Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și a stârnit hohote de râs

Una dintre cele mai frumoase prezentatoare a făcut o gafă de proporții. Momentul a devenit viral pe internat și a stârnit un val de reacții. Cât de râu a putut jurnalista să greșească numele lui Virgil van Dijk.

Cum a greșit o cunoscută prezentatoare TV numele lui Virgil van Dijk

Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de evenimente sportive a făcut o gafă de zile mari. Laura Woods a fost protagonista unui moment care, cu sau fără voia ei, a ajuns viral pe internet. Prezentatoarea de la TNT Sports și-a făcut colegii să râdă în hohote după ce a greșit numele lui Virgin vand Dijk.

„Diego Simeone, evident, un personaj destul de vulcanic, a fost eliminat după golul victoriei marcat de Virgin… Virgil van Dijk.”, a spus Laura Woods, în timp ce analiza victoria lui Liverpool contra lui Atletico Madrid, cu un scor de 3-2.

Cu alte cuvinte, fără să vrea, Laura Woods a înlocuit litera „l” din prenumele fotbalistului cu litera „n”. Astfel, pentru câteva secunde, numele olandezului a fost sinonim cu o persoană care încă nu și-a început viața sexuală.

Laura Woods și-a dat seama imediat de gafa făcută. A râs, iar apoi, ca o adevărată profesionistă, și-a recăpătat calmul. În schimb, analiștii din platou, Steve McManaman și Michael Owen, au fost auziți chicotind multă vreme pe fundal.

Din fericire pentru prezentatoare, pe ecran rula un replay al unui gol marcat de Atletico Madrid, așa că publicul nu i-a putut vedea reacția completă. Totuși, când camera a revenit pe cei doi, atât Woods, cât și colegii ei încă zâmbeau.

Did you say this 😂 great composure to carry on 😉 😂 ya made my night even better! — MoosterVanMoo (@mickeymooman)

Nu este pentru prima dată când Laura Woods o „comite”

A fost o greșeală rară din partea lui Woods, considerată una dintre . Tocmai de aceea, fanii au crezut că nu au auzit bine, așa că în momentul în care faza a apărut în online, cu toții au ascultat cu atenție și da, Laura Woods chiar a comis o gafă.

Nu este prima dată când Woods este protagonista unui moment amuzant în fața camerelor. În iunie, ea a împărtășit cu fanii de pe Instagram o altă gafă. Prezentatoarea a scăpat o înjurătură la adresa lui Rio Ferdinand în timp ce prezenta finala Champions League.

În videoclipul respectiv, se poate observa cum Woods își spunea replicile direct la cameră, când Ferdinand a intrat în cadru. „F***ing hell, Rio!”, a spus ea, punând microfonul jos și izbucnind în râs. Ulterior, a glumit, spunând că acea filmare „va fi probabil unul dintre cele mai bune momente ale sale”.

Cine este Laura Woods

Laura Woods este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din Marea Britanie. În vârstă de 38 de ani, aceasta a decis să revină mai repede pe micile ecrane, în ciuda faptului că a adus pe lume un băiețel chiar la începutul acestui an.

Laura Woods este logodită cu Adam Collard, fostul concurent la faimoasa emisiune „Love Island”. Pentru presa internațională, prezentatoarea de la TNT Sports a declarat că a traversat o perioadă destul de grea, însă revenirea pe micul ecran a ajutat-o foarte mult.

„Eram foarte nesigură în legătură cu felul în care arătam. În sarcină te îngrași și te simți puțin diferit. Înainte, aspectul era prioritatea mea numărul unu. Dar, ciudat, acum a trecut pe plan secund.

Când m-am întors, am simțit un nivel de acceptare față de mine însămi pe care nu îl aveam înainte de a avea un copil. Corpul meu a trecut prin multe și asta e realitatea.”, a declarat prezentatoare, pentru

Virgil van Dijk, pe lista celor mai buni atacanți ai Europei

ai generației sale, datorită abilităților lui. Încă de la debutul său, când a înscris golul victoriei împotriva lui Everton, Van Dijk și-a câștigat simpatia fanilor prin capacitatea de a marca goluri decisive.

Contra lui Atletico, a reușit din nou o lovitură de cap târzie care a adus Victoria. Acesta a fost al 25-lea gol marcat cu capul pentru Liverpool de la transferul său de la Southampton, în ianuarie 2018. Doar Robert Lewandowski (44 pentru Bayern), Harry Kane (32 pentru Tottenham), Karim Benzema (31 pentru Real Madrid) și Ante Budimir (26 pentru Osasuna) au înscris mai multe goluri de cap pentru un singur club din primele cinci ligi europene.