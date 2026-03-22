Gafă monumentală în Anglia, chiar înainte de finala Cupei Ligii! Postul TV și-a cerut scuze telespectatorilor în direct

ADVERTISEMENT

, după 2-0 în marea finală împotriva lui Arsenal. Meciul s-a disputat pe Wembley, în fața a 90.000 de spectatori. Fanii englezi care au urmărit partida de acasă au avut însă de a face cu un moment mai puțin fericit. Chiar în momentul in care a început transmisia video a partidei, postul britanic ITV s-a confruntat cu probleme de sunet, astfel că declarațiile specialiștilor de la fața locului nu au putut fi auzite.

Probleme cu sunetul înainte de Cupa Ligii Angliei! Postul ITV 1 și-a cerut scuze în direct telespectatorilor

Cu aproximativ o oră înainte de startul marii finale, cei de la ITV 1, o platformă de streaming deținută de SkySports care a transmis în direct duelul de pe Wembley, s-a confruntat cu probleme tehnice. Deși transmisiunea video a funcționat perfect, în timp real, sunetul a căzut, iar astfel, fanii care au dorit să urmărească declarațiile de la fața locului nu au putut auzi cuvintele moderatorului Mark Chapman și ale analistului Ian Wright, un fost fotbalist de legendă a celor de la Arsenal.

ADVERTISEMENT

Această problemă a fost sesizată imediat și adresată în mediul online, iar la scurt timp, postul ITV 1 a publicat un mesaj direct pe ecran, în care își prezenta scuzele pentru disconfortul creat suporterilor. Ulterior, problemele s-au rezolvat, iar fanii au putut urmări fără probleme meciul dintre City și Arsenal.

Manchester City a învins-o pe Arsenal și a câștigat Cupa Ligii pentru a 9-a oară în istorie!

„Cetățenii” lui Pep Guardiola și-au trecut în cont primul trofeu din acest sezon. Ambele goluri ale grupării din Manchester au fost semnate de tânărul fundaș Nico O’Reilly. Acesta a înscris de două ori în decurs de numai patru minute, aducând astfel titlul pe Etihad. Primul gol a fost marcat în minutul 60, după o eroare a goalkeeper-ului Kepa, după care a reluat cu capul în poarta „tunarilor” în urma unei centrări expediate de Matheus Nunes.

ADVERTISEMENT

Pentru Manchester City, triumful de duminică este cel de-al 9-lea în istoria competiției, cinci dintre acestea venind sub comanda lui Pep Guardiola. Marea miză a „cetățenilor” din actuala stagiune rămâne însă câștigarea titlului în , o misiune care se anunță extrem de dificilă, dat fiind faptul că adversara de astăzi este lider detașat, având un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului.