Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League! Au greșit numele competiției

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U Cluj a fost nevoită să se mute la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu SK Brann din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Conference League, deoarece Cluj Arena nu este disponibilă din cauza festivalului Untold. Organizatorii au comis o greșeală la această partidă, pe panourile publicitare de la marginea terenului fiind afișat vechiul nume al competiției, UEFA Europa Conference League, schimbat de forul european în 2024.

Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League

UEFA a înființat Europa Conference League în 2021, însă acest nume a rezistat doar 3 ani, competiția trecând printr-un proces de rebranding în 2024. Acum, a treia întrecere europeană se numește doar UEFA Conference League, însă acest aspect nu a fost reflectat și la partida dintre Universitatea Cluj și SK Brann din prima manșă a turului 2 preliminar.

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Pe panourile publicitare de la marginea terenului a fost afișat vechiul nume al competiției, „Europa Conference League”, alături de vechiul logo. Cel mai probabil, cei responsabili de acest lucru la arena din Sfântu Gheorghe au afișat panoul LED folosit de Sepsi în această competiție, covăsnenii participând în preliminarii în trei ediții consecutive, 2021-2022, 2022-2023 și 2023-2024, înainte ca UEFA să schimbe numele.

U Cluj, forțată să plece de pe Cluj Arena

din manșa secundă a primului tur preliminar al Europa League, echipa pregătită de Cristiano Bergodi fiind eliminată după executarea loviturilor de departajare. Din nefericire pentru vicecampioana României, arena nu a mai fost disponibilă și pentru , organizatorii festivalului Untold nefiind de acord cu propunerea clubului.

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„FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi. Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, anunța la acel moment formația din SuperLiga.