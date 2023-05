Gafă uriașă la CFR Cluj! Imaginea de prezentare cu noul antrenor a scăpat pe internet. Foto

Gafă uriașă comisă de reprezentanții media ai celor de la CFR Cluj. Imaginea de prezentare cu noul antrenor al ardelenilor, Cristiano Bergodi, a scăpat pe internet, înainte ca Dan Petrescu să părăsească gruparea din Gruia. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Gafă uriașă la CFR Cluj! Imaginea de prezentare cu noul antrenor a scăpat pe internet

Cristiano Bergodi se află în pole position pentru a prelua banca celor de la CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mutarea ar urma să se materializeze în cazul în care .

Departamentul media de la CFR Cluj a pregătit deja imaginea de prezentare cu Cristiano Bergodi ca fiind noul antrenor al ardelenilor, doar că fotografia a scăpat în mediul online înainte de termen. Oficialii clubului finanțat de Neluțu Varga au pregătit imaginea pentru a o publica în momentul în care „Bursucul” va decide să plece de la CFR Cluj.

Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii „Sport Report”, de la Orange Sport a fost cel care a prezentat imaginea cu Cristiano Bergodi la CFR Cluj. Nu ar fi prima oară când fostul antrenor de la Sepsi va merge pe banca clujenilor.

Câștigător al Cupei României Betano în actuala stagiune cu Sepsi, Cristiano Bergodi a mai pregătit-o pe CFR Cluj în perioada octombrie 2006 – mai 2007, când a adunat 15 victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri.

Reacția lui Cristi Balaj după imaginea de prezentare cu Cristiano Bergodi la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a dezmințit fotografia de prezentare cu Cristiano Bergodi la CFR Cluj apărută în spațiul public. Conducătorul ardelenilor a precizat că nu au existat discuții cu antrenorul italian pentru o revenire pe banca lui CFR Cluj.

„Ce treabă are? Sunt atât de mulți IT-ști în Cluj… Vrei să fac și cu tine una (n.r. cu Silviu Tudor Samuilă?). Nu am văzut poza. Nu știu despre ce poză zici. Ah, am mai văzut un poster în trecut. La cât de mulți suporteri avem în zona IT, e posibil să fie unii fani ai lui Bergodi.

Nu s-a discutat cu el, avem antrenor. Noi avem un meci important joi (n.r. – cu FCU Craiova), suntem în obiectiv. Ar fi total nepotrivit să nu ne concentrăm doar la meciul acesta”, a declarat Cristi Balaj.

Dan Petrescu poate să părăsească CFR Cluj fără nicio pretenţie financiară din partea campioanei României după ce clauza de reziliere unilaterală de 400.000 de euro a antrenorului a fost anulată de comun acord, așa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.