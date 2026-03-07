Gafă uriașă în meciul de play-off din Liga 2! Și-a dat jos tricoul la 2-0, a fost eliminat și a urmat dezastrul. Video

Gafă de proporții la meciul FC Bihor – Sepsi Sf. Gheorghe în etapa a 20-a din Liga 2. Atacantul oaspeților, Boris Cmiljanic, a marcat pentru 2-0 și și-a dat jos tricoul pentru a sărbători, însă mai avea un cartonaș galben și a fost eliminat de arbitru. FC Bihor a revenit pe final și a smuls un punct, astfel, ambele echipe s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.
Sepsi a început excelent partida cu FC Bihor din liga secundă. Gal-Andrezly și-a dat autogol, iar echipa antrenată de Ovidiu Burcă a deschis scorul. Atacantul Boris Cmiljanic, intrat de pe bancă, a marcat pentru 2-0 în minutul 72, iar covăsnenii se îndreptau către o victorie facilă.
Atacantul muntenegrean a fost luat de val și și-a scos tricoul pentru a sărbători. Totuși, fotbalistul în vârstă de 29 de ani și-a dat seama că mai are un cartonaș galben încasat și s-a îmbrăcat imediat. Mai mult decât atât, colegii lui Cmiljanic au sesizat gafa jucătorului muntenegrean și au încercat să-i distragă atenția lui George Găman.
„Centralul” partidei nu a stat la discuții și i-a arătat al doilea cartonașul galben lui Cmiljanic și, inevitabil, pe cel roșu. Cmiljanic a fost eliminat, iar antrenorul Ovidiu Burcă a fost nevoit să schimbe.
Schimbările nu le-au prins bine celor de la Sepsi. Ajutați de presiunea pusă de public, cei de la FC Bihor au atacat în valuri. Filip, în minutul 83, și Hora, din penalty, în minutul 90+3, au restabilit egalitatea, iar cele două echipe și-au împărțit punctele.
De altfel, la faza penalty-ului acordat de George Găman, în careu a avut loc un adevărat scandal. Tescan, jucătorul echipei din Oradea, a căzut în careu după un presupus fault al lui Vîrtej. Cel care i-a transmis „centralului” că trebuie acordată lovitură de la 11 metri a fost unul dintre asistenți. Vezi video aici.