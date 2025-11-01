Sport

Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu golul de cascadorii râsului

Astăzi pare a fi ziua gafelor de proporții în fotbalul mondial, asta după ce am avut o ratare uriașă în Spania, nici cei din Germania nu se lasă mai prejos și vin cu o fază incredibilă.
Mihai Alecu
01.11.2025 | 19:54
Greșeală uriașă a lui Nubel în meciul dintre Leipzig și Stuttgart
După ce Nicolas Pepe a fost protagonistul unei ratări cum rar vezi la acest nivel, portarul celor de la Stuttgart a ieșit și el în evidență în mod negativ.

Alexander Nubel, cel care a făcut un meci bun pentru Stuttgart, în deplasarea de la RB Leipzig, acolo unde a avut mai multe intervenții foarte bune, a făcut o gafă de proporții în prelungirile partidei, când echipa sa alerga după egalare, fiind condusă cu 2-1 de către gazde. Goalkeeperul care e crescut la Schalke și era considerat urmașul lui Manuel Neuer, este împrumutat de Bayern Munchen la Stuttgart până la finalul stagiunii actuale.

Totuși, la partida cu RB Leipzig a fost, pe final de meci, eroul negativ al echipei sale. El a încercat să înceapă construcția unui nou atac, când tocmai se dictaseră minutele de prelungiri, dar și-a luat ochii de la minge și ce a urmat a fost de cascadorii râsului. Balonul i-a „scăpat” de sub control și imediat a venit Romulo, atacantul lui RB Leipzig, care i l-a furat și a punctat cu poarta goală, fără nici cea mai mică dificultate, asta în ciuda efortului portarului neamț de a reveni și a bloca șutul.

Acest gol înscris de brazilianul care a fost luat din Turcia, de la Goztepe, pentru a fi înlocuitorul lui Sesko, a stabilit scorul final al partidei, 3-1, pentru cei de la RB Leipzig. Celelalte goluri ale partidei au fost marcate de Jeff Chabot (autogol), Yan Diomande, iar pentru cei de la Stuttgart a punctat Tiago Tomas.

Alexander Nubel era considerat următorul mare portar al Germaniei

Povestea lui Alexander Nubel este foarte interesantă. A crescut la juniorii lui Schalke, precum Manuel Neuer, cât și la Paderborn, și talentul său indica faptul că urmează să fie următorul mare portar pe care nemții îl vor avea pentru o perioadă îndelungată. El chiar a fost luat de Bayern Munchen, în 2020, tot liber de contract, precum s-a procedat și cu Neuer, iar similitudinile păreau evidente.

Totuși, Nubel nu a reușit să se impună la Bayern, acolo unde încă apară Manuel Neuer și astăzi, iar după un împrumut la AS Monaco, în Ligue 1, el a fost cedat temporar, în ultimii doi ani, la Stuttgart. De altfel, înțelegerea a fost prelungită și pentru sezonul în curs, iar jucătorul de 29 de ani pare că a pierdut trenul și nu va mai fi vreodată la nivelul la care era așteptat să ajungă când era un tânăr portar, în plină ascensiune.

