Gafă monumentală! Cătălin Căbuz a dat pe lângă minge în FC Argeș – U Cluj 0-1, la doar două ore după ce Mircea Lucescu l-a convocat la echipa națională pentru barajul cu Turcia

, din runda a , a avut parte de un final neașteptat, în care o greșeală uriașă în defensiva gazdelor a permis ca scorul să fie deschis. Cătălin Căbuz, goalkeeper luat în iarnă de piteșteni, a fost principalul vinovat la golul marcat de formația condusă de Cristiano Bergodi.

Cătălin Căbuz, greșeală uriașă în meciul dintre FC Argeș și Universitatea Cluj

Minutul 82 aducea o fază care nu anunța nimic, în care cei de la Universitatea Cluj au plecat în pressing pentru a recupera o minge în banda stângă a apărării celor de la FC Argeș. Florin Borța a simțit presiunea și a trimis o pasă către propriul portar, pentru a da astfel o resetare atacului, însă ce a urmat a fost de-a dreptul uimitor, atât pentru gazde, cât și pentru oaspeți.

Cătălin Căbuz a încercat să dea din prima, să degajeze, însă balonul a sărit dintr-o brazdă de gazon și l-a păcălit pe acesta, care a șters puțin mingea și a privit după descumpănit cum aceasta se duce în propria poartă. Eroarea uriașă a goalkeeperului, care a fost facilitată desigur de terenul de joc, a decis astfel soarta partidei, pentru că formația piteșteană nu a mai avut putere în ultimele minute să reușească egalarea.

Cătălin Căbuz a fost convocat la echipa națională a României

Eroare lui Cătălin Căbuz vine la câteva ore după ce a primit vestea convocării la echipa națională a României pentru barajul cu Turcia, în locul accidentatului Mihai Popa, goalkeeperul celor de la CFR Cluj care nu a putut să onoreze chemarea lui Mircea Lucescu. Portarul lui FC Argeș va fi concurent în lotul tricolorilor cu Ionuț Radu, de la Celta Vigo, și Marian Aioani, de la Rapid București.

De notat că în această iarnă Cătălin Căbuz a ajuns în curtea celor de la FC Argeș, la schimb cu David Lazar, cel care a mers la Hermannstadt. Pentru formația piteșteană urmează un duel, tot pe teren propriu, contra celor de la Dinamo, în runda viitoare din play-off, după pauza cauzată de meciul echipei naționale din Turcia, de pe stadionul lui Besiktas.