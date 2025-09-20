Sport

Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și a stârnit hohote de râs

O cunoscută prezentatoare TV a comis-o în direct, greșind numele lui Virgil van Dijk. Momentul a ajuns viral și a stârnit numeroase reacții.
Claudia Şoiogea
20.09.2025 | 11:30
Gafa uriasa in direct la TV Cum la numit o faimoasa prezentatoare pe Virgil van Dijk Ia gresit numele si a starnit hohote de ras
Ce gafă a comis una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive. Sursa foto: Hepta, Instagram

Una dintre cele mai frumoase prezentatoare a făcut o gafă de proporții. Momentul a devenit viral pe internat și a stârnit un val de reacții. Cât de râu a putut jurnalista să greșească numele lui Virgil van Dijk.

ADVERTISEMENT

Cum a greșit o cunoscută prezentatoare TV numele lui Virgil van Dijk

Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de evenimente sportive a făcut o gafă de zile mari. Laura Woods a fost protagonista unui moment care, cu sau fără voia ei, a ajuns viral pe internet. Prezentatoarea de la TNT Sports și-a făcut colegii să râdă în hohote după ce a greșit numele lui Virgin vand Dijk.

„Diego Simeone, evident, un personaj destul de vulcanic, a fost eliminat după golul victoriei marcat de Virgin… Virgil van Dijk.”, a spus Laura Woods, în timp ce analiza victoria lui Liverpool contra lui Atletico Madrid, cu un scor de 3-2.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, fără să vrea, Laura Woods a înlocuit litera „l” din prenumele fotbalistului cu litera „n”. Astfel, pentru câteva secunde, numele olandezului a fost sinonim cu o persoană care încă nu și-a început viața sexuală.

Laura Woods și-a dat seama imediat de gafa făcută. A râs, iar apoi, ca o adevărată profesionistă, și-a recăpătat calmul. În schimb, analiștii din platou, Steve McManaman și Michael Owen, au fost auziți chicotind multă vreme pe fundal.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

Din fericire pentru prezentatoare, pe ecran rula un replay al unui gol marcat de Atletico Madrid, așa că publicul nu i-a putut vedea reacția completă. Totuși, când camera a revenit pe cei doi, atât Woods, cât și colegii ei încă zâmbeau.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi,...
Digisport.ro
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare

Nu este pentru prima dată când Laura Woods o „comite”

A fost o greșeală rară din partea lui Woods, considerată una dintre cele mai bune prezentatoare sportive din Marea Britanie. Tocmai de aceea, fanii au crezut că nu au auzit bine, așa că în momentul în care faza a apărut în online, cu toții au ascultat cu atenție și da, Laura Woods chiar a comis o gafă.

Nu este prima dată când Woods este protagonista unui moment amuzant în fața camerelor. În iunie, ea a împărtășit cu fanii de pe Instagram o altă gafă. Prezentatoarea a scăpat o înjurătură la adresa lui Rio Ferdinand în timp ce prezenta finala Champions League.

ADVERTISEMENT

În videoclipul respectiv, se poate observa cum Woods își spunea replicile direct la cameră, când Ferdinand a intrat în cadru. „F***ing hell, Rio!”, a spus ea, punând microfonul jos și izbucnind în râs. Ulterior, a glumit, spunând că acea filmare „va fi probabil unul dintre cele mai bune momente ale sale”.

Cine este Laura Woods

Laura Woods este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din Marea Britanie. În vârstă de 38 de ani, aceasta a decis să revină mai repede pe micile ecrane, în ciuda faptului că a adus pe lume un băiețel chiar la începutul acestui an.

Laura Woods este logodită cu Adam Collard, fostul concurent la faimoasa emisiune „Love Island”. Pentru presa internațională, prezentatoarea de la TNT Sports a declarat că a traversat o perioadă destul de grea, însă revenirea pe micul ecran a ajutat-o foarte mult.

„Eram foarte nesigură în legătură cu felul în care arătam. În sarcină te îngrași și te simți puțin diferit. Înainte, aspectul era prioritatea mea numărul unu. Dar, ciudat, acum a trecut pe plan secund.

Când m-am întors, am simțit un nivel de acceptare față de mine însămi pe care nu îl aveam înainte de a avea un copil. Corpul meu a trecut prin multe și asta e realitatea.”, a declarat prezentatoare, pentru The Telegraph.

Virgil van Dijk, pe lista celor mai buni atacanți ai Europei

Van Dijk este considerat unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale, datorită abilităților lui. Încă de la debutul său, când a înscris golul victoriei împotriva lui Everton, Van Dijk și-a câștigat simpatia fanilor prin capacitatea de a marca goluri decisive.

Contra lui Atletico, a reușit din nou o lovitură de cap târzie care a adus Victoria. Acesta a fost al 25-lea gol marcat cu capul pentru Liverpool de la transferul său de la Southampton, în ianuarie 2018. Doar Robert Lewandowski (44 pentru Bayern), Harry Kane (32 pentru Tottenham), Karim Benzema (31 pentru Real Madrid) și Ante Budimir (26 pentru Osasuna) au înscris mai multe goluri de cap pentru un singur club din primele cinci ligi europene.

Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit...
Fanatik
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă
Imaginea care spune totul! Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului...
Fanatik
Imaginea care spune totul! Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoșani – FCSB 3-1. Foto
Fiul fostului căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua: “E «câine» mai...
Fanatik
Fiul fostului căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua: “E «câine» mai rău ca mine. Plânge la meciuri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Cel mai mare vis al lui Bernadette Szocs: 'Asta este dorința mea cea...
iamsport.ro
Cel mai mare vis al lui Bernadette Szocs: 'Asta este dorința mea cea mai puternică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!