Gala News.ro, 10 ani de excelenţă. Nadia Comăneci, premiată pentru „perfecţiunea” care inspiră generaţii

ADVERTISEMENT

Agenţia de presă News.ro a sărbătorit marţi seara zece ani de la înfiinţare, într-un cadru festiv în care a premiat zece oamenii şi companii care au adus plus valoare României. De altfel, aşa cum a subliniat şi fondatorul agenţiei de ştiri, Orlando Nicoară, scopul evenimentului nu a fost neapărat aniversarea în sine, ci punerea în valoare a excelenţei româneşti.

Personalităţile premiate la gala News.ro acoperă o diversitate de domenii, de la lumea artistică, la cea medicală şi cea sportivă. „Am făcut acest eveniment pentru că oamenii care fac lucruri remarcabile în această ţară trebuie scoşi în faţă, premiaţi şi aplaudaţi. Unii sunt celebri deja în toată lumea, alţii sunt celebri în toată ţara. News.ro îi premiază şi doreşte să le arate, încă o dată, preţuirea noastră”, a explicat fondatorul News.ro, Orlando Nicoară.

ADVERTISEMENT

Lista premianţilor la Gala News.ro:

Mariana Stan, directorul Şcolii Gimnaziale Dor Mărunt – Premiul „Şcoala care schimbă destine”;

Echipa „România, te iubesc!” de la PRO TV: Cristian Leonte, Rareş Năstase, Cosmin Savu, Paula Herlo, Alex Dima şi Paul Angelescu – Premiul „Curajul de a spune adevărul”;

Victor Rebengiuc – Premiul „O conştiinţă pentru România”;

Compania RetuRO — Sistem Garanţie Returnare – Premiul „Pentru un viitor mai curat”;

Nadia Comăneci – Premiul „Primul 10 – Perfecţiunea care inspiră generaţii”;

Compania Globalworth – Premiul pentru „Excelenţă în Real Estate”;

Charlie Ottley – Premiul „Îndrăgostit de România”;

Medicul Cătălin Cîrstoveanu – Premiul „Lupta pentru viaţă”;

Compania Iulius – Premiul pentru Excelenţă în Regenerare Urbană;

Ada Solomon – Premiul „Diplomaţie prin cinematografie”.

Un moment deosebit l-a constituit , „Zeiţei de la Montreal” fiindu-i recunoscut astfel meritul pentru impactul global pe care l-a avut asupra sportului şi pentru inspiraţia pe care a oferit-o unor generaţii întregi. Deşi nu a fost prezentă în sală, Nadia a transmis un mesaj video în care a subliniat că perfecţiunea o construim în fiecare zi cu paşi mici, răbdare şi curaj.

„Cred că perfecţiunea nu este un punct final. Este ceva ce construim în fiecare zi cu paşi mici, cu răbdare şi curaj. Dacă povestea mea a reuşit să inspire, atunci cea mai mare bucurie a mea este să ştiu că undeva un copil îndrăzneşte să viseze mai mult”, a transmis Nadia Comăneci în mesajul său.

ADVERTISEMENT

Premiul a fost anunţat de Tiberiu Dăneţiu, director Afaceri Institutionale si Retail Media, membru în boardul Auchan România, companie care desfăşoară o şi cu Federaţia Română de Gimnastică. „Nu acordăm un premiu, ci onorăm un simbol. Nadia nu este doar perfecţiune, este şi curajul de a visa că imposibilul poate fi atins. Cred că fiecare dintre noi simte povestea şi această poveste ne-a inspirat să visăm mai sus de-a lungul timpului. Nadia, îţi mulţumim pentru excelenţă!”, a spus Dăneţiu.

ADVERTISEMENT

Tot un mesaj video a transmis şi realizatorul TV Charles Ottey, care a spus că lucrul pe care şi-l doreşte cel mai mult este să fie spulberate părerile preconcepute pe care oamenii le au faţă de România. „Mulţumesc, News.ro şi tuturor pentru această onoare şi pentru acest premiu minunat (…) Sunt cu adevărat, cu adevărat, emoţionat şi extrem de onorat de acest premiu”, a transmis el, menţionând că tocmai s-a întors dintr-un turneu în care a promovat România în capitale importante, precum Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Santiago, Bogotá, Lima şi Londra.

ADVERTISEMENT

Un alt moment emoţionant l-a constituit premierea actorului Victor Rebengiuc, la anunţarea numelui său întreaga sală ridicându-se în picioare şi aplaudând.