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Gafă înfiorătoare comisă de un comentator la CM 2026. „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”

Gafă de proporții comisă de un comentator sportiv în timpul meciului Portugalia - Spania 0-1. Cuvântul greșit care i-a adus un val masiv de critici.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 10:26
Gafa infioratoare comisa de un comentator la CM 2026 E o adevarata rusine ce face omul asta pe post
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Gafă de proporții a unui comentator sportiv spaniol în direct la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Gafă majoră făcută de un comentator spaniol, Juan Carlos Rivero, în timpul meciului Portugalia – Spania (scor 0-1) din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Ce a putut spune atât de grav, de fapt, încât să primească un număr mare de critici.

O nouă gafă a comentatorilor sportivi la CM 2026

Spania a trecut de Portugalia în optimile CM 2026 cu 1-0. De parcă lusitanii nu erau triști din cauza eliminării, aceștia au mai primit un motiv să fie indignați. Mai exact, Juan Carlos Rivero, comentator sportiv spaniol, s-a remarcat printr-o greșeală gravă chiar în timpul meciului. Mai exact, în minutul 64 al partidei,  portughezul Nelson Semedo a trimis o pasă înapoi către propriul portar, Diogo Costa.

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În loc să pronunțe numele portarului, Diogo Costa, comentatorul Juan Carlos Rivero a spus Diogo Jota. Problema este că Diogo Jota, fostul atacant portughez, a decedat în vara anului trecut într-un accident de mașină, fiind de atunci comemorat constant la meciurile naționalei sale.

Gafa nu a trecut neobservată, mai ales la un meci cu o asemenea audiență. Suporterii au reacționat extrem de dur în mediul online, cerând concedierea imediată a comentatorului. Mulți au considerat greșeala o lipsă totală de respect și de pregătire profesională, iar reacțiile au curs.

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„E cel mai slab comentator din istoria Spaniei. E foarte rău”; „Cum e posibil să fii atât de slab pregătit?”; „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”, sunt doar o parte din reproșurile aduse de spectatori.

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Ce alte greșeli majore au comis comentatorii sportivi de la CM 2026. Unul și-a pierdut pe loc job-ul

Unul dintre comentatorii sportivi care au comis-o la acest turneu final a confundat în timpul transmisiei echipele. El lucra pentru un post TV din Turcia și a fost chemat acasă și demis în urma erorilor făcute. În Argentina, o prezentatoare TV și-a pierdut la rândul ei job-ul după ce a împrăștiat vestea falsă că tatăl lui Messi a murit.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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