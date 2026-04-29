News

Gala News.ro, 10 ani de excelenţă. Nadia Comăneci, premiată pentru „perfecţiunea” care inspiră generaţii

News.ro a împlinit un deceniu de existenţă și a marcat momentul printr-o gală în care a premiat zece personalități și companii care au adus valoare României, de la Nadia Comăneci la Victor Rebengiuc.
29.04.2026 | 13:00
Nadia Comăneci a fost premiată la Gala News.ro pentru inspiraţia pe care a oferit-o mai multor generaţii Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Agenţia de presă News.ro a sărbătorit marţi seara zece ani de la înfiinţare, într-un cadru festiv în care a premiat zece oamenii şi companii care au adus plus valoare României. De altfel, aşa cum a subliniat şi fondatorul agenţiei de ştiri, Orlando Nicoară, scopul evenimentului nu a fost neapărat aniversarea în sine, ci punerea în valoare a excelenţei româneşti.

Actorul Victor Rebengiuc şi medicul Cătălin Cîrstoveanu, printre cei premiaţi la Gala News.ro

Personalităţile premiate la gala News.ro acoperă o diversitate de domenii, de la lumea artistică, la cea medicală şi cea sportivă. „Am făcut acest eveniment pentru că oamenii care fac lucruri remarcabile în această ţară trebuie scoşi în faţă, premiaţi şi aplaudaţi. Unii sunt celebri deja în toată lumea, alţii sunt celebri în toată ţara. News.ro îi premiază şi doreşte să le arate, încă o dată, preţuirea noastră”, a explicat fondatorul News.ro, Orlando Nicoară.

ADVERTISEMENT

Lista premianţilor la Gala News.ro:

  • Mariana Stan, directorul Şcolii Gimnaziale Dor Mărunt – Premiul „Şcoala care schimbă destine”;
  • Echipa „România, te iubesc!” de la PRO TV: Cristian Leonte, Rareş Năstase, Cosmin Savu, Paula Herlo, Alex Dima şi Paul Angelescu –  Premiul „Curajul de a spune adevărul”;
  • Victor Rebengiuc – Premiul „O conştiinţă pentru România”;
  • Compania RetuRO — Sistem Garanţie Returnare – Premiul „Pentru un viitor mai curat”;
  • Nadia Comăneci – Premiul „Primul 10 – Perfecţiunea care inspiră generaţii”;
  • Compania Globalworth – Premiul pentru „Excelenţă în Real Estate”;
  • Charlie Ottley – Premiul „Îndrăgostit de România”;
  • Medicul Cătălin Cîrstoveanu – Premiul „Lupta pentru viaţă”;
  • Compania Iulius – Premiul pentru Excelenţă în Regenerare Urbană;
  • Ada Solomon – Premiul „Diplomaţie prin cinematografie”.

Nadia Comăneci: „Perfecţiunea e ceva ce construim în fiecare zi cu paşi mici, cu răbdare şi curaj”

Un moment deosebit l-a constituit premierea Nadiei Comăneci, „Zeiţei de la Montreal” fiindu-i recunoscut astfel meritul pentru impactul global pe care l-a avut asupra sportului şi pentru inspiraţia pe care a oferit-o unor generaţii întregi. Deşi nu a fost prezentă în sală, Nadia a transmis un mesaj video în care a subliniat că perfecţiunea o construim în fiecare zi cu paşi mici, răbdare şi curaj.

„Cred că perfecţiunea nu este un punct final. Este ceva ce construim în fiecare zi cu paşi mici, cu răbdare şi curaj. Dacă povestea mea a reuşit să inspire, atunci cea mai mare bucurie a mea este să ştiu că undeva un copil îndrăzneşte să viseze mai mult”, a transmis Nadia Comăneci în mesajul său.

ADVERTISEMENT
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației...
Digi24.ro
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane

Premiul a fost anunţat de Tiberiu Dăneţiu, director Afaceri Institutionale si Retail Media, membru în boardul Auchan România, companie care desfăşoară o campanie împreuă cu Nadia Comăneci şi cu Federaţia Română de Gimnastică. „Nu acordăm un premiu, ci onorăm un simbol. Nadia nu este doar perfecţiune, este şi curajul de a visa că imposibilul poate fi atins. Cred că fiecare dintre noi simte povestea şi această poveste ne-a inspirat să visăm mai sus de-a lungul timpului. Nadia, îţi mulţumim pentru excelenţă!”, a spus Dăneţiu.

ADVERTISEMENT
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a...
Digisport.ro
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer

Charles Ottey vrea să le spulbere oamenilor ideile preconcepute despre România

Tot un mesaj video a transmis şi realizatorul TV Charles Ottey, care a spus că lucrul pe care şi-l doreşte cel mai mult este să fie spulberate părerile preconcepute pe care oamenii le au faţă de România. „Mulţumesc, News.ro şi tuturor pentru această onoare şi pentru acest premiu minunat (…) Sunt cu adevărat, cu adevărat, emoţionat şi extrem de onorat de acest premiu”, a transmis el, menţionând că tocmai s-a  întors dintr-un turneu în care a promovat România în capitale importante, precum Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Santiago, Bogotá, Lima şi Londra.

ADVERTISEMENT

Un alt moment emoţionant l-a constituit premierea actorului Victor Rebengiuc, la anunţarea numelui său întreaga sală ridicându-se în picioare şi aplaudând.

Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării,...
Fanatik
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
Cum s-a răfuit Dinu Iancu Sălăjanu cu un afacerist într-o ședință a Consiliului...
Fanatik
Cum s-a răfuit Dinu Iancu Sălăjanu cu un afacerist într-o ședință a Consiliului Județean. Ce acuzații grave a lansat și ce decizie surprinzătoare s-a luat în dosar
Schema prin care Andrew Tate a rămas cu permisul de conducere după ce...
Fanatik
Schema prin care Andrew Tate a rămas cu permisul de conducere după ce a fost prins cu 196 km/h. Cazul ajunge la CCR: mii de șoferi afectați
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
