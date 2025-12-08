Super Gala Fanatik 2025: programul complet, lista premiilor și marii câștigători. Surprize uriașe la ediția din acest an

ADVERTISEMENT

Super Gala Fanatik 2025 se pregătește să aducă din nou în prim-plan excelența sportului românesc, într-un eveniment care a devenit, de aproape două decenii, reperul absolut al performanței. Super Gala Fanatik 2025 reunește anual marile nume ale sportului, personalități influente, campioni ai prezentului și legende ale trecutului. Ediția din 2025 promite un show la standarde ridicate, cu momente speciale și invitați surpriză

Când are loc Super Gala FANATIK 2025. Primele informații de la eveniment

Super Gala Fanatik 2025 va avea loc pe 8 decembrie, de la ora 16:00, în salonul de evenimente al Hotelului Marriott, un spațiu devenit simbol pentru celebrările performanței sportive. Este momentul în care cei mai importanți oameni din sportul românesc se întâlnesc față în față pentru a marca un an plin de reușite, trofee, recorduri și povești de succes.

Super Gala Fanatik este susținută de sponsor principal Superbet și de sponsorii premium Murfatlar, BYD, Stalinskaya, Ceresit, Bitolia Sport, Kia și Vodafone. Super-show la Super Gala Fanatik, marți, în Sala Constanța de la Hotelul Marriot.

Gala este privită ca reperul absolut atunci când vine vorba de recunoaștere și validare în sport, iar tradiția de aproape douăzeci de ani confirmă statutul de eveniment grandios pe care FANATIK îl cultivă constant.

Ce știm până acum despre ediția 2025 a Galei FANATIK

Ediția 2025 vine cu un concept vizual modern, scenografie extinsă și elemente multimedia care ridică nivelul producției față de anii precedenți. FANATIK rămâne în Top 3 cele mai de încredere surse media din România ( ), iar această credibilitate se reflectă direct în calitatea evenimentului și în selecția invitaților.

Organizatorii au pregătit și câteva surprize în premieră, menite să transforme gala într-un spectacol complet, în care fiecare moment să transmită respect pentru performanța sportivilor care au făcut România mândră în ultimul an.

Programul complet al Super Galei Fanatik 2025: ora începerii, momente speciale, invitați

Evenimentul Super Gala Fanatik 2025 va începe la ora 16:00, cu sosirea invitaților și cu sesiunea foto oficială. Covorul roșu va pune în valoare sportivi, vedete și personalități importante, iar primele imagini vor contura tonul unei seri de gală. De la ora 16:30 începe prezentarea trofeelor.

vor urca pe scenă, rând pe rând, pentru a primi premiile acordate în acest an de FANATIK. Programul va include și două momente artistice care vor dinamiza această seară specială dedicată excelenței. Proiecțiile dedicate performerilor anului vor aduce un plus de emoție și vor completa un show creat pentru publicul pasionat de sport.

Premii Super Gala Fanatik 2025

Premiile FANATIK acoperă toate zonele importante ale sportului românesc. Printre trofeele acordate se regăsesc Fotbalistul Anului, Antrenorul Anului, Sportivul Anului, Performanța Anului, Omul Anului și Investitorul Anului. FANATIK va oferi și Premiul Legendei, dedicat marilor personalități care au scris istorie și au influențat generații.

ADN de Europa Antrenorul Anului 2025 Antrenorul Anului Superliga Atacantul Anului Căpitanul Anului Comentatorul Anului Comentatorul Anului Editorialistul Anului Emoția Anului Explozia Anului Fotbalistul Anului Fotbalistul Anului Superliga Fundașul Anului Investitorul Anului Managerul Anului Marele Premiu FANATIK Mașina Anului 2025 Mijlocașul Anului Mijlocașul Anului Omul Anului Pasatorul Anului Portarul Anului Premiu „In Memoriam” Premiu de Excelență Premiu de Excelență Premiu Special Premiu Special Premiu Special Premiu Special Premiul Legendei Premiul Legendei Președintele Anului Profesionistul Anului Promisiunea Anului Promisiunea Anului Site-ul de Sport al Anului Sportivul Anului Stranierul Anului Televiziunea de Sport a Anului Under-ul Anului

Fiecare premiu este acordat pe baza performanțelor clare, iar selecția se face cu atenție și rigoare. Gala premiază meritul și consistența, nu popularitatea.

Marele premiu la Super Gala Fanatik 2025

Marele premiu FANATIK reprezintă cel mai așteptat moment al serii. Trofeul este oferit persoanei care a avut cel mai mare impact asupra sportului românesc în ultimele 12 luni. Numele câștigătorului este ținut secret până la finalul galei. Câștigătorul va fi prezent în sala de evenimente a Hotelului Marriott!

Ce surprize pregătește Super Gala Fanatik 2025. Informații de culise

Vor exista două secvențe dedicate legendelor sportului românesc, cu imagini exclusive și cu mesaje emoționante. În plus, sunt anunțați invitați-surpriză care nu au mai participat la eveniment până acum.

Reporterii FANATIK vă vor ține la curent cu tot ce mișcă la evenimentul de la Hotelul Marriot. Jurnaliștii vor intra în dialog cu invitații și, cu siguranță, vom avea parte de reacții de colecție.

Cine participă la Super Gala Fanatik 2025: sportivi, vedete, personalități publice

Evenimentul va reuni nume importante din sport și media. Sunt așteptați campioni olimpici, selecționeri, investitori și personalități care au influențat puternic scena sportivă în ultimul an. La edițiile trecute au fost prezenți Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Elisabeta Lipă, Adrian Mutu, Gigi Becali, Dan Șucu sau Răzvan Burleanu.

Unde vezi Super Gala Fanatik 2025 în direct. TV, online, YouTube

Gala va fi transmisă în direct pe FANATIK.ro și pe , iar televiziunile de sport și actualitate vor prelua momentele principale ale serii. Publicul va putea urmări toate discursurile, momentele speciale și reacțiile invitaților. Imediat după eveniment, FANATIK va publica interviuri exclusive, fotografii și declarațiile complete ale câștigătorilor.