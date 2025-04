Gala News.ro a premiat 9 poveşti de viaţă la 9 ani de la înființare. Fondatorul Orlando Nicoară a ținut un discurs emoționant: “Fiți generoși, întindeți mâini! Vor fi apreciate și nu vor fi uitate”

Agenţia de presă , printr-o gală în care a premiat excelenţa şi implicarea socială, aducând în faţa publicului poveştile unor oameni care reprezintă o sursă de inspiraţie pentru cei din jur.

Gala News.ro, la a doua ediție, la 9 ani de la înființare

Orlando Nicoară le-a dezvăluit tuturor cât de greu i-a fost să țină în spate acest proiect, fiind extrem de fericit că în cele din urmă povestea News.ro este un succes. Nu a fost un drum ușor, pentru că insolvența și falimentul dădeau târcoale.

”M-am gândit ce anume să vă spun pentru a nu vă plictisi. O poveste despre reziliență, despre a nu renunța. Am pornit news.ro acum 9 ani, după ce lansasem Profit.ro. Am plecat 8 la drum, 4 colegi și 4 investitori, cea mai mare nebunie pe care am făcut-o personal, de departe.



Ne-am spus că avem toate ingredientele necesare pentru a reuși, după trei luni am rămas fără un învestitor, după un an a început disperarea. Piața nu a reacționat așa cum ne-am așteptat. Le mulțumim celor care au fost alături de noi la început. După doi ani și jumătate am rămas fără încă un investitor și o parte din colegi care nu mai doreau să își aștepte salariile restante.

A fost un coșmar, s-a suprapus cu o criză de la Profit.ro. În doi ani de zile am rămas aproape singur cu sute de angajați și milioane de lei neplătite. Am continuat proiectul în câțiva oameni, deși eram obișnuit să o iau zero, această încercare era cruntă. Veneam din funcția de director general de la Mediafax Group. Când ești jos apreciezi orice mână te ajută.

În primăvara lui 2017 aveam opțiunea să renunț, să închidem taraba. Ar fi fost încă un proiect care a eșuat. Faptul că m-am încăpățânat au salvat acest proiect. Vreau să vă transmit să nu renunțați la proiecte, la visuri, să luptați pentru ele. Reziliența e ceea ce face diferența între un eșec și un posibil succes. Nu uitați să fiți generoși și să întindeți mâini, vor fi apreciate și nu vor fi uitate”, și-a adus aminte Orlando Nicoară.

Premii importante acordate la Gala News.ro, a doua ediție

, nu au lipsit premiile. Astfel, Asociația ”Blondie”, Gheorghe Damian (primarul comunei Ciugud din Alba), David Popovici, Salt Bank, medicul Elena Copaciu, Inquam Photos, regizorul Bogdan Mureșanu și Ana Blandiana au urcat pe scenă și s-au bucurat de atenția și aplauzele pe care le merită.

Lista celor nouă categorii și premii acordate la gala News.ro:

1. Premiul “Lupta pentru viata” – – pentru o idee care a salvat viețile copiilor grav bolnavi, Adelinei Toncean – Asociația „Blondie”.

– pentru o idee care a salvat viețile copiilor grav bolnavi, Adelinei Toncean – Asociația „Blondie”. 2. Premiul “Devotament pentru comunitate” – Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, Alba .

– Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, Alba . 3. Premiul „Școala care luminează viitorul” – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și Lumina Educational Institutions, reprezentate de domnul Hayati Agaoglu – Manager ICHB si de domnul profesor de matematică Flavian Georgescu, antrenorul campionilor de la ICHB.

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și Lumina Educational Institutions, reprezentate de domnul Hayati Agaoglu – Manager ICHB si de domnul profesor de matematică Flavian Georgescu, antrenorul campionilor de la ICHB. 4. David Popovici.

David Popovici. 5. Premiul „Inovație în Servicii Financiare” – Salt Bank, reprezentata de Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

Salt Bank, reprezentata de Gabriela Nistor, CEO Salt Bank. 6. Premiul pentru “Dedicare profesională” – Medicul Elena Copaciu.

– Medicul Elena Copaciu. 7. Premiul „Imaginea care spune adevărul”- Inquam Photos, reprezentată de fondatorii Octav Ganea și Ovidiu Micsik.

Inquam Photos, reprezentată de fondatorii Octav Ganea și Ovidiu Micsik. 8. Premiul ”Diplomație prin cinematografie ” – Regizorul Bogdan Muresanu si echipa filmului “Anul Nou care n-a fost”.

” – Regizorul Bogdan Muresanu si echipa filmului “Anul Nou care n-a fost”. 9. Premiul „Rezistența prin cultură” – Ana Blandiana.

De asemenea, Fady Chreih – CEO al Rețelei de sănătate REGINA MARIA, a primit premiul special ”Performanță pentru sănătate”.