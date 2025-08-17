Sport

Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video

Universitatea Craiova joacă în etapa a 6-a din SuperLiga în deplasare cu Csikszereda. Cum au încasat oltenii un autogol de cascadorii râsului.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 16:31
Gafe peste gafe in FK Csikszereda U Craiova autogol de cascadorii rasului incasat de olteni si eroare uriasa in defensiva gazdelor Video
ULTIMA ORĂ
Autogol de curtea școlii în Csikszereda - U Craiova. Cum au reușit oltenii să își bage mingea în proprie poartă. Sursa Foto: Facebook Universitatea Craiova.

Etapa a 6-a din SuperLiga a adus pentru Universitatea Craiova o deplasare contra celor de la Csikszereda. Oltenii au încasat un gol în mai puțin de 5 minute, însă de la propriul jucător.

ADVERTISEMENT

Autogol de cascadorii râsului în Csikszereda – U Craiova. Oltenii, executați de propriul jucător

Universitatea Craiova nu a scăpat de ghinionul autogolurilor din cauza propriilor fundași, după ce sezonul trecut Zajkov a îngropat șansele la titlu ale oltenilor după o serie de astfel de momente.

În minutul 3 al partidei de la Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul cu ajutorul lui Stevanvoic. Jucătorul adus în această vară a trimis o pasă mult prea tare către portarul Silviu Lung Jr., care a scăpat mingea în proprie poartă. VEZI VIDEO AICI.

ADVERTISEMENT

Serie de erori în Csikszereda – U Craiova. Cum au restabilit oltenii egalitatea

Nu a durat mult până ca trupa lui Mirel Rădoi să revină pe tabelă, însă tot grație unei imprecizii din partea defensivei adverse de această dată. În minutul 11, Nsimba i-a luat fața lui Palmeș, a trecut fără probleme de portar și a restabilit egalitatea.

Puternicul atacant transferat de olteni în această vară s-a descotorosit cu lejeritate de fundașul advers, iar ieșirea lui Eduard Pap nu a reușit să îl încurce nici măcar puțin. VEZI VIDEO AICI.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„O să fie un meci dificil, dar sunt pregătit. Am avut un debut foarte bun și sunt foarte fericit. Sunt fericit că am ajutat echipa la calificare.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Fotbalul românesc este dificil, foarte fizic, mereu am un fundaș care mă ține. Mă voi adapta și apoi va fi din ce în ce mai bine”, spunea Nsimba chiar înaintea meciului cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT
Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut...
Fanatik
Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!”
Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui...
Fanatik
Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui Raul Florucz! Ce a declarat tehnicianul român
„Pantera” lui Gigi Becali trage tare după accidentare! Fotbalistul FCSB-ului „rupe” sala de...
Fanatik
„Pantera” lui Gigi Becali trage tare după accidentare! Fotbalistul FCSB-ului „rupe” sala de forţă. Foto & Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!