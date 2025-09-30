Gala RXF 50. Tolea Ciumac, Meko, Neveu, Perversu’ și mulți alții, gata de un show istoric în cușca de MMA

Gala RXF 50 se anunță una de-a dreptul istorică pentru sporturile de contact. Nume grele din lumea artelor marțiale, dar și vedete ale internetului, vor intra în cușca de MMA. Show-ul va avea loc marți, 30 septembrie, de la ora 20:00, în Sala Polivalentă din București.
RXF 50 va începe la ora 20:00, întregul show putând fi urmărit în format Pay-Per-View, live pe site-ul rxflive.com. Gala va fi comentată de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, și de Cristian Măciucă, jurnalist FANATIK.
În plus, site-ul FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în Sala Polivalentă. Biletele pot fi cumărate de pe siteul iabilet.ro. Prețul unui tichet în tribună este de 50 de lei, în timp ce un loc masă VIP costă 500 de lei.
Pe card sunt programate mai multe meciuri interesante și așteptate cu nerăbdare de fani. Lupta din main event va însă cea dintre George Zănoagă și Bogdan Barbu. Fosta ispită de la Insula Iubirii își va apăra centura în fața unui sportiv care are 35 de lupte la profesioniști.
Co-main event va fi meciul dintre Meko și Ovidiu Neveu. Cândva cei mai buni prieteni, cei doi influenceri au ajuns la cuțite, iar acum au ocazia să își regleze conturile în cușca de MMA. Conflictul datează din luna decembrie a anului trecut, când Meko a fost arbitru special la confruntarea lui Neveu cu Yamato Zaharia.
Cea de-a 50-a ediție a galei RXF a mai pregătit și alte surprize. Marți, 30 septembrie, în Sala Polivalentă din București se vor înfrunta și doi titani, nume cu greutate, la propriu și la figurat, în lumea sporturilor de contact. Este vorba despre duelul dintre Tolea Ciumac și Alex Greuceanu.
RXF 50 este o ediție aniversară, și, tocmai de aceea, am pregătit o gală care să rămână în memoria tuturor fanilor sporturilor de contact. Am reunit sub același acoperiș meciuri de MMA, box, dar și street fight, astfel încât publicul să aibă parte de o experiență completă, un adevărat festival al luptelor” – Sebastian Vieru, pentru FANATIK
Cu o zi înaintea galei de la Polivalentă, pe cardul de la RXF 50 a avut loc o schimbare de ultim moment. Unul dintre cele mai populare personaje din Universul RXF, Fachiru’ din Periș, i-a luat locul lui Romi Neguș. Astfel, noul adversar al lui Doru Moldoveanu va fi nimeni altul decât cel al cărui nume real e Costel Pripas.