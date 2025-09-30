Sport

Gala RXF 50. Tolea Ciumac, Meko, Neveu, Perversu’ și mulți alții, gata de un show istoric în cușca de MMA

Gala RXF 50 promite să scrie o nouă pagină de istorie în lumea sporturilor de contact. Promotorul Sebastian Vieru va pune în scenă lupte captivante, precum Meko vs. Neveu sau Tolea Ciumac vs. Greuceanu
Cristian Măciucă
30.09.2025 | 07:45
Gala RXF 50 Tolea Ciumac Meko Neveu Perversu si multi altii gata de un show istoric in cusca de MMA
SPECIAL FANATIK
Gala RXF 50. Tolea Ciumac, Meko, Neveu, Perversu' și mulți alții, gata de un show istoric în cușca de MMA. FOTO: Facebook RXF

Gala RXF 50 se anunță una de-a dreptul istorică pentru sporturile de contact. Nume grele din lumea artelor marțiale, dar și vedete ale internetului, vor intra în cușca de MMA. Show-ul va avea loc marți, 30 septembrie, de la ora 20:00, în Sala Polivalentă din București.

Gala RXF 50, show în Sala Polivalentă. Tolea Ciumac, Meko, Neveu sau Perversu’ de pe Tg. Ocna vor intra în cușcă

RXF 50 va începe la ora 20:00, întregul show putând fi urmărit în format Pay-Per-View, live pe site-ul rxflive.com. Gala va fi comentată de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, și de Cristian Măciucă, jurnalist FANATIK.

În plus, site-ul FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în Sala Polivalentă. Biletele pot fi cumărate de pe siteul iabilet.ro. Prețul unui tichet în tribună este de 50 de lei, în timp ce un loc masă VIP costă 500 de lei.

Pe card sunt programate mai multe meciuri interesante și așteptate cu nerăbdare de fani. Lupta din main event va însă cea dintre George Zănoagă și Bogdan Barbu. Fosta ispită de la Insula Iubirii își va apăra centura în fața unui sportiv care are 35 de lupte la profesioniști.

Co-main event va fi meciul dintre Meko și Ovidiu Neveu. Cândva cei mai buni prieteni, cei doi influenceri au ajuns la cuțite, iar acum au ocazia să își regleze conturile în cușca de MMA. Conflictul datează din luna decembrie a anului trecut, când Meko a fost arbitru special la confruntarea lui Neveu cu Yamato Zaharia.

Cea de-a 50-a ediție a galei RXF a mai pregătit și alte surprize. Marți, 30 septembrie, în Sala Polivalentă din București se vor înfrunta și doi titani, nume cu greutate, la propriu și la figurat, în lumea sporturilor de contact. Este vorba despre duelul dintre Tolea Ciumac și Alex Greuceanu.

RXF 50 este o ediție aniversară, și, tocmai de aceea, am pregătit o gală care să rămână în memoria tuturor fanilor sporturilor de contact. Am reunit sub același acoperiș meciuri de MMA, box, dar și street fight, astfel încât publicul să aibă parte de o experiență completă, un adevărat festival al luptelor” – Sebastian Vieru, pentru FANATIK

Fight card RXF 50

  • Main Event: George Zănoagă(c) vs. Bogdan Barbu
  • Co-Main Event: Meko vs. Ovidiu Neveu
  • Tolea Ciumac vs. Alex Greuceanu
  • Băcăoanu vs. Kamaz
  • Fachiru’ din Periș vs. Doru Moldoveanu
  • Dorin Stan vs. Alex Amariței vs. Kenzo vs. Paul Cucerzan vs. Marian Dinu
  • Mike Cioacă vs. Mihai Aftănase
  • Emilia vs. Al Capone
  • Țigu vs. Super Purice (gratuit pe YouTube RXF)
  • Loredana Marin vs. Perversu’ de pe Tg. Ocna (gratuit pe YouTube RXF)
fight card RXF 50
Fight card RXF 50. FOTO: Facebook RXF

Fachiru’ din Periș și-a făcut loc pe card pe ultima sută de metri

Cu o zi înaintea galei de la Polivalentă, pe cardul de la RXF 50 a avut loc o schimbare de ultim moment. Unul dintre cele mai populare personaje din Universul RXF, Fachiru’ din Periș, i-a luat locul lui Romi Neguș. Astfel, noul adversar al lui Doru Moldoveanu va fi nimeni altul decât cel al cărui nume real e Costel Pripas.

fachiru din periș
Fachiru’ din Periș vs. Moldoveanu, noul meci de la RXF 50. FOTO: Facebook RXF
  • 50 de lei este prețul unui bilet în tribună la gala RXF 50
  • 10 lupte sunt programate pentru evenimentul din 30 septembrie
