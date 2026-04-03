Gala DFS 30 Live Video. Show total în Sala Polivalentă! Un ucrainean merge în finala K-1 de la Tokyo! Spectacol făcut de Bogdan Stoica la revenirea în România

Dynamite Fighting Show, promoția de kickboxing înființată de Cătălin Moroșanu în urmă cu 8 ani, a organizat prima gală din 2026. Evenimentul a avut loc vineri, 3 aprilie, și a fost realizat în parteneriat cu japonezii de la K-1.

Rezultatele serii la Gala DFS 30:

Bogdan Stoica – Gerardo Atti – superfight

Florin Lambagiu – Constantin Rusu – superfight

Tolea Ciumac – Ion Grigore – superfight

Mihai Zmărăndescu – Adrian Lupșe – superfight

Sergey Adamchuk – Vitalie Matei – finala piramidă

Albert Enache – Sergey Adamchuk – semifinală piramidă

Vitalie Matei – Marek Pelcis – semifinală piramidă

Albert Enache – Oguz Yildirim – sfert de finală piramidă

Andrei Varga – Sergey Adamchuk – sfert de finală piramidă

Ștefan Vrânceanu – Marek Pelcis – sfert de finală piramidă

Vitalie Matei – Călin Petrișor – sfert de finală piramidă

Gala DFS 30 s-a încheiat cu un duel de 5 stele. Bogdan Stoica l-a învins la unanimitate de voturi pe Gerardo Atti. Arbitrii au considerat că sportivul din România a câștigat la puncte duelul din ultimul meci al serii. Stoica a sărbătorit alături de apropiați victoria. A fost primul său duel în țara noastră după o pauza de 4 ani!

Sergey Adamchuk merge în finala K-1 de la Tokyo! Ucraineanul l-a învins în unanimitate, în ultimul act al piramidei din Sala Polivalentă, fără prea mari emoții, pe moldoveanul Vitalie Matei. Acesta a sărbătorit alături de antrenorii săi și de oamenii care se ocupă de pregătirea sa o victorie uriașă.

Tolea Ciumac l-a învins clar pe Ion Grigore în ultimul supermeci al serii. Acesta a obținut o victorie în unanimitate, după ce a reușit să domine toate cele 3 reprize. John Berceni a fost și numărat o dată, însă a reușit, în cele din urmă, să se ridice și să ducă lupta la bun sfârșit.

Mihai Zmărăndescu a câștigat al doilea supermeci al serii. Luptătorul l-a învins în unanimitate la puncte pe adversarul său, Adrian Lupșe, care a încercat să reziste atacurilor venite din partea lui Zmărăndescu și a reușit acest lucru, însă nu a putut replica pe contraatac.

Albert Enache, ultimul român rămas în cursa pentru finala piramidei, a pierdut, din păcate, lupta cu Sergey Adamchuk. Tânărul sportiv din țara noastră a făcut o gală impresionantă și anunță că are un viitor frumos în față, însă se mulțumește acum doar cu o clasare pe locurile 3-4.

Vitalie Matei, sportivul din Republica Moldova, s-a calificat în finala piramidei de la gala DFS 30! Luptătorul din Republica Moldova a avut parte de un duel pe care l-a controlat în fața lui Marek Pelcis. În ultimul act va da peste câștigătorul luptei dintre Albert Enache și Sergey Adamchuk

Cătălin Moroșanu l-a invitat pe Remy Bonjasky în ring, într-un moment simbolic, pentru a-i mulțumi pentru întreaga activitate și pentru promovarea kickboxingului românesc. Cei doi s-au luat în brațe, iar fostul luptător din Țările de Jos a primit o plachetă specială și a spus: „România e a doua mea casă”.

Albert Enache a obținut o victorie foarte frumoasă în ultimul meci al primei runde din piramida de la gala DFS 30. L-a învins prin TKO pe turcul Oguz Yildirim, campion mondial WAKO Pro, și ajunge în semifinale, fiind primul român care reușește să obțină o victorie în această seară.

