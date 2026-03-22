Gafă monumentală în Anglia, chiar înainte de finala Cupei Ligii! Postul TV și-a cerut scuze telespectatorilor în direct

Moment hilar înainte de marele derby dintre Arsenal și Manchester City, din finala Cupei Ligii Angliei. Fanii au reacționat imediat, iar postul TV și-a cerut scuze în direct. Vezi ce s-a întâmplat.
Dragos Petrescu
22.03.2026 | 22:18
Gafa monumentala in Anglia chiar inainte de finala Cupei Ligii Postul TV sia cerut scuze telespectatorilor in direct
Gafă monumentală a postului ITV, chiar înainte de finala Cupei Ligii Angliei // FOTO: colaj Fanatik
Manchester City a câștigat Cupa Ligii Angliei, după 2-0 în marea finală împotriva lui Arsenal. Meciul s-a disputat pe Wembley, în fața a 90.000 de spectatori. Fanii englezi care au urmărit partida de acasă au avut însă de a face cu un moment mai puțin fericit. Chiar în momentul in care a început transmisia video a partidei, postul britanic ITV s-a confruntat cu probleme de sunet, astfel că declarațiile specialiștilor de la fața locului nu au putut fi auzite.

Probleme cu sunetul înainte de Cupa Ligii Angliei! Postul ITV 1 și-a cerut scuze în direct telespectatorilor

Cu aproximativ o oră înainte de startul marii finale, cei de la ITV 1, o platformă de streaming deținută de SkySports care a transmis în direct duelul de pe Wembley, s-a confruntat cu probleme tehnice. Deși transmisiunea video a funcționat perfect, în timp real, sunetul a căzut, iar astfel, fanii care au dorit să urmărească declarațiile de la fața locului nu au putut auzi cuvintele moderatorului Mark Chapman și ale analistului Ian Wright, un fost fotbalist de legendă a celor de la Arsenal.

Această problemă a fost sesizată imediat și adresată în mediul online, iar la scurt timp, postul ITV 1 a publicat un mesaj direct pe ecran, în care își prezenta scuzele pentru disconfortul creat suporterilor. Ulterior, problemele s-au rezolvat, iar fanii au putut urmări fără probleme meciul dintre City și Arsenal.

Mesajul afișat pe ecran de postul ITV 1, în timpul transmisiunii video a finalei Cupei Ligii Angliei // FOTO: Mirror

Manchester City a învins-o pe Arsenal și a câștigat Cupa Ligii pentru a 9-a oară în istorie!

„Cetățenii” lui Pep Guardiola și-au trecut în cont primul trofeu din acest sezon. Ambele goluri ale grupării din Manchester au fost semnate de tânărul fundaș Nico O’Reilly. Acesta a înscris de două ori în decurs de numai patru minute, aducând astfel titlul pe Etihad. Primul gol a fost marcat în minutul 60, după o eroare a goalkeeper-ului Kepa, după care a reluat cu capul în poarta „tunarilor” în urma unei centrări expediate de Matheus Nunes.

Pentru Manchester City, triumful de duminică este cel de-al 9-lea în istoria competiției, cinci dintre acestea venind sub comanda lui Pep Guardiola. Marea miză a „cetățenilor” din actuala stagiune rămâne însă câștigarea titlului în Premier League, o misiune care se anunță extrem de dificilă, dat fiind faptul că adversara de astăzi este lider detașat, având un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
