Gafă uriașă: ce a apărut pe tabelă înainte de Turcia – România

ADVERTISEMENT

, contra Turciei, le-a provocat probleme organizatorilor, care din dorința de a fi ospitalieri au comis o gafă în mesajul ce a stat scris pe tabelă înainte de fluierul de start al confruntării.

Mesajul scris pe tabelă înainte de Turcia – România. Gafa pe care au făcut-o organizatorii

Drumul către Cupa Mondială pentru România trece pe la Istanbul, mai exact prin stadionul celor de la Beșiktaș, iar examenul pe care tricolorii trebuie să-l dea este unul extrem de dificil, cu Turcia, formație care are, conform specialiștilor, una din cele mai bune generații din istorie. Pentru formația condusă de Vincenzo Montella strălucesc Arda Guler, de la Real Madrid, și Kenan Yildiz, de la Juventus, plus veteranul lui Inter, care este antrenat de Cristi Chivu, Hakan Calhanoglu.

ADVERTISEMENT

În fața a peste 40.000 de spectatori, elevii lui Mircea Lucescu sunt nevoiți să joace să reziste și să iasă invingători dacă vor să fie la turneul final. Primii suporteri au intrat pe stadion cu 2 ore înainte de fluierul de start, iar aceștia au putut observa o greșeală pe care au făcut-o organizatorii. Din dorința de a-și arăta ospitalitatea față de oaspeții veniți din România, turcii au afișat un mesaj pe tabelă, scris însă incorect: „Bine a-ți venit!”, a fost afișat mare, iar problema a fost reprezentată de cuvântul „a-ți”, care trebuia scris legat, „ați”.

Marius Șumudică a dezvăluit ce se vorbește în Turcia înainte de meciul cu România

, a vorbit despre starea de spirit care este acolo înainte de duelul cu România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Tehnicianul dezvăluie că este un optimism foarte mare cu privire la valoarea jucătorilor conduși de Vincenzo Montella, iar calificarea este singura variantă luată în calcul de către turci.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Turcii ce spun? Se consideră favoriți clar?) Da, da, da. Spun că au cea mai bună generație. Și eu cred că este una dintre cele mai bune generații în momentul de față a Turciei. Cred că au șanse mari de a ajunge la Campionatul Mondial, unde vor face o figură extrem de frumoasă. Este o echipă completă și sunt mulți jucători care au rămas în afara lotului și care au rămas pe bancă. Ei oricând se pot ridica la nivelul celor care joacă”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.