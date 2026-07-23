Sport

Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League! Au greșit numele competiției

U Cluj o întâlnește pe Brann la Sfântu Gheorghe în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League, iar organizatorii au comis o eroare neașteptată.
Bogdan Mariș
23.07.2026 | 21:22
Gafa uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League Au gresit numele competitiei
ULTIMA ORĂ
În timpul partidei dintre U Cluj și Brann din Conference League, pe arena din Sfântu Gheorghe s-a putut vedea un panou cu „Europa Conference League”, vechiul nume al competiției. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

U Cluj a fost nevoită să se mute la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu SK Brann din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Conference League, deoarece Cluj Arena nu este disponibilă din cauza festivalului Untold. Organizatorii au comis o greșeală la această partidă, pe panourile publicitare de la marginea terenului fiind afișat vechiul nume al competiției, UEFA Europa Conference League, schimbat de forul european în 2024.

Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League

UEFA a înființat Europa Conference League în 2021, însă acest nume a rezistat doar 3 ani, competiția trecând printr-un proces de rebranding în 2024. Acum, a treia întrecere europeană se numește doar UEFA Conference League, însă acest aspect nu a fost reflectat și la partida dintre Universitatea Cluj și SK Brann din prima manșă a turului 2 preliminar.

ADVERTISEMENT

Pe panourile publicitare de la marginea terenului a fost afișat vechiul nume al competiției, „Europa Conference League”, alături de vechiul logo. Cel mai probabil, cei responsabili de acest lucru la arena din Sfântu Gheorghe au afișat panoul LED folosit de Sepsi în această competiție, covăsnenii participând în preliminarii în trei ediții consecutive, 2021-2022, 2022-2023 și 2023-2024, înainte ca UEFA să schimbe numele.

panou Europa Conference League Sfântu Gheorghe
Panoul cu „Europa Conference League” afișat la meciul Sepsi – Djurgarden în 2022, identic cu cel de la U Cluj – Brann. FOTO: Sport Pictures

U Cluj, forțată să plece de pe Cluj Arena

Universitatea Cluj a evoluat pe propriul stadion, Cluj Arena, în meciul cu Dinamo Kiev din manșa secundă a primului tur preliminar al Europa League, echipa pregătită de Cristiano Bergodi fiind eliminată după executarea loviturilor de departajare. Din nefericire pentru vicecampioana României, arena nu a mai fost disponibilă și pentru partida cu Brann, organizatorii festivalului Untold nefiind de acord cu propunerea clubului.

ADVERTISEMENT
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o...
Digi24.ro
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro

„FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi. Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, anunța la acel moment formația din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000...
Digisport.ro
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua...
Fanatik
Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua de naștere
U Cluj – Brann 0-2, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar....
Fanatik
U Cluj – Brann 0-2, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. Probleme mari pentru clujeni! Oaspeții marchează din nou
Charalambous și Pintilii transferă de la Rapid! Jucătorul pleacă din Giulești
Fanatik
Charalambous și Pintilii transferă de la Rapid! Jucătorul pleacă din Giulești
Tags:
Parteneri
E sigur că Ionuț Chirilă va fi demis după două luni de CS...
iamsport.ro
E sigur că Ionuț Chirilă va fi demis după două luni de CS Dinamo: 'Un dobitoc care bea și fumează pe stadion!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!