Un nou meci, o nouă înfrângere pentru un sportiv din România. Andrei Varga nu a rezistat nici măcar o rundă în ring în fața adversarului său din Ucraina, Sergey Adamchuk, care a aplicat două lovituri foarte bune la corp, ce l-au lăsat fără aer pe pugilistul din țara noastră.

Ștefan Vrânceanu a făcut o figură foarte frumoasă în al doilea meci al serii, însă a pierdut duelul cu letonul Marek Pelcis, campion european ISKA, la split decision, 2-1. Românul a intrat ușor timorat în ring, însă și-a revenit, iar în runda a treia putea să îl facă KO pe adversarul său.

Vitalie Matei a obținut o victorie în primul meci din piramida de la gala DFS 30. Sportivul din Republica Moldova l-a învins la puncte pe adversarul său, Călin Petrișor (campion mondial ISKA), și s-a calificat automat în runda următoare.

DFS 30, gala anului în România. Moroșanu aduce K-1 la București

Gala DFS 30 va avea loc la Sala Polivalentă din București, vineri, 3 aprilie, de la ora 20:00. Ediția aniversară a organizației lui Cătălin Moroșanu va fi o ediție cu adevărat specială. Pe lângă luptele cu nume consacrate precum Bogdan Stoica și Florin Lambagiu, gala va include și un marele premiu fiind un loc în K-1 Final 16 de la Tokyo.

Parteneriatul dintre Dynamite Fighting Show și cel mai mare brand global de kickboxing, K-1, a fost anunțat în urmă cu două luni, la Tokyo, iar , programat în toamna lui 2026, în Japonia.

Nu mai puțin de patru luptători români, Andrei Varga, Călin Petrișor, Ștefan Vrânceanu și Albert Enache, vor da piept cu alți patru campioni din Europa de Est: ucraineanul Sergey Adamchuk (campion Glory), turcul Oguz Yildirim (campion mondial WAKO Pro), letonul Marek Pelcis (campion european ISKA) și moldoveanul Vitalie Matei (campion FEA și KOK). Câștigătorul turneului va trebui să obțină trei victorii în aceeași seară pentru a ajunge la competiția supremă din „Țara Soarelui Răsare”.

Bogdan Stoica luptă în main event

În total, gala de vineri, 3 aprilie, va cuprinde nu mai puțin de 16 lupte, iar pe lângă turneul piramidal sunt programate și superfight-uri. Singurul român care a luptat în toate cele patru mari promoții din lume, Bogdan Stoica, revine după patru ani în București, unde îl va înfrunta pe campionul mondial WBC Muay Thai, Gerardo Atti. De asemenea, publicul va avea parte de o revanșă între Florin „Rambo” Lambagiu și cel mai bine cotat luptător din Republica Moldova, Constantin Rusu.

Remy Bonjasky, invitat special la Dyamite Fighting Show

Printre numele grele care se vor afla în Sala Polivalentă din București se numără și triplul campion mondial Remy Bonjasky. „The Gentleman” este unul dintre cei mai mari luptători din istoria sporturilor de contact. Olandezul este deja un obișnuit al galelor DFS, promovând constant brandul creat în România în urmă cu opt ani.

Pentru noi este o onoare să fim în această postură. Nu este ușor ca un produs din România să poată fi atât de vizibil la nivel mondial, iar munca echipei noastre a dat roade. Mi-aș dori să avem un român calificat în K-1 Max Final 16; ar fi primul din istorie, dar vom vedea vineri seară cine va câștiga” – Cătălin Moroșanu

Cum poți să vezi live gala DFS 30

Organizatorii Dynamite Fighting Show așteaptă peste 4000 de spectatori la evenimentul din Sala Polivalentă. Biletele pot fi cumărate de pe site-ul bilete.ro. Prețul celui mai ieftin tichet în tribune este între 50 și 150 de lei, în timp ce o masă VIP costă 5000 de lei. Întreg show-ul va putea fi urmărit în format Pay-Per-View, live, pe site-ul , prețul unui abonament fiind de 10 euro.