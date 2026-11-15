Gafa lui Hagi la golul Poloniei, observată de Marius Șumudică: “E victoria lui, dar acolo a greșit!”

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România a învins Polonia cu 2-1 pe Arena Națională, însă Marius Șumudică a identificat o greșeală tactică a lui Gică Hagi chiar la faza golului încasat de tricolori. Antrenorul a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că selecționerul a încălcat o regulă nescrisă a fotbalului, efectuând o schimbare într-un moment în care adversarii beneficiau de o fază fixă. Șumudică a lăudat victoria, inspirația lui Hagi și prestațiile mai multor internaționali, dar a atras atenția și asupra nivelului modest arătat de Polonia.

Marius Șumudică a descoperit greșeala lui Gică Hagi la golul Poloniei: „Nu ai voie să faci schimbare!”

Victoria României cu Polonia, scor 2-1, a fost analizată în detaliu de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul a apreciat modul în care tricolorii au abordat partida, dar a remarcat și un moment în care, în opinia sa, Gică Hagi a luat o decizie neinspirată. Este vorba despre faza care a precedat golul înscris de polonezi. Șumudică a observat că selecționerul a efectuat o schimbare în timp ce adversarii se pregăteau să execute o lovitură fixă.

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„Atenție, nu știu dacă a discutat cineva, dar eu, ca antrenor și analist la FANATIK, am văzut acest lucru. E o lege nescrisă a fotbalului, și anume că nu ai voie să faci schimbare niciodată când e fază fixă. La acea schimbare, Hagi greșește, din punctul meu de vedere. El face schimbare, jucătorii pierd din repere și s-a luat golul. Asta e legea nescrisă a fotbalului, toată lumea știe”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Tehnicianul a insistat asupra faptului că problema nu a fost neapărat fotbalistul introdus pe teren, ci momentul ales pentru efectuarea modificării: „Nu știu dacă a mai semnalat cineva, dar nu e normal să faci schimbare când adversarul are o lovitură fixă. Era clar că jucătorii își pierd pozițiile, reperele, e greu să te concentrezi, sunt multe argumente contra acestei schimbări”, a explicat Șumudică.

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Șumudică l-a lăudat pe Hagi pentru victoria cu Polonia: „Schimbările au fost inspirate”

Critica adresată selecționerului nu l-a împiedicat pe Marius Șumudică să remarce meritele acestuia în obținerea victoriei. Antrenorul a apreciat reacția echipei după golul anulat al lui Florinel Coman, în minutul 59. Deși reușita nu a fost validată după intervenția VAR, tricolorii au continuat să atace și au reușit să marcheze de două ori, prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

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„După golul anulat al lui Florinel, parcă simțeam că vom marca. După a intrat Bîrligea, cea mai bună schimbare. A dovedit că e o forță a naturii, un jucător care-și câștigă duelurile, care știe să protejeze mingea. A fost și altruist, deci schimbările făcute au fost inspirate, dar mai puțin un moment”, a spus Șumudică.

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Marius Șumudică, surprins de nivelul Poloniei: „Una dintre cele mai modeste echipe”

Dincolo de analiza deciziilor tactice, Marius Șumudică a avut o observație surprinzătoare despre adversara României. Deși Polonia câștigase meciul tur cu 6-0, tehnicianul a considerat că echipa întâlnită sâmbătă seară de tricolori a avut o prestație foarte slabă. În opinia sa, succesul României a fost obținut prin atitudine, organizare și forța grupului, nu printr-o schimbare radicală a stilului de joc.

„O victorie muncită, obținută datorită forței grupului, a interpretării jocului, a dorinței de victorie și a mentalității ăsteia pe care încearcă Gică să o imprime. Nu i-am surprins cu nimic ca joc. A doua repriză, puțin pe spații, să zicem, când s-au descoperit ei. Am jucat ce jucăm noi, defensiv și să plecăm pe tranziție pozitivă”, a analizat Șumudică.

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Antrenorul a mers și mai departe, susținând că Polonia a fost inferioară Bosniei, o altă adversară întâlnită de România: „Fără să tai din meritele României, am întâlnit un adversar slab ieri. Un adversar facil, care nu a pus probleme, cu doi jucători speciali, dar atât. O echipă, la ce am văzut, mult sub Bosnia. Este una dintre cele mai modeste echipe care au venit la București. Jucătorii lor au cote bune, dar nu știu ce se întâmplă”, a afirmat Marius Șumudică.

Otto Hindrich, Vlad Dragomir și Cicâldău, oamenii evidențiați de Șumudică

În analiza individuală a jucătorilor României, Marius Șumudică a pus accentul pe soliditatea axului central. Portarul Otto Hindrich a fost lăudat pentru siguranța arătată la centrări și pentru o intervenție importantă cu piciorul. De asemenea, tehnicianul a apreciat prestația fundașilor centrali și contribuția lui Vlad Dragomir.

„Atâta timp cât axul central îl ai puternic, ești o echipă puternică, iar aici mă refer la Otto, care a dat siguranță pe centrări, a scos și mingea aceea cu piciorul. După care fundașii centrali au fost foarte bine și Dragomir, care este un jucător care nu are voie să lipsească din primul unsprezece, în ciuda faptului că nu se vede mult în teren”, a explicat Șumudică.

