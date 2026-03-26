Gafă uriașă: ce a apărut pe tabelă înainte de Turcia – România

Duelul dintre Turcia și România le-a dat bătăi de cap organizatorilor, care au dorit să transmită un mesaj în limba română, însă au gafat în scrisul de pe tabelă.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 18:22
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Greșeală făcută de Turci înainte de meciul cu România. Foto: Fanatik
Confruntarea pe care România o joacă la Istanbul, contra Turciei, le-a provocat probleme organizatorilor, care din dorința de a fi ospitalieri au comis o gafă în mesajul ce a stat scris pe tabelă înainte de fluierul de start al confruntării.

Mesajul scris pe tabelă înainte de Turcia – România. Gafa pe care au făcut-o organizatorii

Drumul către Cupa Mondială pentru România trece pe la Istanbul, mai exact prin stadionul celor de la Beșiktaș, iar examenul pe care tricolorii trebuie să-l dea este unul extrem de dificil, cu Turcia, formație care are, conform specialiștilor, una din cele mai bune generații din istorie. Pentru formația condusă de Vincenzo Montella strălucesc Arda Guler, de la Real Madrid, și Kenan Yildiz, de la Juventus, plus veteranul lui Inter, care este antrenat de Cristi Chivu, Hakan Calhanoglu.

În fața a peste 40.000 de spectatori, elevii lui Mircea Lucescu sunt nevoiți să joace să reziste și să iasă invingători dacă vor să fie la turneul final. Primii suporteri au intrat pe stadion cu 2 ore înainte de fluierul de start, iar aceștia au putut observa o greșeală pe care au făcut-o organizatorii. Din dorința de a-și arăta ospitalitatea față de oaspeții veniți din România, turcii au afișat un mesaj pe tabelă, scris însă incorect: „Bine a-ți venit!”, a fost afișat mare, iar problema a fost reprezentată de cuvântul „a-ți”, care trebuia scris legat, „ați”.

Marius Șumudică a dezvăluit ce se vorbește în Turcia înainte de meciul cu România

Marius Șumudică, fost antrenor în Turcia, a vorbit despre starea de spirit care este acolo înainte de duelul cu România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Tehnicianul dezvăluie că este un optimism foarte mare cu privire la valoarea jucătorilor conduși de Vincenzo Montella, iar calificarea este singura variantă luată în calcul de către turci.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

”(n.r. Turcii ce spun? Se consideră favoriți clar?) Da, da, da. Spun că au cea mai bună generație. Și eu cred că este una dintre cele mai bune generații în momentul de față a Turciei. Cred că au șanse mari de a ajunge la Campionatul Mondial, unde vor face o figură extrem de frumoasă. Este o echipă completă și sunt mulți jucători care au rămas în afara lotului și care au rămas pe bancă. Ei oricând se pot ridica la nivelul celor care joacă”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului de pe stadionul lui Beșiktaș,...
Fanatik
Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului de pe stadionul lui Beșiktaș, înainte de Turcia – România. Video
LIVE VIDEO Turcia – România, baraj pentru CM 2026. Echipele de start: Mircea...
Fanatik
LIVE VIDEO Turcia – România, baraj pentru CM 2026. Echipele de start: Mircea Lucescu, fără „închizător” la Istanbul, așa cum a dezvăluit Fanatik
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe...
Fanatik
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de Turcia – România
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
