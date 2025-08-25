Sport

Gafă incredibilă în Hermannstadt – Farul! Fabinho s-a ferit de minge, iar echipa lui Zicu a încasat gol! Video

Deschiderea scorului din FC Hermannstadt - Farul Constanța s-a produs după o gafă incredibilă a lui Fabinho. Ce a putut face fundașul „marinarilor”.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 19:50
Gafa incredibila in Hermannstadt Farul Fabinho sa ferit de minge iar echipa lui Zicu a incasat gol Video
ULTIMA ORĂ
Fabinho, gafă uluitoare în FC Hermannstadt - Farul Constanța. Sursă foto: Colaj Fanatik

FC Hermannstadt – Farul Constanța este ultimul meci al rundei cu numărul 7 din SuperLiga. Scorul în acest duel a fost deschis rapid, Dragoș Albu ajungând primul la o centrare a lui Silviu Balaure. Înainte ca balonul să ajungă la mijlocașul central, Fabinho a greșit uluitor.

ADVERTISEMENT

Gafă incredibilă în Hermannstadt – Farul! Fabinho s-a ferit de minge, iar echipa lui Zicu a primit gol

Scorul în FC Hermannstadt – Farul Constanța a fost deschis în minutul 13 al întâlnirii. Dragoș Albu a ajuns primul la o minge centrată de Silviu Balaure, a trimis spre poartă, iar Buzbuchi nu a avut nicio șansă să intervină, execuția venind din apropierea careului mic al porții.

În ciuda execuției foarte bună a lui Albu, golul încasat de Farul Constanța putea fi evitat. Înainte ca mingea să ajungă la fostul jucător de la FCU Craiova, Fabinho a avut prim-planul și putea respinge fără probleme. Ei bine, fundașul lateral s-a hotărât să respingă balonul pe spate, asta în ciuda faptului că putea trimite perpendicular pe direcția din care a venit mingea.

ADVERTISEMENT

Cum jucătorul a vrut să respingă pe spate, acesta a fost nevoit să-și ducă capul între umeri, iar timpul nu i-a permis să revină și să trimită balonul în colțul drept al porții apărate de Buzbuchi. Această decizie a lui Fabinho a dus la deschiderea scorului. Vezi video cu gafa aici.

Farul lui Ianis Zicu impresionează în acest debut de sezon

După ce a promovat cu Metaloglobus în SuperLiga, Ianis Zicu a semnat un contract cu Farul Constanța, asta după ce Gheorghe Hagi a decis să ia o pauză de la antrenorat. De la instalarea fostului internațional, „marinarii” au impresionat și au reușit câteva rezultate notabile, printre care și o victorie în fața lui FCSB.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Dacă în primele 4 etape Farul a reușit să obțină 3 victorii și o remiză, jucătorii au „slăbit turațiile” și au suferit două înfrângeri consecutive, în fața lui UTA, respectiv U Cluj. În cazul în care scorul de pe tabelă va rămâne tot în avantajul sibienilor, echipa lui Ianis Zicu va încheia runda pe treapta a 8-a în clasament, cu 10 puncte acumulate.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost...
Digisport.ro
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Serie A, live video etapa 1. Udinese – Verona se joacă acum. Răzvan...
Fanatik
Serie A, live video etapa 1. Udinese – Verona se joacă acum. Răzvan Sava este titular
Profețiile lui DON Mitică, marți, 26 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru...
Fanatik
Profețiile lui DON Mitică, marți, 26 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România
Kylian Mbappe, postare virală după Oviedo – Real Madrid 0-3. Replică la gestul...
Fanatik
Kylian Mbappe, postare virală după Oviedo – Real Madrid 0-3. Replică la gestul obscen al lui Florentino Perez: „E ultima dată…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Tania Budi, un car de nervi după ce a fost acuzată că ar...
iamsport.ro
Tania Budi, un car de nervi după ce a fost acuzată că ar avea o relație cu Gigi Becali: 'În țara asta dacă ai o afacere...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!