Gafă incredibilă în Farul – Oțelul! Cum și-a explicat Dur-Bozoancă greșeala, după ce a comis-o ca la juniori. Update

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Farul conducea cu 2-0 pe Oțelul Galați în meciul disputat la Ovidiu, iar nimeni nu putea să prezică ce va urma. La o fază banală, Răzvan Marincean a făcut 3-0 pentru Farul, profitând de eroarea portarului echipei oaspete. Ce s-a întâmplat, mai exact?

După gafa din meciul Farul – Oțelul 4-3, Dur-Bozoancă, portarul oțelarilor, a explicat în detaliu ce s-a întâmplat la faza în care le-a oferit un gol pe tavă constănțenilor: „Am pierdut meciul în prima repriză. A doua am fost altă echipă, mult mai motivați. Seria continuă, nu găsim victoria, din păcate. Nu am o explicație în acest moment, vom analiza. Nu pot să-mi dau seama. În prima repriză am luat gol la prima acțiune, cred că ne-a dezechilibrat, ne-a dat planul peste cap. Pregătisem altceva.

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Golul al treilea a fost greșeala mea. Am făcut preluare, am vrut să degajez, am alunecat și nu am mai apucat să degajez corect. S-a dus în contră și a intrat în poartă, îmi pare rău. Am mai trecut prin serii din acestea și sunt sigur că ne vom monta. Avem mare nevoie să-și revină jucătorii accidentați, cu experiență, care să ne dea un plus. Trebuie să muncim și să găsim prima victorie”, a spus Cosmin Dur-Bozoancă la

Gafă de începător în Farul – Oțelul, a portarului Dur-Bozoancă

În minutul 40 al partidei dintre Farul și Oțelul, Marincean a fost inspirat să urmărească o minge care nu avea cum să se transforme în gol. A profitat, însă, de o preluarea neinspirată a portarului Dur-Bozoancă și l-a învins pe acesta, profitând și de faptul că goalkeeper-ul s-a dezechilibrat și a căzut în fund.

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Așadar, Marincean și-a trecut numele pe tabela de marcaj după o gafă nemaivăzută de ceva vreme în Superliga. Pentru Marincean este al doilea gol în acest sezon din Superliga. Farul deschisese scorul la Ovidiu prin Ahlinvi, care a înscris în minutul 8 după o centrare a lui Ionuț Vînă. După o oră de joc, Farul conducea cu 3-1 și se apropia de locurile de play-off.

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În urmă cu o săptămână, , scor 0-2. Antrenorul era nemulțumit de modul în care se prezintă majoritatea rezervelor. Se pare că discursul său a avut efect, pentru că Farul a reușit o primă repriză de excepție cu Oțelul Galați.

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Ioan Ovidiu Sabău nu este mulțumit de jucătorii săi și le cere să se implice mai mult

„Un chin! Dar noi jucasem bine și cu FCSB, și cu Dinamo. Astăzi, practic, s-a văzut frica, surprinzător la unii jucători care au experiență. Emoțiile… Emoții la unii dintre ei. Ce pot să spun mai mult? Ăsta e adevărul, le-am spus-o în față, la vestiar. Tot îi încurajăm, dar unii dintre ei nu realizează la ce nivel sunt.

Nu e normal să stea echipa în 12-13 jucători. Trebuie să aibă și ei un orgoliu, că intră, se apelează la ei. E important. Clubul face ceva pentru noi, suntem respectați, avem obligația de a reacționa și noi”, răbufnea Ioan Ovidiu Sabău.