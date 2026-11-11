Sport

Gafă la TV! Aryna Sabalenka, numită ”oribilă” de către un jurnalist! Galerie foto

Alexa Serdan
11.11.2026 | 12:45
Gafa la TV Aryna Sabalenka numita oribila de catre un jurnalist Galerie foto
GALERIE FOTO
Aryna Sabalenka, jucătoare profesionistă de tenis. Sursa foto: Instagram.com Aryna Sabalenka, jucătoare profesionistă de tenis. Sursa foto: Instagram.com Aryna Sabalenka, jucătoare profesionistă de tenis. Sursa foto: Instagram.com Aryna Sabalenka, jucătoare profesionistă de tenis. Sursa foto: Instagram.com +17 FOTO
Cum a fost numită Aryna Sabalenka în direct. Sursa foto: Instagram.com
Moment stânjenitor pe micile ecrane. Aryna Sabalenka a fost protagonista unei caracterizări neplăcute din partea unui comentator sportiv.
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În televiziune se mai întâmplă și gafe neașteptate. Cea mai recentă a avut-o în prim-plan pe Aryna Sabalenka. Tenismena, care ocupă locul 2 la nivel mondial în WTA, a fost numită „oribilă” de jurnalistul francez Matthieu Solier.

Aryna Sabalenka, descriere neașteptată de la un comentator

Turneul Campioanelor 2026 și-a deschis porțile, videoclipul promoțional incluzând-o și pe Aryna Sabalenka (28 ani). Jucătoarea de tenis din Belarus a revenit cu forțe proaspete pe teren, după o vacanță în care s-a distrat pe cinste alături de logodnicul ei și de o gașcă mare de prieteni. Sportiva nu uită de pasiunea sa nici în concediu.

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Se concentrează pe ceea ce face și este o persoană ambițioasă, chiar dacă are și proiecte în afara terenului. Bielorusa a făcut furori pe podiumul de modă de la Milano, mulți aplaudând-o pentru defilare, dar și pentru silueta de invidiat. Cu toate acestea, nu toată lumea este de aceeași părere, după cum a reieșit de curând.

Un cunoscut comentator sportiv a fost în centrul atenției cu un moment stânjenitor. Potrivit The Sun, jurnalistul francez Matthieu Solier a avut o reacție ieșită din comun. Bărbatul nu și-a dat seama că microfoanele sunt pornite și a făcut un comentariu neplăcut în ceea ce o privește pe fosta campioană mondială.

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A numit-o „oribilă” pe fosta lideră din clasamentul WTA. Totul s-a întâmplat în timp ce pe micile ecrane rulau fotografiile realizate pentru Turneul Campioanelor. „Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă, este oribilă!”, a spus jurnalistul care lucrează pentru postul BEIN Sports din Franța. Matthieu Solier a fost obligat să-și ceară scuze pentru comentariul care a fost catalogat drept „rușinos” de către telespectatori. Videoclipul a fost distribuit ulterior pe rețelele de socializare, fiind etichetată autoritatea franceză de reglementare a radiodifuziunii, Arcom.

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Răspunsul oferit de postul unde Aryna Sabalenka a fost jignită

„Regret și condamn cu fermitate remarcile făcute în direct în această seară, în timpul transmisiunii finalei WTA. Aceste comentarii nu reflectă valorile beIN SPORTS. Reafirm angajamentul nostru de a trata cu respect toți sportivii și colaboratorii din transmisiunile noastre”, a declarat directorul de operațiuni de difuzare, programare și editorial al beIN Sports France, Florent Houzot, mai arată sursa citată anterior. Directorul executiv a oferit scuze publicului în numele postului de televiziune. Situația a ieșit la suprafață la doar o zi după ce postul de televiziune a dezvăluit că a semnat un acord pe mai mulți ani pentru a transmite Turneul ATP în Franța.

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Pe de altă parte, Aryna Sabalenka nu a avut nicio reacție legat de comentariul controversat. Numărul 2 mondial se focusează pe competiția de tenis din care Elena Rybakina s-a retras din cauza unei accidentări. Tenismena a fost înlocuită de Marta Kostiuk.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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