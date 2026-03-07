Gafă uriașă în meciul de play-off din Liga 2! Și-a dat jos tricoul la 2-0, a fost eliminat și a urmat dezastrul. Video

ADVERTISEMENT

Gafă de proporții la meciul FC Bihor – Sepsi Sf. Gheorghe în etapa a 20-a din Liga 2. Atacantul oaspeților, Boris Cmiljanic, a marcat pentru 2-0 și și-a dat jos tricoul pentru a sărbători, însă mai avea un cartonaș galben și a fost eliminat de arbitru. FC Bihor a revenit pe final și a smuls un punct, astfel, ambele echipe s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

Gafă uriașă în Liga 2! A comis-o în FC Bihor – Sepsi și a încercat să păcălească arbitrul

Sepsi a început excelent partida cu FC Bihor din liga secundă. Gal-Andrezly și-a dat autogol, iar echipa antrenată de Ovidiu Burcă a deschis scorul. Atacantul Boris Cmiljanic, intrat de pe bancă, a marcat pentru 2-0 în minutul 72, iar covăsnenii se îndreptau către o victorie facilă.

Atacantul muntenegrean a fost luat de val și și-a scos tricoul pentru a sărbători. Totuși, fotbalistul în vârstă de 29 de ani și-a dat seama că mai are un cartonaș galben încasat și s-a îmbrăcat imediat. Mai mult decât atât, colegii lui Cmiljanic au sesizat gafa jucătorului muntenegrean și .

„Centralul” partidei nu a stat la discuții și i-a arătat al doilea cartonașul galben lui Cmiljanic și, inevitabil, pe cel roșu. Cmiljanic a fost eliminat, iar antrenorul Ovidiu Burcă a fost nevoit să schimbe.

Cum a revenit FC Bihor în meciul cu Sepsi

. Ajutați de presiunea pusă de public, cei de la FC Bihor au atacat în valuri. Filip, în minutul 83, și Hora, din penalty, în minutul 90+3, au restabilit egalitatea, iar cele două echipe și-au împărțit punctele.

De altfel, la faza penalty-ului acordat de George Găman, în careu a avut loc un adevărat scandal. Tescan, jucătorul echipei din Oradea, a căzut în careu după un presupus fault al lui Vîrtej. Cel care i-a transmis „centralului” că trebuie acordată lovitură de la 11 metri a fost unul dintre asistenți. Vezi video .