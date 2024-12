Miercuri, 11 decembrie, Gala RXF 48 All Stars propune câteva nume interesante în luptele care vor avea loc începând cu ora 20:00. Cel mai așteptat meci este cel dintre Yamato Zaharia și Ovidiu Neveu.

Gala RXF 48 All Stars, live text de la 20:00. Yamato Zaharia și Ovidiu Neveu se vor lupta în main event

Gala RXF 48 All Stars va începe de la ora 20:00 cu meciurile de pe “maincard”, iar întregul show va putea fi urmărit live pe site-ul , în format “pay per view”.

. Cei doi s-au mai luptat în gala precedentă (47), acolo unde Yamato i-a aplicat o ștrangulare în repriza secundă adversarului său.

Astăzi, Ovidiu Neveu dorește să își ia revanșa într-un meci cu reguli de stradă. Ce înseamnă asta? Că cei doi luptători au liber la aplicarea procedeelor și loviturilor pe care doresc să le aplice, fără a avea reguli stricte de utilizare.

Lupta a început! Ce i-a făcut Zaharia lui Neveu înainte de meci

la conferința de presă. Momentul prezentării celor doi a început cu Neveu, fiind cel care a venit primul în față pe scenă.

Ulterior, announcerul l-a prezentat și pe Zaharia care a avut o apariție spectaculoasă. Însă, sportivul cu centuri mondiale în kempo, nu s-a putut abține și l-a lovit pe adversarul său cu un papuc.

De acolo, lucrurile s-au încins, iar Neveu a sărit la bătaie. Bodyguarzii au fost pe fază și au intervenit rapid între cei doi, iar cu multă forță au reușit să îi despartă pe Zaharia și Neveu.

Cum arată fight card-ul serii

Meciurile de pe “undercard” vor putea fi urmărite live, de la ora 19:20, pe canalul de YouTube al celor de la RXF. Astfel, fanii vor putea vedea confruntările dintre Mehedințeanu vs Mustafa și Alexandra vs Cosmina vs Adriana.

Main Event: Yamato Zaharia vs Ovidiu Neveu

Yamato Zaharia vs Ovidiu Neveu Piciu vs Fachiru

Floricica vs Costică

Ralflo & Aura B vs Valeria & Perversu

Romeo vs Dinu

Dustinel vs Yukki & Al Capone

Marcu vs Berinde

Crizee vs Mălășincu vs Filip vs Spartacus – vs Edy

Alexandra vs Cosmina vs Adriana (live pe YouTube)

Mehedințeanu vs Mustafa (live pe YouTube)