Gafă teribilă a lui Real Madrid! L-a confundat pe jucătorul din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil

În timpul Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților Membrilor Socios, care a avut loc duminică, Real Madrid a adus un omagiu jucătorilor, antrenorilor și personalităților care și-au pierdut viața de-a lungul acestui an. Fostul star al lui Liverpool, Diogo Jota, și fratele său, Andre Silva, care au murit într-un accident în luna iulie, nu au fost uitați. Doar că “albii” au făcut o gafă teribilă.

Cu cine l-a confundat Real Madrid pe fratele lui Diogo Jota

În videoclipul pe care l-a arătat membrilor săi, în locul lui Andre Silva care trebuia să apară, a fost prezentat Andre Silva care evoluează la Elche, club din La Liga, relatează .

Clubul a reacționat rapid și a emis un comunicat. Prin intermediul acestuia și-a cerut scuze pentru confuzia regretabilă pe care a făcut-o.

“Real Madrid CF își cere scuze față de Elche CF și față de jucătorul său, Andre da Silva, pentru că a inclus, din greșeală, imaginea sa în necrologul unui videoclip instituțional în locul celei a lui Andre Silva, fratele lui Diogo Jota, jucător al echipei Liverpool. Regretăm ce s-a întâmplat”, a fost reacția lui Real Madrid.

🚨🚨 RIDICULO MUNDIAL🚨🚨 😳En el vídeo del Real Madrid para rendir homenaje a los fallecidos en 2025,aparece André Silva, jugador del Elche, en lugar del hermano de Diogo Jota 💣QUE VERGÜENZA 💣 — madridblaugrana (@madridblaugrana)

Cum au murit Diogo Jota și fratele său, Andre Silva

Pe 3 iulie 2025, în apropiere de Zamora, Spania. Fotbalistul lui Liverpool se îndrepta spre orașul Santander, din nordul țării, pentru a lua un feribot spre Anglia, după ce medicii i-au recomandat să nu zboare în urma unei recente intervenții pulmonare.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, fotbalist la Penafiel, se aflau într-un Lamborghini Huracan. Când șoferul a încercat o depășire, un cauciuc a explodat. Ulterior, bolidul s-a rostogolit de mai multe ori și a luat foc. Cadavrele celor doi jucători au fost carbonizate și a fost nevoie de teste ADN pentru identificarea lor.

Poliția a considerat că “vehiculul a depășit semnificativ limita de viteză pe autostradă” în momentul accidentului. Diogo Jota și Andre Silva au fost înmormântați în orașul Gondomar, lângă Porto. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, fotbalistul lui Liverpool se căsătorise cu iubita sa, Rute Cardoso.