Scene șocante în Glory 80! Gala a fost oprită după ce ultrașii Legiei Varșovia s-au luat la bătaie cu fanii marocani. Benny Adegbuyi, reacție fermă: „E prima dată când se întâmplă așa ceva!”. Exclusiv

Gala Glory 80 a avut loc, sâmbătă seara, pe Trixxo Arena din Hasselt (Belgia), iar unul dintre cele mai așteptate meciuri a fost revanșa dintre Arkadiusz Wrzosek și Badr Hari.

Organzatorii Glory au oprit evenimentul după runda a doua a meciului Arkadiusz Wrzosek – Badr Hari, deoarece ultrașii celor doi luptători s-au luat bătaie.

Este cunoscut faptul că, la fiecare meci, Wrzosek are parte de susținerea , fiind membru al faimoasei facțiuni Teddy Boys ‘95.

În clipurile apărute pe internet, se poate observa cum mai mulți huligani își împart pumni și picioare. Unii dintre aceștia au folosit scaunele pe post de arsenal.

🚨 | La bagarre entre polonais et marocains a commencé lorsque des supporters de Wrzosek ont lancé des bouteilles sur un groupe de Marocains. Les Marocains furieux, ont riposté en lançant des chaises et s'en est suivie la bagarre générale… — DM SPORT (@dmsportofficiel)

POV : Tu es Rusty B et tu te retiens d'intervenir pour ne pas casser la MAP — PUGILAT (@pugibinks)

مقطع فيديو للاحداث التي جعلت منظمة الغلوري توقف نزال بدر هاري 💔 — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit)

Benny Adegbuyi condamnă aceste evenimente

Contactat de FANATIK, a condamnat evenimentele violente de sâmbătă seara. În plus, acesta a oferit detalii despre următoarea sa luptă.

„E urât pentru sport, în special, că s-au întâmplat lucrurile acestea. N-aș putea să comentez sau să dau vina pe vreo parte anume. Merg doar pe siguranța sportului și plăcerea de a te lupta în siguranță. E un păcat, aș fi vrut să vedem cum se termină meciul, să văd și meciul lui Jamal cum se termină. E prima dată când se întâmplă în Glory așa ceva. E păcat! Nu știu dacă e de vină paza sau au fost pur și simplu niște huligani care s-au luat cu marocanii. E clar că așa ceva n-ar trebui să se întâmple niciodată.

Cel mai probabil, cei de la Glory o să refacă meciul. Încă nu știm exact, cu siguranță nici Glory nu și-a dorit așa ceva. Evident că fanii sportului vor să vadă meciul Wrzosek cu Badr, vor să vadă Jamal cu Levi. Sper ca următorul eveniment să fie cât mai repede și să spălăm oarecum fața kickboxingului.

Discutăm și așteptăm o propunere, o locație, un adversar… Probabil că acum s-au încurcat și vom aștepta mai mult să aflăm următorul meci. Eu am cerut revanșa cu Plazibat, l-am cerut pe Jamal, în cazul în care câștiga repede. Era o opțiune și revanșa cu Badr, dar uite că totul acum e oarecum în pioneze și nu știm exact ce se va întâmpla”, a declarat Benny Adegbuyi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce spun cei de la Glory

„Regretam profund faptul ca am fost nevoiti sa intrerupem gala Glory 80, din cauza unor persoane care au manifestat un comportament nesigur. Nu vom accepta niciodata un comportament care pune in pericol fanii veniti la evenimentele noastre. In urma solicitarii politiei orasului Hasselt, am oprit evenimentul dupa a doua runda a meciului Hari – Wrzosek.

Le prezentam scuze fanilor care nu au putut vedea finalul acestei confruntari si meciul Ben Saddik – Rigters. De asemenea, le prezentam scuze atletilor care s-au pregatit intens, insa n-au avut sansa sa concureze. Artele martiale inseamna respect si competitie corecta atat inauntrul, cat si in afara ringului”, se arată în comunicatul emis de Glory.