Gafă uriașă înainte de finala Cupei României. Cum a ratat Universitatea Craiova participarea într-una dintre cele mai tari competiții europene, eroarea din 1983 de care puțini știu

De U Craiova, finalista Cupei României din 2026, se leagă un episod de neînțeles petrecut în urmă cu 43 de ani. Gafa din cauza căreia Știința a ratat participarea într-una dintre cele mai tari competiții europene.
Adrian Baciu
13.05.2026 | 08:15
Cum a ratat Universitatea Craiova, dintr-o gafă administrativă, prezența într-o importantă competiție europeană. Sursa foto: colaj Fanatik
De-a lungul istoriei, Cupa României a adus mai multe momente de referință, care au ieșit în evidență. Au fost meciuri superbe, de neuitat, întâlniri rejucate, scandaluri, acuzații, dar și gafe la nivel administrativ. În urmă cu aproape o jumătate de secol, o astfel de gafă făcută la cel mai înalt nivel a privat-o pe Universitatea Craiova de participarea într-una dintre cele mai tari competiții europene.

Cum a ratat Universitatea Craiova prezența într-o importantă competiție europeană. Ce eroare a făcut Federația în 1983

Episodul cu numărul 51 al emisiunii ”Oldies but Goldies” de la FANATIK a fost dedicat istoriei Cupei României. Pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Craiova se luptă cu U Cluj pentru a-și trece în vitrină al 9-lea trofeu. Oltenii au, în total, nu mai puțin de 13 prezențe în ultimul act al acestei competiții, din 1975 până în 2021.

A 5-a finală de Cupă jucată de Craiova, la finele sezonului 1982 – 1983, atunci când Știința și-a trecut în palmares al 4-a trofeu, avea să fie legată de un moment mai puțin plăcut din istoria echipei din Bănie. În sezonul care a urmat, Universitatea Craiova a ratat participarea în Cupa Cupelor. Motivul: o eroare administrativă gravă a Federației Române de Fotbal și a celor de la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (CNEFS).

Ce s-a întâmplat mai exact? Universitatea Craiova a câștigat Cupa României într-o finală disputată pe 6 iulie 1983, scor 2-1 cu Poli Timișoara. Andrei Vochin explică faptul că data limită pentru înscrierea echipelor în Cupa Cupelor era cu aproximativ o săptămână mai devreme sfârșitul lunii iunie 1983, conform regulamentului UEFA. Așadar, finala Cupei României a fost programată prea târziu, adică după data limită, iar forurile din România nu au mai reușit să înscrie la timp Craiova în competiția europeană.

Este finala din 1983 cu Poli Timișoara. E programată finala undeva la începutul lunii iulie, 6 iulie. Cei de la UEFA anunță: ‘trebuie să dați echipele participante în cupele europene până pe 30 iunie’. Autoritățile de la CNEFS și Federația trimit o telegramă care spun ‘în cupa aia aia sau aia aia sau că nu se dispută’.

Și ăștia de la UEFA au zis: ‘dați-ne datele până pe 30 iunie’. Și ce se întâmplă? Nu dau. Pe vremea aia nu erau comunicările așa de bune și la câteva ore după ce câștigă finala Cupei, se face tragerea la Geneva, la cupele europene. Și acolo află că U Craiova, care a câștigat Cupa, nu mai era în Cupa Cupelor, ci în Cupa UEFA”, povestește Vochin.

Cât de mult a afectat-o pe Universitatea Craiova participarea în Cupa UEFA, și nu în Cupa Cupelor

Deși a câștigat Cupa României, din cauza erorii forurilor fotbalistice din țară, Universitatea Craiova nu mai ajunge în Cupa Cupelor. Ajunge, în schimb, în Cupa UEFA. Spre ghinionul oltenilor, aici aceștia pierd statutul de cap de serie la tragerea la sorți. Neșansă au avut și cei de la FC Argeș care, aflați pe loc de Cupă UEFA, pierd această postură. Practic, în sezonul european 1983-1984, România a fost privată de un loc în Europa. Totul din cauza acelei gafe.

Revenind la Universitatea Craiova, aceasta a picat la tragerea la sorți din Cupa UEFA cu croații de la Hajduk Split, care era vicecampioana Iugoslaviei. Oltenii au pierdut calificarea, iar apoi au intrat pe o pantă descendentă. ”Apoi, începe ușor ușor echipa să se destrame, de la o greșeală administrativă a celor care conduceau atunci fotbalul”, spune Vochin.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
