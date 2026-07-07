Gafă înfiorătoare comisă de un comentator la CM 2026. „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”

Gafă majoră făcută de un comentator spaniol, Juan Carlos Rivero, în timpul meciului Portugalia – Spania (scor 0-1) din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Ce a putut spune atât de grav, de fapt, încât să primească un număr mare de critici.
Spania a trecut de Portugalia în optimile CM 2026 cu 1-0. De parcă lusitanii nu erau triști din cauza eliminării, aceștia au mai primit un motiv să fie indignați. Mai exact, Juan Carlos Rivero, comentator sportiv spaniol, s-a remarcat printr-o greșeală gravă chiar în timpul meciului. Mai exact, în minutul 64 al partidei, portughezul Nelson Semedo a trimis o pasă înapoi către propriul portar, Diogo Costa.
În loc să pronunțe numele portarului, Diogo Costa, comentatorul Juan Carlos Rivero a spus Diogo Jota. Problema este că Diogo Jota, fostul atacant portughez, a decedat în vara anului trecut într-un accident de mașină, fiind de atunci comemorat constant la meciurile naționalei sale.
Gafa nu a trecut neobservată, mai ales la un meci cu o asemenea audiență. Suporterii au reacționat extrem de dur în mediul online, cerând concedierea imediată a comentatorului. Mulți au considerat greșeala o lipsă totală de respect și de pregătire profesională, iar reacțiile au curs.
„E cel mai slab comentator din istoria Spaniei. E foarte rău”; „Cum e posibil să fii atât de slab pregătit?”; „E o adevărată rușine ce face omul ăsta pe post”, sunt doar o parte din reproșurile aduse de spectatori.
Unul dintre comentatorii sportivi care au comis-o la acest turneu final a confundat în timpul transmisiei echipele. El lucra pentru un post TV din Turcia și a fost chemat acasă și demis în urma erorilor făcute. În Argentina, o prezentatoare TV și-a pierdut la rândul ei job-ul după ce a împrăștiat vestea falsă că tatăl lui Messi a murit.