2. Antrenorul era nemulțumit de modul în care se prezintă majoritatea rezervelor. Se pare că discursul său a avut efect, pentru că Farul a reușit o primă repriză de excepție cu Oțelul Galați.
„Un chin! Nu s-au găsit soluții și pentru că adversarul a pus presiune. Dar noi jucasem bine și cu FCSB, și cu Dinamo. Astăzi, practic, s-a văzut frica, surprinzător la unii jucători care au experiență. Emoțiile… Emoții la unii dintre ei. Ce pot să spun mai mult? Ăsta e adevărul, le-am spus-o în față, la vestiar. Tot îi încurajăm, dar unii dintre ei nu realizează la ce nivel sunt.
Nu e normal să stea echipa în 12-13 jucători. Trebuie să aibă și ei un orgoliu, că intră, se apelează la ei. E important. Clubul face ceva pentru noi, suntem respectați, avem obligația de a reacționa și noi”, răbufnea Ioan Ovidiu Sabău.