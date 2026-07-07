Gafă înfiorătoare comisă de un comentator la CM 2026. „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”

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Gafă majoră făcută de un comentator spaniol, Juan Carlos Rivero, în timpul meciului Portugalia – Spania (scor 0-1) din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Ce a putut spune atât de grav, de fapt, încât să primească un număr mare de critici.

O nouă gafă a comentatorilor sportivi la CM 2026

De parcă lusitanii nu erau triști din cauza eliminării, aceștia au mai primit un motiv să fie indignați. Mai exact, Juan Carlos Rivero, comentator sportiv spaniol, s-a remarcat printr-o greșeală gravă chiar în timpul meciului. Mai exact, în minutul 64 al partidei, portughezul Nelson Semedo a trimis o pasă înapoi către propriul portar, Diogo Costa.

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În loc să pronunțe numele portarului, Diogo Costa, comentatorul Juan Carlos Rivero a spus Diogo Jota. Problema este că Diogo Jota, fostul atacant portughez, a decedat în vara anului trecut într-un accident de mașină,

"Semedo atrás para Diogo Jota" – Juan Carlos Rivero Criminal — 🅿 (@finallyxpablo)

Gafa nu a trecut neobservată, mai ales la un meci cu o asemenea audiență. Suporterii au reacționat extrem de dur în mediul online, cerând concedierea imediată a comentatorului. Mulți au considerat greșeala o lipsă totală de respect și de pregătire profesională, iar reacțiile au curs.

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„E cel mai slab comentator din istoria Spaniei. E foarte rău”; „Cum e posibil să fii atât de slab pregătit?”; „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”, sunt doar o parte din reproșurile aduse de spectatori.

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Ce alte greșeli majore au comis comentatorii sportivi de la CM 2026. Unul și-a pierdut pe loc job-ul

Unul dintre comentatorii sportivi care au comis-o la acest turneu final a confundat în timpul transmisiei echipele. . În Argentina,