S-a întors gafeurul de serviciu! Eroarea lui Vlad ține FCSB la opt puncte de liderul CFR Cluj: “Se gândea la altceva, dormea!”. Video

au oferit un meci nebun pe Arena Națională, iar echipa lui Adrian Mitelu a fost aproape de o victorie uriașă chiar de ziua de naștere al lui Nicolo Napoli.

Oltenii, susținuți din tribune de peste 500 de suporteri care au încins atmosfera alături de galeria FCSB-ului de la Peluza Nord, au condus în două rânduri pe tabelă, a doua oară cu largul concurs al lui Andrei Vlad.

„Comisarul” Andrei Vlad revine în forță la FCSB. Echipa pierde 2 puncte importante în lupta pentru titlu după eroarea sa

Andrei Vlad a greșit decisiv la golul doi marcat de FC U Craiova 1948 și a fost aproape să își îngroape echipa în fața uneia dintre cele mai slab cotate echipe din Liga 1.

Baeten a reușit să înscrie dintr-o lovitură liberă de la peste 20 de metri în minutul 75, după o eroare a lui Andrei Vlad, care a încasat un gol pe colțul lui: „Este gol pentru că în poartă Andrei Vlad doarme. Vlad e poziționat greșit și e departe de minge. Baeten se uită și îl vede pe Vlad”, a comentat Emil Grădinescu la Telekom Sport, în timp ce Digi Sport a titrat pe burtieră: „Gafa lui Vlad ține FCSB-ul la 8 puncte de CFR!”.

Gigi Becali descrie plastic evoluția lui Andrei Vlad în meciul cu FC U Craiova 1948: „El se gândea la altceva, dormea”

Gigi Becali a fost de asemenea nemulțumit de evoluția lui Andrei Vlad, însă nu îl pune la zid: „El se gândea la altceva, dormea. Are momente cred când i se fură memoria, atenția. E în nori, în altă parte. Mintea lui nu s-a gândit că va da și pe poartă. Vlad a greșit, dar nu îl critic”, a spus patronul FCSB la după meciul cu FC U Craiova 1948.

Spre deosebire, de omologul său din poarta Craiovei, Robert Popa, care a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren: „Am avut multe ocazii, portarul lor a fost omul meciului. Meritam să câștigăm dacă eram puțin mai atenți la finalizare și în apărare. Puteam să fac mai mult, nu știu dacă a fost o execuție așa bună. Trebuie să corectez rapid. Era o oportunitate mare pt noi sa ne apropiem”.

Andrei Vlad, erori uriașe care au costat-o pe FCSB titlul în finalul sezonului trecut cu CFR Cluj și Universitatea Craiova

Andrei Vlad a comis două erori uriașe în derby-ul cu CFR Cluj din sezonul trecut și care l-au scos din minți pe patronul FCSB, Gigi Becali.

FCSB a ratat victoria în finalul playoff-ului din sezonul trecut în minutul 90+4, după o gafă uriașă a lui Andrei Vlad, care a ezitat să iasă pe centrare și apoi a asistat impasibil la lovitura de cap a lui Andrei Burcă: „Nenea Vlad ăsta cam trebuie să își bage mințile în cap, că a început să doarmă pe el. Gata, s-a dus cu dormitul în poartă la FCSB. Păi, am ajuns să am emoții din nou cu Vlad în poartă? Acum un an poate că îl înțelegeam, dar acum nu mai accept așa ceva. A apărat meci de meci ca titular și nu mai are nicio scuză”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro după meci.

Pentru Andrei Vlad nu e prima oară când a greșit decisiv într-un meci cu CFR Cluj, în urmă cu două sezoane îngropând-o din nou pe FCSB.

Gigi Becali a vrut să îl cedeze pe Andrei Vlad la Universitatea Craiova, însă portarul a refuzat

A urmat o nouă gafă uriașă pe „Ion Oblemenco” în meciul cu Universitatea Craiova, iar Gigi Becali era gata să îl cedeze în Bănie, însă Andrei Vlad a refuzat, așa cum e.

Galeria FCSB-ului l-a criticat de asemenea pe Vlad, însă Gigi Becali a fost cel mai dur: „L-am dat pe Vlad (n.r. – Andrei) la Craiova (n.r. – Universitatea). Cu cât l-am luat, cu atât l-am dat. Le-am spus să se uite în acte. Ajunge, gata!

L-am sunat pe Rotaru și i-am zis că toate se întâmplă c-am furat. Vreau să dau lucrul furat înapoi. Da, la Vlad mă refer. Am furat și Dumnezeu mă pedepsește. M-a pedepsit și în campionat, și acum. Trebuie să dau lucrul furat înapoi”.

Gigi Becali a luat decizia că Andrei Vlad să nu mai apere în finalul campionatului trecut, neconsiderându-l pregătit să joace în meciurile importante: „Andrei Vlad nu cred că va putea să joace în etapale viitoare. Nu cred că meciurile astea sunt pentru el, trebuie să mai crească vreo 2 ani. Aveam patru puncte mai mult dacă nu erau greșelile lui. Îmi pare rău de Vlad, eu l-am susținut, dar nu pot să-l suțin în prostie. Să-l susțin și să te cureți! N-ai cum. El o să joace în sezonul regulat, în play-off va juca Straton.

Vlad are perioada aia a lui când e distrat și gafează când nu te aștepți. Nu-l poți scoate din ale lui, singura soluție ca să se trezească e să-l treci pe bancă. Straton nu făcea niciodată gafele pe care le-a făcut Vlad la Craiova și cu CFR Cluj”.

Cele mai mari erori comise de Andrei Vlad la FCSB

Printre gafele uriașe ale lui Andrei Vlad se numără și cea din meciul cu , care a costat-o pe FCSB ieșirea din cupele europene, dar și erori în meciuri cu adversari precum Dunărea Călărași sau Poli Iași

Andrei Vlad a trecut prin clipe grele la FCSB, iar că portarul a luat chiar medicamente pentru a se calma, fiind cu nervii la pământ, lucru confirmat chiar de către Gigi Becali: „Vlad a luat medicamente”.

Lucrurile au luat-o la vale pentru Andrei Vlad după ce a fost , fiind al treilea meci consecutiv în care a comis erori uriașe, îngropând FCSB în decurs de patru zile cu CFR și Craiova: „Vlad a vrut să facă acrobații, să se dea artist, a fost prea lăudat. N-am văzut niciun portar să greșească așa”, concluziona Becali la Digi Sport.

Rămâne de văzut dacă după această nouă eroare cu FC U Craiova 1948, Vlad va primi în continuare încredere din partea lui Toni Petrea și a lui Gigi Becali sau dacă îl vom vedea între buturi pe Cătălin Straton sau chiar pe Ștefan Târnovanu.