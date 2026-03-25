Gala RXF 52 Live Video. Francesco Morandi și Ovidiu Neveu își reglează conturile în cușca de MMA. Cine se mai bate la Sala Polivalentă

ADVERTISEMENT

Gala RXF 52 promite să fie protagonista unui nou show viral în ceea ce privește sporturile de contract. Pe lângă main event-ul dintre Francesco Morandi și Ovidiu Neveu, promoția lui Sebastian Vieru a pregătit și alte meciuri care vor ține publicul cu sufletul la gură. Sportivi de performanță, vedete ale internetului, dar și fete sexy vor intra în cușca de MMA.

revine cu ediția cu numărul 52. Cel mai așteptat meci de pe card este, de departe, main event-ul Francesco Morandi vs. Ovidiu Neveu. Cei doi au o rivalitate mai veche, începută pe internet, iar acum au ocazia să își regleze conturile în cușca de MMA. La conferința de presă premergătoare show-ului RXF 52, tensiunea dintre cei doi luptători a atins cotele paroxismului.

ADVERTISEMENT

Când Morandi și Neveu au ajuns să stea față în față, italianul s-a trezit cu un neveu în adevăratul sens al cuvântului. Imediat, au intervenit bodyguarzii, astfel că Morandi nu a apuct să îi răspundă lui Ovidiu cu aceeași monedă. Lupta cu rivalul din „Cizmă” se anunță una complicată pentru Ovidiu Neveu, având în vedere că adversarul său e un sportiv consacrat în luptele de stradă. La RXF 52, Morandi și Neveu se vor bate pe reguli de MMA.

La RXF 52, în cușca de MMA nu vor urca doar influenceri, ci și sportivi de performanță. Astfel, un mare interes suscită și co-main event-ul dintre Eronim Arădoaie, cunoscut sub numele de „Golden Boy Marco”, și Amansio Paraschiv. Primul este boxer profesionist, cu un palmares de 10-0-1. Arădoaie nu a mai urcat însă în ring din anul 2021. De cealaltă parte, „The Viking” Amansio Paraschiv este unul dintre cei mai titrați sportivi ai României în sporturile de contact, cu performanțe notabile, atât în box, cât și în kickboxing.

ADVERTISEMENT

La gala din București, România va fi reprezentată și în două lupte de Bare Knuckle Boxing (n.r. – box cu pumnii goi). Uriașii Andrei Năstac și Alex „Greuceanu” Stoica se vor înfrunta cu doi titani polonezi. Este vorba despre Lukasz Parobiec, respectiv Marcin Thanos Sianos. Cea mai sexy luptă de la RXF 52 va fi meciul de box dintre ispita de la Insula Iubirii, Mya Splash (n.r. – Maria Tebieș), și irlandeza Tina Snows. Cele două au scos „arsenalul” încă de la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Cât costă să vezi gala RXF 52

RXF 52 va avea loc în Sala Polivalentă din București, miercuri, 25 martie, cu începere de la ora 20:00. Întreg show-ul va putea fi urmărit în format Pay-Per-View, live, pe site-ul , prețul unui abonament fiind de 15 euro. Gala va fi comentată, ca de fiecare dată, de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia, și de În plus, site-ul vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în Sala Polivalentă. Biletele pot fi cumărate de pe site-ul . Prețul celui mai ieftin tichet în tribună este de 100 de lei, în timp ce un loc masă VIP costă 1000 de lei.

ADVERTISEMENT

Fight card RXF 52

Francesco Morandi vs. Ovidiu Neveu (MMA) Co-Main Event: Golden Boy Marco vs. Amansio Paraschiv (Box)

Golden Boy Marco vs. Amansio Paraschiv (Box) Coco Kaiac vs. Bili Mustafa (Box)

Daniel Stan vs. Gracu Boxeru (MMA)

Tina Snows vs. Mya Splash (Box)

Viker vs. Nadin (MMA)

Lukasz Parobiec vs. Andrei Năstac (BKB)

Marcin Thanos Sianos vs. Alex Greuceanu (BKB)

Marian Dinu & Romei Vasiloni vs. Bogdan Barbu & Cristian Spetcu (Kickboxing)