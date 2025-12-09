Gala RXF 51. Se anunță show la Brașov! Ovidiu Neveu, din nou în main-event. Programul complet al luptelor

ADVERTISEMENT

Gala RXF 51 va fi una de-a dreptul istorică pentru sporturile de contact. Nume grele din lumea artelor marțiale, dar și vedete ale internetului, vor intra în cușca de MMA. Show-ul va avea loc în locația Lux Divina din Brașov.

Gala RXF 51, show în Brașov pe 9 decembrie. Ovidiu Neveu va fi din nou în main-event

RXF 51 va începe la ora 19:00, întregul show putând fi urmărit în format Pay-Per-View, live pe site-ul rxflive.com. Gala va fi comentată de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, și de Cristian Măciucă, jurnalist FANATIK.

În plus, site-ul FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în locația Lux Divina din Brașov. Biletele pot fi cumpărate de pe siteul iabilet.ro. Prețul unui tichet în tribună este de 50 de lei, în timp ce un loc masă VIP costă 500 de lei.

Pe card sunt programate mai multe meciuri interesante și așteptate cu nerăbdare de fani. Lupta din main event va fi însă cea dintre Ovidiu Neveu și Eddy Conan. Duelul a fost schimbat pe ultima sută, primul adversar al lui Neveu fiind sportivul intitulat „Roky Balboa”.

Co-main event va fi meciul dintre Super Purece și Cătălin Băcăoanu. Totodată, o altă luptă interesantă este cea dintre sportivii Laurențiu Pletosu și Jon Berceni.

Cea de-a 51-a ediție a galei RXF a mai pregătit și alte surprize. Marți, 9 decembrie, în Brașov se vor înfrunta și doi titani, Doru Moldoveanu și Marian Piciu. După duelul cu Mighty Mo, Piciu vrea să demonstreze încă o dată că este unul dintre cei mai buni luptători din România.

Fight card RXF 51

Main Event : Ovidiu Neveu vs. Eddy Conan

: Ovidiu Neveu vs. Eddy Conan Co-Main Event : Super Purice vs. Cătălin Băcăoanu

: Super Purice vs. Cătălin Băcăoanu Laurențiu Pletosu vs. Jon Berceni

Greuceanu & Năstac vs. 10 amatori

Doru Moldoveanu vs. Marian Piciu

Eric Berinde & Romeo Vasiloni vs. Florin Filip & Mădălin Mălășincu

Cristian Stanciu vs. Cristian Spetcu

Edi vs. Matei Cucoaneș

Iulian Constantin vs. Ghiță Tinca

Eddy Conan și-a făcut loc pe card pe ultima sută de metri

, trebuia să lupte inițial cu Roky Balboa. Adversarul a abandonat duelul, astfel că Eddy Conan i-a luat locul pe ultima sută de metri.

Așa cum obișnuiește, , demnă de urmărit de iubitorii sportului de contact. Evenimentul este sold-out, astfel că se mai pot achiziționa doar bilete pay-per-view, iar fiecare astfel de tichet costă 15 euro.