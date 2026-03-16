Gala Oscar 2026 a dat peste cap pronosticurile! Numele celebre care au fost ignorate

ADVERTISEMENT

Gala Premiilor Oscar 2026 a adus surprize uriașe și momente memorabile pe scena Hollywoodului. Unele dintre cele mai râvnite trofee au fost câștigate de producții și actori care nu figurau printre favoriți, iar rezultatele finale au dat peste cap toate pronosticurile criticilor de film. Iată cine s-a remarcat ca marii câștigători ai serii și ce nume celebre au fost surprinzător lăsate pe dinafară.

Cine sunt marii câștigători ai galei Oscar 2026

Decernarea a adus din nou în prim-plan cele mai importante producții cinematografice ale anului. Gala celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film a avut loc la Los Angeles și a fost marcată de numeroase surprize, emoții și momente istorice pentru industria filmului. Evenimentul, prezentat de Conan O’Brien, a reunit pe scena de la Dolby Theatre unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Și anul acesta, competiția a fost extrem de strânsă, iar câteva producții au dominat clar seara. „One Battle After Another”, care a plecat acasă cu cele mai importante trofee, inclusiv premiul pentru Cel mai bun film și Cea mai bună regie. Pelicula regizată de Paul Thomas Anderson a reușit să adune mai multe statuete și a fost considerată una dintre marile surprize ale ediției.

Actorii și filmele care au strălucit pe scena Oscar 2026

În ceea ce privește premiile pentru interpretare, actorul Michael B. Jordan a câștigat primul Oscar din carieră pentru rolul din filmul „Sinners”, unde a interpretat două personaje gemene. La categoria feminină, premiul pentru Cea mai bună actriță a fost câștigat de Jessie Buckley, pentru rolul din drama „Hamnet”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Sean Penn a obținut trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar, tot pentru filmul „One Battle After Another”, în timp ce Amy Madigan a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din filmul „Weapons”.

ADVERTISEMENT

Un alt moment important al serii a fost succesul filmului de animație „KPop Demon Hunters”, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film de animație, dar și pentru cel mai bun cântec original. În același timp, filmul „Mr. Nobody Against Putin” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun documentar, iar superproducția „Avatar: Fire and Ash” a câștigat trofeul pentru cele mai bune efecte vizuale.

Marii câștigători ai Premiilor Oscar 2026

Gala Premiilor Oscar 2026 a adus în prim-plan cele mai apreciate filme, regizori și actori ai anului, într-o competiție extrem de strânsă. Unele dintre statuetele mult râvnite au ajuns la favoriții criticilor, însă nu au lipsit nici surprizele care au schimbat complet pronosticurile făcute înainte de ceremonie.

ADVERTISEMENT

Iată cine sunt marii câștigători ai serii și producțiile care au plecat acasă cu cele mai importante trofee ale Academiei Americane de Film:

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

Cea mai bună regie: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

Cel mai bun actor în rol principal: Michael B. Jordan – „Sinners”

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley – „Hamnet”

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan – „Weapons”

Cel mai bun scenariu original: „Sinners” – Ryan Coogler

Cel mai bun scenariu adaptat: „One Battle After Another”

Cel mai bun film de animație: „KPop Demon Hunters”

Cel mai bun documentar: „Mr. Nobody Against Putin”

Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: Fire and Ash”

Cel mai bun sunet: „F1”

Omagii la Oscar 2026. Cine a fost lăsat surprinzător pe dinafară?

La ediția din acest an a Premiilor Oscar, secțiunea „In Memoriam” a fost extinsă pentru a onora personalitățile din industria cinematografică care au decedat în ultimele 12 luni, însă unele nume au stârnit surprindere prin absența lor.

Printre cei omagiați s-au numărat legende precum Diane Keaton, Robert Redford, Rob Reiner, Claudia Cardinale și Catherine O’Hara, fiecare primind momente dedicate și evocări emoționante. De asemenea, artiști precum Robert Duvall, Val Kilmer, Diane Ladd, Michael Madsen sau regizori ca James Foley și Tom Stoppard au fost incluși, alături de talente europene marcante precum Udo Kier și Béla Tarr.

Cu toate acestea, mai multe figuri remarcabile au fost omise, printre care icoana franceză Brigitte Bardot, decedată în decembrie la 91 de ani. Vedetă a unor filme clasice precum Și Dumnezeu a creat femeia și Disprețul, Bardot s-a retras mai târziu din cinematografie pentru a se dedica activismului pentru drepturile animalelor și, controversat, pentru implicarea sa în politică de extremă dreaptă. Această asociere a generat speculații că ar fi motivul pentru care organizatorii Oscarurilor au ales să nu o includă în omagiul oficial.

Van Der Beek, Eric Dane și Prunella Scales, excluși din „In Memoriam”

Absența a atras atenția și în cazul altor actori recunoscuți internațional, precum indianul Dharmendra, cu o carieră impresionantă de 65 de ani și peste 300 de filme, sau Bud Cort, celebru pentru rolul din Harold și Maude. De asemenea, printre vedetele respinse s-au numărat James Van Der Beek (Varsity Blues, The Rules of Attraction) și Eric Dane (X-Men), precum și actrița britanică Prunella Scales, cunoscută pentru filme ca The Boys from Brazil și Howards End.

Omagii emoționante au fost aduse și de colegi apropiați: Barbra Streisand a urcat pe scenă pentru a-l comemora pe Robert Redford, Rachel McAdams a evocat carierele lui Diane Keaton și Catherine O’Hara, iar Billy Crystal a contribuit la un omagiu pentru regizorul Rob Reiner, alături de vedetele care au lucrat în filmele sale celebre.