Un alt fotbalist care l-a impresionat a fost Alexandru Cicâldău, autorul primului gol al României. Antrenorul a subliniat că mijlocașul Universității Craiova traversează o perioadă excelentă și că forma arătată în campionat s-a reflectat și în prestația de la echipa națională.

„Cicâldău e într-o formă specială, se vede că e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru. Spre surpriza mea, mai e și Florinel Coman, care a făcut o repriză bună și aici mă refer la duelurile unu contra unu. S-a luptat, a avut și un gol anulat, dar asta e”, a completat tehnicianul.

Șumudică, despre lupta lui Eissat și Bancu pentru locul de titular la națională

Marius Șumudică a vorbit și despre Lisav Eissat, fotbalistul care a evoluat în locul lui Nicușor Bancu. Antrenorul consideră că Eissat oferă un plus în duelurile defensive, în timp ce căpitanul Universității Craiova rămâne superior în faza ofensivă, prin imprevizibilitate și capacitatea de a ajunge la finalizare.

„Nu-l omit pe Eissat, un jucător care a jucat în locul lui Bancu. Pe fază ofensivă e sub Bancu, dar defensiv câștigă multe dueluri datorită potenței pe care o are. La duelurile unu contra unu îl ajută și campionatul Angliei, unde ai astfel de dueluri. Bancu e mult mai imprevizibil, îți ajunge și la finalizare”, a spus Șumudică.

Tehnicianul a explicat că Bancu se exprimă cel mai bine într-un sistem cu trei fundași centrali, care îi oferă mai multă libertate să urce în atac. În schimb, într-o linie defensivă de patru, internaționalul român poate întâmpina dificultăți la faza de apărare.

„Acum, Bancu, în trei fundași centrali, face banda extraordinar, cam ce joacă la Craiova și de asta are libertate. De asemenea, Bancu în patru are probleme defensive. Nu știu ce ar fi fost și cu Bancu acolo ieri, dar e mai versatil, cu mult mai multă experiență, capabil să-ți intre și în zona centrală”, a adăugat antrenorul.

Marius Corbu, o soluție pentru viitorul naționalei

Un alt nume analizat de Marius Șumudică a fost . Antrenorul a apreciat progresul fotbalistului și experiența acumulată la nivel de club, însă a avertizat că acesta mai are nevoie de timp pentru a deveni un om de bază al echipei naționale.

„Corbu nu e o certitudine în momentul de față, dar poate deveni util naționalei. Crește, joacă la Ferencváros. Nu e ușor să joci titular acolo, să te duci la Milan să bați. E un jucător căruia îi trebuie atenție și care e în genul lui Dragomir, adică a venit peste noapte la echipa națională și a devenit o certitudine. La fel va fi și cu Corbu dacă i se va da încredere în continuare”, a spus Șumudică.

În opinia sa, selecționerul trebuie să acorde o atenție deosebită formei de moment și numărului de minute jucate la echipele de club: „La echipa națională trebuie să aduci jucătorii în formă. Dacă tu vrei să păstrezi un nucleu de 4-5 jucători, în jurul cărora să aduci în plus, trebuie ca acești jucători să aibă minute în picioare”, a punctat antrenorul.

Ce spune Șumudică despre viitorul lui Gică Hagi: „E clar că nu vrea să plece”

La finalul analizei, Marius Șumudică a vorbit despre . Tehnicianul a remarcat declarațiile selecționerului despre dorința de a transforma România într-o echipă capabilă să domine adversarii prin joc și posesie. Șumudică este convins că un asemenea obiectiv nu poate fi atins imediat, mai ales în condițiile în care tricolorii se bazează în prezent pe organizare defensivă, efort colectiv și tranziții rapide.

„Victorie pentru Hagi, pentru echipa națională. Atâta timp cât ajungi la interviu și zici că vrei să faci echipa națională să-și domine copios adversarul, e clar că ai un plan. Nu poți face asta mâine. Trebuie să vedem toate dedesubturile. Vrea ca naționala să domine orice adversar, deci e clar că asta necesită timp și că nu vrea să plece”, a declarat Șumudică.

Antrenorul a rămas însă sceptic în privința posibilității ca România să practice, în viitorul apropiat, un fotbal bazat pe controlul permanent al jocului: „Acum ești o echipă care te lupți, care nu are individualități și nici un lider de echipă la mijlocul terenului, care trebuie să nu piardă mingea și să aibă posesia. Asta e de făcut în timp, dar eu zic că e imposibil”, a încheiat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

În ciuda observațiilor critice, Șumudică a ținut să felicite selecționerul, jucătorii și publicul prezent pe Arena Națională: „Bravo lui Hagi, bravo echipei naționale și bravo publicului. Un public normal, la patru înfrângeri la rând, nu cred că venea niciodată în număr de peste 40.000. Bravo suporterilor, asta înseamnă devotament. Vin și pentru Hagi, dar și la Edi au fost mulți fani. Jos pălăria publicului, mai ales că a fost un frig pătrunzător”, a transmis tehnicianul.