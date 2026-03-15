Gafă hilară a lui Igor Tudor! Antrenorul lui Drăgușin l-a confundat pe Arne Slot înainte de Liverpool – Tottenham

ADVERTISEMENT

Liverpool și Tottenham au remizat pe Anfield Road, scor 1-1, în cel mai așteptat duel al . Radu Drăgușin a fost integralist in tabăra oaspeților și a avut o intervenție salvatoare pe final de meci. Înainte de startul partidei a existat un moment extrem de comic. Igor Tudor, antrenorul lui Spurs, l-a confundat pe omologul său, Arne Slot, cu Allon Dixon, un membru al staff-ului „lillywhites”.

Cu câteva momente înainte de începutul partidei, antrenorul lui Tottenham a vrut să meargă la Arne Slot pentru a-l saluta, așa cum se obișnuiește la meciurile de fotbal. Pe drum însă, Igor Tudor a dat peste Allon Dixon, membru al staff-ului lui Spurs, care are o fizionomie similară cu tehnicianul olandez.

ADVERTISEMENT

Inițial, antrenorul oaspeților nu și-a dat seama că persoana la care s-a oprit nu este, de fapt, Arne Slot. Dixon era poziționat cu spatele la Igor Tudor, iar tehnicianul croat l-a îmbrățișat și i-a adresat câteva cuvinte. Ulterior, când și-a dat seama că individul pe care l-a abordat nu este omologul său, Tudor a început să radă și să glumească alături de Dixon. Mai apoi, a venit și momentul în care a dat mâna cu Arne Slot, iar derby-ul de pe Anfield a început.

Drăgușin l-a ajutat pe Tudor să obțină primul punct pe banca lui Tottenham

Liverpool a fost cea care a deblocat tabela în partida de pe Anfield. În minutul 18 al întâlnirii, maghiarul Dominik Szoboszlai i-a adus pe „cormorani” în avantaj printr-o execuție superbă, direct din lovitură liberă. Golul egalizator al oaspeților a fost semnat de brazilianul Richarlison, care l-a învins pe Alisson pe final de meci, mai exact în minutul 90.În prelungirile partidei însă, campioana Angliei a fost extrem de aproape de a reveni în avantaj și, implicit, de a obține cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

În urma unui contraatac fulger al elevilor lui Arne Slot, balonul a ajuns în posesia lui Hugo Ekitike, aflat în careul advers, iar francezul a reluat spre poarta lui Vicario. Balonul a fost blocat însă de , care s-a poziționat perfect și a reușit să respingă execuția extrem de periculoasă a atacantului lui Liverpool.

ADVERTISEMENT

Astfel, disputa s-a încheiat la egalitate, 1-1, un rezultat care reprezintă o gură de aer proaspăt pentru Tottenham și Igor Tudor. Pentru tehnicianul croat, partida de duminică a reprezentat primul meci fără înfrângere de când a preluat-o pe Spurs. El a debutat în urmă cu o lună pe banca echipei londoneze, iar de atunci și până la meciul cu Liverpool, Tottenham a cedat toate cele patru partide jucate.