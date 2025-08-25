Gafă incredibilă în Hermannstadt – Farul! Fabinho s-a ferit de minge, iar echipa lui Zicu a încasat gol! Video

FC Hermannstadt – Farul Constanța este ultimul meci al rundei cu numărul 7 din SuperLiga. Scorul în acest duel a fost deschis rapid, Dragoș Albu ajungând primul la o centrare a lui Silviu Balaure. Înainte ca balonul să ajungă la mijlocașul central, Fabinho a greșit uluitor.

Gafă incredibilă în Hermannstadt – Farul! Fabinho s-a ferit de minge, iar echipa lui Zicu a primit gol

. Dragoș Albu a ajuns primul la o minge centrată de Silviu Balaure, a trimis spre poartă, iar Buzbuchi nu a avut nicio șansă să intervină, execuția venind din apropierea careului mic al porții.

În ciuda execuției foarte bună a lui Albu, golul încasat de Farul Constanța putea fi evitat. Înainte ca mingea să ajungă la fostul jucător de la FCU Craiova, Fabinho a avut prim-planul și putea respinge fără probleme. Ei bine, fundașul lateral s-a hotărât să respingă balonul pe spate, asta în ciuda faptului că putea trimite perpendicular pe direcția din care a venit mingea.

Cum jucătorul a vrut să respingă pe spate, acesta a fost nevoit să-și ducă capul între umeri, iar timpul nu i-a permis să revină și să trimită balonul în colțul drept al porții apărate de Buzbuchi. Această decizie a lui Fabinho a dus la deschiderea scorului. .

Farul lui Ianis Zicu impresionează în acest debut de sezon

După ce a promovat cu Metaloglobus în SuperLiga, Ianis Zicu a semnat un contract cu Farul Constanța, asta după ce Gheorghe Hagi a decis să ia o pauză de la antrenorat. De la instalarea fostului internațional, .

Dacă în primele 4 etape Farul a reușit să obțină 3 victorii și o remiză, jucătorii au „slăbit turațiile” și au suferit două înfrângeri consecutive, în fața lui UTA, respectiv U Cluj. În cazul în care scorul de pe tabelă va rămâne tot în avantajul sibienilor, echipa lui Ianis Zicu va încheia runda pe treapta a 8-a în clasament, cu 10 puncte acumulate.