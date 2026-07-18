Gafă incredibilă în prima ligă! Ce a putut face portarul unei echipe de cupe europene. Video

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Campionatul Mondial este pe final, însă ușor, ușor încep campionatele în Europa, iar iubitorii „sportului rege” nu rămân fără fotbal. Vecinii noștri, bulgarii, au început noua stagiune în același timp cu echipele din România, iar primul meci a venit cu o gafă cum rar se vede în fotbal.

Gafă imensă în meciul de debut din campionatul Bulgariei

Meciul de deschidere din prima ligă a Bulgariei a fost cel dintre Spartak Varna și CSKA 1948 Sofia, încheiat la egalitate cu scorul de 2-2, în ciuda faptului că gazdele conduceau cu 2-0 la pauză. Primul gol a venit după doar 13 minute și a fost marcat în urma unei gafe de proporții a portarului.

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Macedoneanul Greg Stojanovski a interceptat o minge în propria jumătate și a profitat de faptul că Petar Marinov era ieșit din poartă, așa că a șutat chiar de la jumătatea terenului. Deși execuția sa nu a fost printre cele mai bune, portarul s-a împiedicat în drumul său spre poartă și nu a mai putut evita golul.

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Olandezul Joey Tshitoku a dublat avantajul echipei sale înainte de pauză, însă scorul final a fost 2-2, după ce vicecampioana Bulgariei a înscris în a doua jumătate prin Mamadou Diallo și Frederic. CSKA puteaa chiar să dea lovitura pe final, însă reușita lui Jose Martines din minutul 84 a fost anulată pentru ofsaid.

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Levski Sofia, viitoarea adversară a Universității Craiova, a câștigat în prima etapă

Pe lângă meciul dintre Spartak Varna și CSKA 1948 Sofia, iar viitoarea adversară a Universității Craiova a câștigat cu scorul de 2-1, însă nu a avut nici cea mai mică emoție. A condus cu 2-0 până în minutul 84 și a dominat întreaga partidă.

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Oltenii vor avea o misiune mai dificilă decât în primul tur al Ligii Campionilor, când au trecut de Vitebsk, însă sunt încrezători că pot merge mai departe și să-și asigure astfel participarea într-o fază principală a unei competiții UEFA.