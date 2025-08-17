Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video

Etapa a 6-a din SuperLiga a adus pentru Universitatea Craiova o deplasare contra celor de la Csikszereda. Oltenii au încasat un gol în mai puțin de 5 minute, însă de la propriul jucător.
Universitatea Craiova nu a scăpat de ghinionul autogolurilor din cauza propriilor fundași, după ce sezonul trecut Zajkov a îngropat șansele la titlu ale oltenilor după o serie de astfel de momente.
În minutul 3 al partidei de la Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul cu ajutorul lui Stevanvoic. Jucătorul adus în această vară a trimis o pasă mult prea tare către portarul Silviu Lung Jr., care a scăpat mingea în proprie poartă. VEZI VIDEO AICI.
Nu a durat mult până ca trupa lui Mirel Rădoi să revină pe tabelă, însă tot grație unei imprecizii din partea defensivei adverse de această dată. În minutul 11, Nsimba i-a luat fața lui Palmeș, a trecut fără probleme de portar și a restabilit egalitatea.
Puternicul atacant transferat de olteni în această vară s-a descotorosit cu lejeritate de fundașul advers, iar ieșirea lui Eduard Pap nu a reușit să îl încurce nici măcar puțin. VEZI VIDEO AICI.
„O să fie un meci dificil, dar sunt pregătit. Am avut un debut foarte bun și sunt foarte fericit. Sunt fericit că am ajutat echipa la calificare.
Fotbalul românesc este dificil, foarte fizic, mereu am un fundaș care mă ține. Mă voi adapta și apoi va fi din ce în ce mai bine”, spunea Nsimba chiar înaintea meciului cu Csikszereda.