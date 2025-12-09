Sport

Gala RXF 51. Se anunță show la Brașov! Ovidiu Neveu, din nou în main-event. Programul complet al luptelor

Gala RXF 51 va scrie o nouă pagină de istorie în lumea sporturilor de contact. Promotorul Sebastian Vieru a pus în scenă lupte captivante care vor stârni interesul publicului.
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
09.12.2025 | 17:18
Gala RXF 51 Se anunta show la Brasov Ovidiu Neveu din nou in mainevent Programul complet al luptelor
SPECIAL FANATIK
Ovidiu Neveu, din nou main-event în gala RXF 51. Evenimentul are loc în Brașov. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gala RXF 51 va fi una de-a dreptul istorică pentru sporturile de contact. Nume grele din lumea artelor marțiale, dar și vedete ale internetului, vor intra în cușca de MMA. Show-ul va avea loc în locația Lux Divina din Brașov.

Gala RXF 51, show în Brașov pe 9 decembrie. Ovidiu Neveu va fi din nou în main-event

RXF 51 va începe la ora 19:00, întregul show putând fi urmărit în format Pay-Per-View, live pe site-ul rxflive.com. Gala va fi comentată de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, și de Cristian Măciucă, jurnalist FANATIK.

ADVERTISEMENT

În plus, site-ul FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în locația Lux Divina din Brașov. Biletele pot fi cumpărate de pe siteul iabilet.ro. Prețul unui tichet în tribună este de 50 de lei, în timp ce un loc masă VIP costă 500 de lei.

Pe card sunt programate mai multe meciuri interesante și așteptate cu nerăbdare de fani. Lupta din main event va fi însă cea dintre Ovidiu Neveu și Eddy Conan. Duelul a fost schimbat pe ultima sută, primul adversar al lui Neveu fiind sportivul intitulat „Roky Balboa”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru...
Digi24.ro
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare

Co-main event va fi meciul dintre Super Purece și Cătălin Băcăoanu. Totodată, o altă luptă interesantă este cea dintre sportivii Laurențiu Pletosu și Jon Berceni.

ADVERTISEMENT
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a...
Digisport.ro
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat

Cea de-a 51-a ediție a galei RXF a mai pregătit și alte surprize. Marți, 9 decembrie, în Brașov se vor înfrunta și doi titani, Doru Moldoveanu și Marian Piciu. După duelul cu Mighty Mo, Piciu vrea să demonstreze încă o dată că este unul dintre cei mai buni luptători din România.

Fight card RXF 51

  • Main Event: Ovidiu Neveu vs. Eddy Conan
  • Co-Main Event: Super Purice vs. Cătălin Băcăoanu
  • Laurențiu Pletosu vs. Jon Berceni
  • Greuceanu & Năstac vs. 10 amatori
  • Doru Moldoveanu vs. Marian Piciu
  • Eric Berinde & Romeo Vasiloni vs. Florin Filip & Mădălin Mălășincu
  • Cristian Stanciu vs. Cristian Spetcu
  • Edi vs. Matei Cucoaneș
  • Iulian Constantin vs. Ghiță Tinca
Fight card RXF 51. FOTO: Facebook RXF
Fight card RXF 51. FOTO: Facebook RXF

Eddy Conan și-a făcut loc pe card pe ultima sută de metri

Ovidiu Neveu, unul dintre cei mai apreciați sportivi din gala RXF, trebuia să lupte inițial cu Roky Balboa. Adversarul a abandonat duelul, astfel că Eddy Conan i-a luat locul pe ultima sută de metri.

ADVERTISEMENT

Așa cum obișnuiește, gala RXF este una spectaculoasă, demnă de urmărit de iubitorii sportului de contact. Evenimentul este sold-out, astfel că se mai pot achiziționa doar bilete pay-per-view, iar fiecare astfel de tichet costă 15 euro.

  • 15 euro este prețul unui bilet în format pay-per-view la gala RXF 51
  • 9 lupte sunt programate pentru evenimentul din 9 decembrie
Răzvan Lucescu, prima reacție despre barajul Turcia – România! Fiul selecționerului a dat...
Fanatik
Răzvan Lucescu, prima reacție despre barajul Turcia – România! Fiul selecționerului a dat verdictul: „Fără asta, nu ajungem la Mondial”
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Videoclipul care s-a viralizat înainte de Inter – Liverpool
Prima echipă din SuperLiga care îl vrea pe Denis Alibec, după ce Gigi...
Fanatik
Prima echipă din SuperLiga care îl vrea pe Denis Alibec, după ce Gigi Becali l-a pus pe liber la FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a...
iamsport.ro
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a semna cu campioana! Finanțatorul a anunțat: 'Aproape am bătut palma'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!