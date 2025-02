Gala Premiilor Grammy 2025. Lista completă a câștigătorilor. Beyoncé a luat trofeul pentru albumul anului

Unul dintre cele mai importante evenimente din 2025, , s-a desfășurat în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În urmă cu puțin timp s-a afișat lista completă a câștigătorilor. Beyoncé a luat trofeul pentru albumul anului, la ediția cu numărul 67.

Cum s-a desfășurat Gala Premiilor Grammy 2025

Gala Premiilor Grammy 2025 este un moment extrem de important pentru artiști. Beyoncé, nominalizată de 11 ori la ediţia de anul acesta, a reușit să primească pentru prima oară în întreaga sa carieră trofeul pentru Albumul anului.

De asemenea, celebra a primit trofeul pentru Cel mai bun album country cu „Cowboy Carter”. În momentul de față, frumoasa cântăreață are în palmares 32 de premii Grammy. Vedeta a primit premiul de la membrii Departamentului de Pompieri din Los Angeles.

Pompierii au făcut acest gest în semn de recunoaştere pentru eforturile depuse pentru a stăpâni incendiile de vegetaţie. Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bruno Mars şi Doechii s-au numărat printre artiştii care au primit premii în timpul transmisiunii live de la .

Kendrick Lamar a câştigat la toate categoriile la care a fost nominalizat, inclusiv Cântecul şi Înregistrarea anului. În felul acesta artistul devine câştigător la Grammy de 22 de ori. Sabrina Carpenter a câştigat premiul pentru cel mai bun album pop cu LP-ul intitulat Short n’ Sweet.

Evenimentul a avut loc la câteva minute după interpretarea pieselor Please Please Please şi Espresso, pe o scenă inspirată de Epoca de Aur de la Hollywood. Cântăreața a izbucnit în lacrimi la Gala Premiilor Grammy 2025 pentru că este primul trofeu care i se înmânează.

Doechii a devenit cea de-a treia femeie din istoria premiilor Grammy care a câştigat la categoria cel mai bun album rap, cu Alligator Bites Never Heal. Câștigătorii au fost aleși pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 13.000 de artiști care fac parte din Recording Academy.

Aceasta este, de fapt, instituţia care decernează premiile Grammy. Concret, este vorba de cântăreţi, compozitori, producători, ingineri de sunet şi alţi profesionişti din industria muzicală internațională.

Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2025

Albumul anului: “Cowboy Carter” – Beyoncé

Cântecul anului: “Not Like Us” – compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: “Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: “Espresso” – Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: “Neverender” – Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: “Von dutch” – Charli xcx

Cel mai bun album dance/ electronic: “BRAT” – Charli xcx

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: “Die With a Smile”, Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: “Visions” – Norah Jones

Cel mai bun videoclip: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: “Saturn” – Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: “11:11 (Deluxe)” – Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: “Made For Me (Live On BET)” – Muni Long

Cel mai bun cântec rap: “Not Like Us” – Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: “Alligator Bites Never Heal” – Doechii

Cea mai bună interpretare rap: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: “Now and Then” – The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: “Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: “Hackney Diamonds” – The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: “Broken Man” – Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

Cel mai bun album alternativ: “All Born Screaming” – St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: “Flea” – St. Vincent

Cel mai bun album folk: “Woodland” – Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: “Cowboy Carter” – Beyoncé

Cel mai bun cântec country: “The Architect” – Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: “It Takes A Woman” – Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, “Il Most Wanted” cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: “A Joyful Holiday” – Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: “Remembrance” – Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: “Swingin’ Live at The Church in Tulsa” – The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: “Bob Marley: One Love” – Music Inspired By The Film (Deluxe) – (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: “More Than This” – CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: “American Symphony” – Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

Cea mai bună înregistrare de operă: “Saariaho: Adriana Mater” – Esa-Pekka Salonen, dirijor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producător (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)